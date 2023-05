Se marca el objetivo de ampliar los dos ediles que obtuvo Compromís en las últimas elecciones municipales. A sus 36 años, esta periodista aspira a volver a formar parte del gobierno de Elche. Está dispuesta a reeditar el pacto con el PSOE, al que pone como condicionantes licitar el bus a las pedanías o impulsar la capitalidad verde europea. Eso sí, se reafirma en rechazar que Las Clarisas sea un hotel. Y considera que fue un error del alcalde no haber apartado a la edil de Fiestas, Mariola Galiana, por la polémica de las facturas de los festejos patronales del pasado año.

Si fuera alcaldesa, ¿cuál sería su primer proyecto?

Avanzar en el acceso a la vivienda para el conjunto de la ciudadanía. Es un problema que afecta a colectivos muy específicos, a personas jóvenes y a vulnerables. Necesitamos medidas que den una solución de manera rápida. Las dos medidas que proponemos es trasladar ese Plan Edificant al ámbito de la vivienda, de manera que la Generalitat inyecte dinero y que el Ayuntamiento se encargue de las obras para ampliar en 350 el parque de vivienda social. Por otro lado, una línea de ayudas directas al pago del alquiler de alrededor de 2.000 euros al año.

¿Qué cinco ideas principales lleva en su programa?

Aumentar la inversión social garantizando las prestaciones a todos los sectores. Reforzar los servicios públicos. Seguir la misma línea en educación, tanto en infraestructuras como en la calidad de la enseñanza. Y en sanidad reforzar la Atención Primaria, por eso proponemos limitar a un máximo de 72 horas las citas y reforzar la salud mental. Por otra parte, continuar y consolidar el modelo de ciudad verde y la lucha contra la emergencia climática. También la protección del patrimonio y el fomento de la cultura.

¿Cómo ha sido la relación con el PSOE?

Hemos tenido una buena relación, hemos sido un gobierno cohesionado y estable a lo largo de estos años. Por supuesto, hemos tenido discrepancias y, si fuera alcaldesa, tendría otra manera de dirigir las políticas municipales. Hemos abordado esas discrepancias desde el respeto y la responsabilidad y hemos sabido conjugar la importancia que era mantener ese gobierno cohesionado, pero reivindicar lo que Compromís ha considerado prioritario.

¿Qué no le ha gustado de su socio de gobierno?

Yo hubiera sido más valiente en algunas decisiones. Hay discrepancias manifiestas como es el caso de avanzar en esa ciudad verde. El proyecto de capitalidad verde europea no ha sido una prioridad para el PSOE, para nosotros sí. Hemos tenido discrepancias sobre la renaturalización del Vinalopó, con posturas diferentes. Y a mí me gustaría que hubiésemos acabado el mandato con el proceso de rehabilitación del nuevo mercado mucho más avanzado. Si dependiera de mí, los tiempos hubieran sido diferentes. El alcalde tiene un ritmo diferente para hacer las cosas.

¿Le preocupa que el electorado les vea como bisagra del PSOE ?

Nosotros tenemos un proyecto de mayorías, y así lo hemos defendido siempre. Pedimos tener más apoyo para que esas políticas que más visibilidad han tenido en esta legislatura, y que han sido las que Compromís ha desarrollado, puedan tener mayor presencia. Que la transformación social y verde del municipio pueda darse con más fuerza. No somos bisagra del PSOE.

Carlos González pidió en un mitin el voto para gobernar en solitario y que no le impongan proyectos, en referencia a Compromís. ¿Qué le han impuesto?

Hemos tenido diferencias como la velocidad e intensidad con la que abordar la emergencia climática, la protección del patrimonio o la feminización del espacio público. Me alegra que reconozca el peso que tiene Compromís a la hora de marcas las políticas de este gobierno. Los ilicitanos han querido que Compromís fuera imprescindible para un gobierno progresista en 2015 y 2019 y ahora lo será más. Los gobiernos de coalición consiguen avanzar más rápidamente y tienen mayor control de la actividad municipal. Los tiempos del monocolor en los gobiernos ya pasaron, la ciudadanía apuesta por los plurales y diversos.

¿Estaría dispuesta a reeditar el pacto con el PSOE?

Sí, si se cumplen las condiciones y prioridades que Compromís ponga encima de la mesa. Los ilicitanos ganan más con un gobierno progresista. Apostamos por reeditar el pacto de gobierno siempre que se garanticen que las políticas que defendemos estén en el ADN del pacto.

