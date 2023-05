Un resultado incierto

Era la primera vez que los cinco candidatos de 2023 a la Alcaldía del Ayuntamiento de Elche que cuentan con representación municipal se veían las caras en un debate televisivo y era la primera vez que podían intercambiar sus puntos de vista sin tiempos medidos. Confrontar opiniones sobre presente y futuro de la ciudad, aunque siempre podían acabar echando la vista atrás en aquello que les interesaba o cuando les interesa porque con el pasado también se hace política. Se conocían de sobra porque a lo largo de este mandato se las han visto de todos los colores e, incluso, se las han tenido tiesas en algunos debates plenarios, principalmente PSOE y PP. Tanto lo fue que los populares llegaron a protagonizar una huida de una sesión.

Ayer sabían que la presencia de las cámaras les daba a todos ellos mucho más público que cualquier debate municipal donde la sala de plenos es un desierto y la retransmisión en directo apenas despierta interés entre los internautas por lo sesudas y aburridas que llegan a ser las intervenciones. Ahora bien, a diferencia de estas, en los debates televisados ni se vota a mano alzada ni se gana por mayoría ni se conoce el resultado; es más, este llegará en diferido el próximo día 28M y el peso que hayan tenido sus intervenciones en el resultado final solo lo sabrán entonces.

Dar vueltas

Cada candidato acudió bien preparado porque no había temas sorpresa, eran bloques claramente definidos, aunque en un momento dado un asunto que ha venido dado vueltas durante cuatro años como en un tiovivo, pueda reverdecer laureles si de lo que se trata es de tocar el bolsillo a los contribuyentes. Defender o no, por ejemplo, bajar impuestos en una campaña electoral de promesas y donde todo parece gratis no fue fácil para aquellos partidarios de mantener la presión fiscal dando a entender que aquellos que proponen reducirla son los mismos que antaño se encargaron de apretar el cinturón al ciudadano. Son las piruetas de la política.

El azar deparó un día frío, de lluvia, en el que llegaron puntuales a la cita. Cada uno con alguien cercano que le pudiera aconsejar en un momento dado sobre lo que iba bien o mal aprovechando los parones de publicidad entre cada bloque, cinco minutos para poco más que un respiro y un par de frases. Todos los acompañantes, que vieron el debate en el Club INFORMACIÓN, eran personas de mucha confianza o al menos lo son durante la campaña y la sombra de los candidatos. Dos de los cinco alcaldables, aparentemente, prepararon mejor el debate, fueron Esther Díez (Compromís) y Pablo Ruz (PP), y lo digo por la exhibición de documentos y de cifras que hicieron. Sabían a qué habían ido y qué querían, mientras que otros, como Carlos González, lo fiaron más al conocimiento exhaustivo que tienen de la ciudad y de los rivales a los que se exponían, o a lo que podía contraatacar con los logros de ocho años de mandato y cuya impronta ha dejado en su lema de campaña. Ahora bien, Díez supo marcar los tiempos cuándo quiso intervenir y eso no era fácil porque una de sus grandes apuestas este mandato que termina, que es movilidad, ocupó buena parte del debate; mientras, Ruz iba a todas y en todas veían un hueco donde dejar mensaje.

Mensaje

Eduardo García-Ontiveros (Ciudadanos) calcó el que dio hace cuatro años porque está en el mismo punto que entonces. Volvió a ser muy racional y sensato en sus aportaciones, como lo ha sido en los plenos este mandato. Mientras, Aurora Rodil (Vox) caló a la perfección el de su partido y lo hizo sin estridencias y buscando siempre un lugar donde colgar la palabra Elche. Gustará o no, pero es lo que ofrece y le ha ido bien. Dio la sensación que se lleva peor con Compromís que con el PSOE.

Palabras

Los candidatos solo se dirigieron la palabra prácticamente durante las presentaciones y en el debate, aunque también hubo entre algunos momentos de complicidad. Al término del mismo cada cual sacó sus conclusiones porque se fueron creciendo hasta llevarlo donde querían, prefirieron distanciarse del ruido y dedicarse a vender su programa y alguno al final tendría la sensación de no haberse encontrado cómodo. Ayer quedaban seis días de campaña que ya son cinco hoy. Ya falta menos.