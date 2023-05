El candidato del Partido Popular, Pablo Ruz, ha regresado a la sede que anoche lo lanzó en volandas como alcalde de Elche para anunciar toda una una lluvia de proyectos que pretende activar (o desactivar) nada más tome posesión el próximo 17 de junio. Comprar la casa-museo que la familia Ramos tiene a la venta en La Alcudia con el fin de que el Ayuntamiento sea copropietario del yacimiento es una de las medidas que ha desvelado apenas diez horas después de celebrar el vuelco electoral que le permitirá dirigir con Vox el Ayuntamiento en los próximos cuatro años.

Ruz ha asegurado que su gobierno va a ser "revolucionario en el buen sentido", que no quiere perder el tiempo para poner en marcha los proyectos que ha venido prometiendo a lo largo de su dilatada campaña electoral y que su hoja de ruta pasa en primer lugar por convocar un pleno de organización para definir el reparto de las concejalías si es posible la semana siguiente del acto de investidura. Un reparto que pretende comenzar a definir desde ya con sus concejales pero también con la formación de Aurora Rodil con la que tendrá que sentarse a hablar en las próximas horas para cerrar esa alianza de gobierno y marcar cuáles son sus líneas rojas.

Por lo pronto, los actos del Día Internacional del Orgullo LGTBI que se conmemoran el mes que viene ha garantizado que se mantendrá, sabiendo que su más que probable socio está en contra de esta celebración.

El candidato del PP a la Alcaldía confía en que "va a ser más fácil de lo que aparenta" gobernar con el partido que está a su derecha y ha vuelto a reivindicar su espacio en el centro "porque somos el PP, no somos otro partido, tenemos nuestras convicciones, vamos a gobernar para todos".

También ha descartado Ruz "pasar la apisonadora" en el Ayuntamiento o liderar un "nuevo gobierno de parálisis". Y lo ha dicho en referencia a los proyectos que el equipo de gobierno de PSOE y Compromís tiene en camino a la espera de materializarse.

Uno de ellos es la licitación del proyecto para convertir el Mercado Central en un mercado gastronómico, un concurso público al que ya se han presentado ocho empresas y que el alcaldable popular ha asegurado que no va a detener pese a que su plan para este inmueble es distinto al de sus antecesores. "El Mercado no va a ser un problema como lo ha sido estos once años. Queremos resolver y no atascar", ha dicho. Y con esta filosofía, Ruz pretende que el proyecto para el edificio de abastos pueda "perfilarse" para, además de bares y restaurantes como ha pretendido PSOE y Compromís, pueda contar también con los placeros. A partir de ahí, aspira a convocar un concurso de ideas para definir el entorno del Mercado y una licitación para desenterrar el parking de la plaza de las Flores.

Otros de los asuntos heredados por el ejecutivo local, ahora en funciones, son los proyectos de los fondos Edusi que están en tramitación: el pabellón de Deportes junto al Cementerio Viejo, la regeneración de la fachada este de Carrús o la apertura del refugio de la Guerra Civil en Germanías. Actuaciones que al estar cofinanciadas por Europa tienen que estar acabadas antes del 31 de diciembre y que Ruz ha asegurado que le preocupan por la posible pérdida de la subvención, pero ha garantizado que "no tocará" y que trabajará para que salgan adelante a excepción de dos matices importantes. Ni derribará la Cruz de los Caídos del paseo de Germanías, ni construirá una pasarela voladiza sobre la calle Clara Campoamor, como estaba previsto.

Carriles bici y MAHE

Lo que sí que está dispuesto a destruir nada más coja el bastón de mando del Ayuntamiento, tal y como ya había advertido en toda su campaña, son los carriles bici de Juan Carlos I, así como los de la calle Teulada y Mariano Soler Olmos (el tramo final del vial de ciclista de Pedro Juan Perpiñán que llega al Hospital General y L'Escorxador). Para el primero, por ahora ve difícil encontrar una alternativa, mientras que para el segundo piensa reorientarlo para que las bicis pasen por huertos de palmeras.

En cuanto a la reforma millonaria que se está licitando con el fin de adaptar el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) a grandes colecciones, Ruz pretende adaptar el proyecto porque considera que este espacio "lo diseñó muy bien Diego Maciá" y tiene que quedarse como está "reformándolo pero sin destruirlo". Ruz ha dicho que lo que "hay que hacer es conservarlo mejor y que como todo, las licitaciones se pueden adaptar".

Entre las medidas que más le urgen y que aspira a poner en marcha incluso este verano es un reglamento de organización municipal para definir los turnos de intervención de los partidos políticos en el pleno así como reconfigurar el debate del estado de la ciudad para que el alcalde no pueda hablar de forma "ilimitada".

Pedanías

Dotar de financiación a los pedáneos para invertir es uno de los primeros planes del líder del PP para el Camp d'Elx, además de la conformación de los prometidos distritos. También ha fijado para esta temporada estival una modificación presupuestaria para que dotarles de dinero para sufragar por ejemplo las fiestas de las partidas rurales. Respecto a uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las pedanías, el auge de las plantas solares, Ruz ha garantizado que revisará proyecto por proyecto porque "el Camp d'Elx no puede ser un patatal de placas solares" y ha anunciado que quiere blindar el paisaje rural en el catálogo de bienes protegidos.

Cercanías, TRAM y Clarisas

Pablo Ruz ha indicado que va a agilizar todos los proyectos pendientes para la ciudad de la mano del próximo presidente de la Generalitat Carlos Mazón, como es el TRAM prometido para unir el polígono de Carrús con el Parque Empresarial o la apertura del Museo de Arte Contemporáneo en el antiguo convento de las Clarisas. También ha hablado ya con otros alcaldes “ayer por la noche hablé con el Alcalde de Alicante, Luis Barcala porque vamos a trabajar conjuntamente en el tema de reivindicar las cercanías de manera conjunta. No podemos perder ni un minuto”. “Estoy convencido que no vamos a tener un gobierno de parálisis, hay que agilizar los proyectos”.