¿Qué condiciones serían?

Hay cinco pilares: aumento de la inversión social, blindar los servicios públicos, vivienda, políticas verdes y fomento de la cultura y protección del patrimonio. En el acuerdo estarían la licitación del bus a pedanías, que en 2019 terminamos en la Concejalía de Movilidad; avanzar en políticas feministas y LGTBI; impulsar la capitalidad verde europea; y los presupuestos participativos. También aumentar, de la mano de la Generalitat, los recursos en Atención Primaria, con ese límite de citas en 72 horas, y en salud mental.

¿Por qué no ha habido acuerdo con Unides Podem?

Compromís y Podemos siempre hemos ido separados en las elecciones. Hemos explorado ese camino, pero no hemos llegado a un acuerdo. Por parte de Compromís hicimos una propuesta generosa, que todo lo que fuera poder ampliar la representación en la corporación fuera un crecimiento compartido, que era el reparto más justo, diría salomónico. Lamento que Podemos no lo haya considerado así. En todo caso, para mí no son adversarios, son compañeros de camino. Compromís es la garantía de un gobierno 100% progresista en esta ciudad.

¿A quién perjudica no haber llegado a un acuerdo Compromís y Unides Podem?

Hasta ahora, a Compromís no le ha penalizado. Me alineo más con las posturas que tiene la vicepresidenta Yolanda Díaz, una política con la que me siento muy representada y lo que busca es un proyecto global que pueda transformar los servicios, apostando por lo colectivo, que es lo que busca Compromís. Ella se ha mostrado muy en sintonía con nuestra formación y yo estuve en los primeros actos de Sumar. Es una aliada para liderar un proyecto global.

¿Teme que ese proyecto de Sumar pueda fagocitar a las izquierdas locales?

Precisamente, lo que hace el proyecto de Sumar es respetar al máximo la singularidad que hay. Ella ha mostrado su sintonía con Compromís.

Mireia Mollà se ha ofrecido como referente de Sumar tras su choque con Compromís...

Ella se ofrece para participar de ese proceso. Mireia Mollà ha sido una persona fundamental en este cambio político, tanto a nivel autonómico como local, y será un valor, donde esté, el contar con ella.

¿Qué opina de las quejas por eliminar aparcamientos?

Lo de la eliminación de aparcamientos es una falacia. En el caso del carril bici hemos construido dos grandes ejes en Pere Joan Perpinyà y en avenida de Alicante y no se han quitado más de 10 aparcamientos en todos esos kilómetros de infraestructura ciclista. Hay otras actuaciones que lo que se ha hecho es un desplazamiento de esas plazas de aparcamiento hacia la periferia de los barrios para liberar espacio y que quede para los peatones, que tienen que ser los protagonistas del corazón de los barrios y de las pedanías. Hay que escoger entre un modelo caduco del siglo XX o el del siglo XXI, en el que el protagonismo sea para peatones, transporte público y alternativo. Impulsará el comercio local.

Quedan siete años para Elche 2030. Aparte de los carriles bici, ¿qué piensan hacer?

Los próximos retos son extender las peatonalizaciones al conjunto de los centros de los barrios y de las pedanías, naturalizando el espacio público. Incluimos la renaturalización del río Vinalopó y desarrollar corredores verdes entre el Pla, Carrús y Altabix con aceras más anchas, carriles bici y mucho arbolado. Estamos llevando a cabo la modernización del transporte público. Tenemos más del 50% de la flota de autobuses ecológica. Se está trabajando en ese pago por móvil, entre otras cuestiones de digitalización, que estarán culminadas en septiembre. Las peatonalizaciones, como la de la Corredora y la Plaça de Baix, además de todas las plataformas únicas. Y vamos a obtener 9 millones de los fondos Next Generation. En total hemos invertido unos 20 millones en este mandato.

¿Se volverán a negar al proyecto de hotel en Las Clarisas que insiste el PSOE?

Sí. Si ese proyecto no se ha hecho ha sido porque Compromís ha defendido mantener al 100% el uso público del convento como una de las joyas patrimoniales de Elche.

¿La polémica de los contratos en el juzgado puede pasar factura a los partidos que han gobernado?

Colaboración absoluta con la justicia, aunque no es el primer intento de las formaciones de la derecha de intentar sembrar la duda sobre una gestión que, después, la justicia ha reconocido que no suponía delito. Creo que el final será el mismo. Esto no quita para tener que garantizar que los procesos se den con el 100% de las garantías.

