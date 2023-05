Elche tiene muchas instalaciones deportivas y muchos deportistas que desean hacer ejercicio de forma habitual, principalmente los fines de semana ya que coincide con sus descansos laborales o educativos. Un gran porcentaje de estos deportistas son jóvenes que no forman parte de equipos federados y no tienen posibilidad de jugar al fútbol o al baloncesto los domingos por la tarde, momento en que las instalaciones deportivas municipales quedan libres del deporte federado que copa prácticamente todas las franjas horarias. El problema viene cuando desean acceder a los campos de fútbol o baloncesto y se encuentran con las instalaciones cerradas.

Ante esto, desde Contigo Elche se plantea la posibilidad de abrir los domingos por la tarde estas instalaciones para que los ilicitanos puedan hacer deporte no federado y disfrutar de instalaciones públicas municipales y no tengan que saltar las vallas porque entraña un doble peligro añadido. El primero, el riesgo que conlleva saltar la propia valla y, en segundo lugar, en caso de lesión de algún jugador sería difícil poder salir de las instalaciones. “Parece que en Elche es más sencillo realizar un botellón que practicar deporte y eso no puede ser” indican en la nota de prensa que hoy envían a los medios.

El presidente de Contigo Elche y candidato por la formación municipalista, Carlos San José, explica: "Estamos planteando una medida muy interesante para los miles de deportistas que hay en Elche y que ven que las instalaciones deportivas están cerradas los domingos por la tarde por lo que la mayoría de ellos optan por saltar las vallas, lo cual supone un peligro para todos ellos, por lo que desde Contigo vamos a abrir las instalaciones deportivas los domingos por la tarde para facilitar la práctica deportiva en nuestro municipio”.