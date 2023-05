La figura de un técnico sanitario en las principales instalaciones deportivas municipales es una cuestión fundamental para la formación política Contigo Elche que ha anunciado que es uno de los puntos de su programa electoral en materia sanitaria.

"Elche ha vivido episodios desagradables como el acontecido en 2016 con Aarón Soler donde la atención no fue la correcta y pese a la denuncia interpuesta por la familia, que ganó en su reclamación judicial, no se han subsanado algunas deficiencias", dice la formación que recuerda que a hoy sigue sin corregirse.

Ambulancia medicalizada

En esa misma línea los responsables del partido afirman que “la ley es clara a tal efecto y pese a que en 2015 se puso una ambulancia medicalizada, el servicio duró apenas dos meses y en la actualidad la presencia de una ambulancia en la Ciudad Deportiva no es garantía de servicio porque la atención debe ser inmediata con la presencia de un técnico sanitario que pueda asistir de forma urgente cualquier circunstancia grave que se produzca, y la ambulancia sólo presta el servicio de traslado cuando en muchas situaciones hay que inmovilizar y asistir in situ al herido por lo que la atención no está garantizada en la actualidad”.

Actividades recreativas

Contigo Elche denuncia que no se están cumpliendo actualmente ni la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en su página 36 donde indica el catálogo de actividades que incluye la Ley y donde se especifica claramente las actividades deportivas que ampara la presencia sanitaria, ni tampoco el Decreto 143/2015 de la Generalitat que desarrolla la ley y que en su página 54 concreta la dotación sanitaria que debe haber en función del aforo de las instalaciones.

El presidente y candidato a la alcaldía por parte de CONTIGO Elche, Carlos San José, ha manifestado que “cuando hablamos de educación o salud no se debería escatimar esfuerzos y en Elche son cerca de 25 mil las personas que realizan deporte en las instalaciones municipales y además hay una ley que obliga a los ayuntamientos a tener un técnico sanitario cuando los aforos superan una cantidad de personas y es por ello que ante la desidia sistemática del Ayuntamiento de Elche será Contigo Elche quien lo implante de forma definitiva”.