En el caso de las facturas de las fiestas. ¿Tendrían que haberse depurado responsabilidades?

No tenían que haberse llevado a cabo esos procesos y, si hubiese sido alcaldesa, mis decisiones hubiesen sido diferentes de las que tomó Carlos González.

¿Hubiera apartado a la edil Mariola Galiana?

Sí, sin duda. Tenemos que defender la excelencia en la gestión y eso pasa por tomar decisiones que demuestren que lo que se busca es garantizar que todos esos procesos se dan con toda la transparencia. Le dije al alcalde que no compartía la manera en la que se habían llevado a cabo esos procesos, y yo no participé en las juntas de gobierno en las que se aprobaron esos trámites.

¿Cómo califica el balance de este mandato?

Positivo. Ha sido una legislatura compleja y hemos llevado a cabo políticas que han contribuido a esa mejora de calidad de vida de los ilicitanos. Y hemos blindado los servicios públicos atendiendo las emergencias.

¿Cómo es su relación con la 2 de la candidatura, Marian Campello?

Trabajamos codo con codo en la campaña, de la mejor de las maneras. Y así seguiremos tras el 28M.

¿Son amigas o compañeras?

Nos conocemos de hace muchos años y hemos compartido plataformas y vida personal. Estos años ella ha estado en València ocupando otras responsabilidades.

¿Qué le pareció que la consellera de Cultura, Raquel Tamarit, diera una negativa a financiar el 50% del mantenimiento del Palmeral? ¿Se equivocó ese día en sus declaraciones?

No estaba delante ese día. Creo que más que negarse a ampliar lo que hizo fue poner en valor las inversiones que se habían dado, con esa aprobación de la Ley del palmeral 35 años después. Desde Compromís per Elx vamos a seguir reivindicando los recursos de todas las administraciones. Se tienen que seguir ampliando las ayudas al Palmeral, el Ayuntamiento no puede hacer frente en solitario a su mantenimiento. Tenemos que seguir ampliando los huertos urbanos y hay que apoyar proyectos como el uso como forraje de los restos de poda.

Fue niña de la Escolanía del Misteri. ¿Qué le parece que ahora las niñas no puedan estar?

Mal. Es incomprensible que en el año 95 pudiera formar parte de un organismo y que ahora mi hija, que tiene 5 años, no pueda. No hay explicación de que no se haya hecho el cambio ya, lo he defendido desde que soy patrona del Misteri con toda contundencia. Es una cuestión de justicia y beneficia a la Festa el hacerla más inclusiva. Espero que otros compañeros y compañeras del PSOE se sumen a defenderlo también.

«Con Carlos González hablo en castellano, y le falta pulso en algunos temas»

Asegura que utiliza mucho la bici y que no dialoga en valenciano con el que ha sido su compañero de coalición. Le encanta la olla podrida, que compartiría con Mazón antes que con Feijóo por ser más divertido.

Con Carlos González, ¿habla valenciano en la intimidad?

(Se ríe). No, siempre hablamos en castellano.

¿Cuándo fue la última vez que se subió a una bicicleta?

Utilizo mucho la bici y los carriles bici, por ejemplo para llevar a mi hija al colegio. Dentro de la ciudad me desplazo caminando o en bicicleta.

¿Cómo definiría al alcalde?

Respetuoso y amable.

Una virtud del alcalde.

Que es tranquilo.

Un defecto del alcalde.

Le falta pulso, agilidad y contundencia en algunos temas, como el mercado o la ciudad verde.

¿Cree que los políticos están mal o bien pagados?

Me preocupa más que estén mal valorados. Hay que poner en valor los riesgos de no tener representantes políticos.

¿Qué consejo le daría a un joven de derechas?

Que sea riguroso a la hora de pensar en aquellos servicios que tiene. Que se informe, sea riguroso y oiga a los expertos.

¿Qué borraría de este mandato?

La pandemia y la pérdida de personas de la corporación.

¿En qué se ha equivocado?

Como Ayuntamiento, deberíamos haber conseguido antes la firma con la Generalitat Valenciana para el pago de los 43 millones de deuda.

¿Con quién se iría a cenar, con Carlos Mazón o con Alberto Núñez Feijóo?

Carlos Mazón parece una persona más divertida.

Un libro.

Nada, de Carmen Laforet.

Una comida.

Olla podrida.

Su rincón favorito de Elche.

La plaça del Gall, en El Raval, mi barrio, y Saladas, en el Camp.