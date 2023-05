Aurora Rodil, cabeza de lista por Vox en Elche, fuerza que tiene todas las papeletas de pactar con el PP para arrebatar juntos la Alcaldía a los socialistas, la fuerza más votada, tiene claras tres cosas a las que se deben poner manos a la obra de inmediato en caso de gobernar: reactivación de la industria para generar más empleo, disminuir la carga impositiva y reducir el gasto público.

La también concejal añade a estas prioridades la preservación del concepto de familia, es decir, proteger a las mujeres embarazadas, potenciar la natalidad y estar al lado de niños, ancianos y personas discapacitadas.

Junto a ello, Rodil insiste en que la cruz del Paseo de Germanías no se va a tocar, además de avanzar que se volcarán con "las zonas más desprotegidas: barrios vulnerables y pedanías. Hay que ponerse manos a la obra porque se dejó de hacer en estos cuatro años".

Este martes era más bien una jornada de descanso para todos, es decir, todavía PP y Vox no daban por iniciadas las negociaciones, aunque Rodil tiene buenas sensaciones ya que en varias ocasiones ambas formaciones se han apoyado mutuamente en distintas mociones y acciones. "Tenemos esperanza en el cambio", apuntaba, para agregar que, llegado el momento, en caso de gobernar conjuntamente, confía en que se respete la "proporcionalidad de los votos" y los "principios" de Vox.

"No nos interesan personalmente los puestos. Los tres concejales tenemos nuestros trabajos. Vinimos aquí para servir, no para figurar con concejalías", aclara, pero a la vez avisa: "No vamos a regalar los votos. No somos un apéndice, no somos una muleta de nadie. Queremos que se reflejen nuestras acciones. Va a ser bueno para los ilicitanos y que estén tranquilos nuestros votantes, no vamos a dar un voto a ciegas". Es decir, Vox prefiere que se cumplan sus principios y políticas a "fardar" de cargos, pero tampoco van a renunciar a estar en la administración local.

Por otra parte, Aurora Rodil recalcaba este martes que Vox en Elche definitivamente ha mejorado en votos y en porcentaje. "Estamos conformes con los resultados, aunque siempre pueden ser mejores", para añadir a continuación que la formación política se encuentra "en el buen camino, está creciendo", al tiempo que daba a entender que la "asociación" con el PP será buena para Elche.