Jarro de agua fría en Compromís per Elx tras quedarse con un concejal y sin posibilidades de reeditar otro gobierno junto al PSOE, cuando ya se ha llegado prácticamente al 100% escrutado en este 28M. Los integrantes de la candidatura, con Esther Díez a la cabeza, han ido siguiendo el recuento desde una cafetería con caras de pesadumbre, aunque han admitido que se encuentran "tranquilos" por el trabajo realizado a pesar no haber podido mantener la representación municipal con 6.174 votos.

"Hay que hacer autocrítica para ver en qué hemos fallado y donde no hemos llegado, pero estoy muy tranquila y no cambiaría ninguno de los avances que hemos dado", narraba Díez, que estos últimos cuatro años ha ejercido como edil de Movilidad Sostenible. En base a los resultados la edil sería la única de su grupo que pasaría a la bancada de la oposición y sopesa que la tendencia de pérdida de peso no ha sido particular de Elche si no que ha venido arrastrada "por unos años complicados con diferentes crisis y el panorama nacional influye en las elecciones locales".

Volver al bipartidismo

Por ello lamenta que el escenario haya sido "volver al bipartidismo porque a los pequeños nos suele penalizar" . Sobre el posible gobierno del Partido Popular con apoyo de Vox cree que se lastrarán los servicios públicos de los ilicitanos, la defensa de sus derechos democráticos y el avance de la ciudad verde.

Preguntada sobre si las políticas en materia de movilidad sostenible como los carriles bici han podido ir contra la coalición, Díez ha explicado que "en el ADN ilicitano no hay nada diferente a lo de otras ciudades, y abrir camino siempre es difícil pero creo que era nuestra responsabilidad". En este sentido, defiende que durante su gestión ha logrado darse un salto de calidad en esta cuestión. "hemos logrado conseguir 15 millones en materia de transformación urbana y sólo con eso habría valido la pena estos años de gobierno". Dice que desde la oposición seguirán defendiendo el mismo modelo.

A las puertas

Marian Campello, que se queda a las puertas de entrar al Ayuntamiento como concejal, ha defendido la labor de los dos ediles este último mandato y de Compromís en la Generalitat durante ocho años: "ha sido una conquista de derechos y estamos tranquilos, esa es la sensación, hemos hecho todo lo que podíamos, ahora toca analizar y ver qué ha podido penalizar la ciudadanía a las fuerzas progresistas"

Al hilo, sostiene que la sensación, a pesar de todo, "es de satisfacción" aunque "evidentemente hay que sentarse a estudiar, hemos demostrado tener mucha resiliencia, el valencianismo se ha tenido que reconvertir en muchas ocasiones y esta es una más".

Felip Sánchez, que ha ejercido esta última legislatura como edil de Comercio y Desarrollo Rural, se siente "orgulloso" de haber "avanzado" en sus concejalías "porque se han hecho cosas innovadoras para avanzar en otras direcciones".