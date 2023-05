Tras confirmarse en la noche del domingo electoral que el PSOE, pese a ser la fuerza más votada de Elche, tiene casi imposible gobernar, la siguiente pregunta que se generaba automáticamente es si el que ha sido alcalde socialista en los últimos ocho años, Carlos González, continuará en la política municipal pero en este caso como líder de la oposición y teniendo a su principal azote durante estos dos mandatos, Pablo Ruz, en el lugar que él ha venido ocupando como principal regidor, el sillón presidencial del Consistorio.

Desde las filas socialistas ilicitanas apuntaban esta mañana que es posible que este lunes no se conozca el futuro del alcaldable que ha conseguido nada menos que más de 43.000 votos, más de 6.000 papeletas que en 2019, con la que le está cayendo a los socialistas a nivel nacional, y que ha logrado mantenerse como la fuerza más votada. Unos resultados muy buenos, teniendo en cuenta el contexto general, pero que le impiden a González ostentar la Alcaldía por tercera vez consecutiva al desinflarse su socio del bipartito, Compromís, al perder uno de los dos concejales.

La incertidumbre se acrecentaba de madrugada cuando en las redes sociales el líder socialista local publicaba el siguiente mensaje: "Mañana (por hoy) comienza una nueva etapa para Elche, también para el PSOE y para mí".

Sin entrar en más detalles, de momento, desde General Cosidó se indica que este lunes por la tarde, a partir de las 19 horas, está prevista una ejecutiva local del partido para analizar más en profundidad los resultados y ver los escenarios que se abren.

El mensaje de Carlos González en las redes se enmarcaba en un contexto de agradecimiento general y ponía énfasis en que además de saber ganar, también hay que saber perder: "Gracias a todos los que nos habéis dado vuestra confianza. Hemos ganado las elecciones pero no podremos gobernar. Ha sido un honor y un orgullo ser alcalde de esta maravillosa ciudad. Y gracias por todos los preciosos mensajes que estoy recibiendo de ánimo y de apoyo. En la vida y en la política hay que saber ganar y más importante aún saber perder. Mañana (por hoy) comienza una nueva etapa para Elche, también para el PSOE y para mí", se puede leer en una conocida red social.

De hecho, en una entrevista a este medio durante la campaña electoral, González no esquivó la pregunta de si no fuera alcalde. ¿Se quedará en la oposición? se le preguntaba, a lo que el pasado 20 de mayo respondía: "Estoy convencido de que el PSOE va a ganar, pero si no ganara, si no gobernara, asumiré mis responsabilidades como candidato y como alcalde".