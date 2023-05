Pablo Ruz será alcalde de Elche el 17 de junio si llega a un pacto con Vox después de obtener anoche once concejales en unas elecciones municipales sin apenas sobresaltos porque desde que prácticamente se había abierto un tercio de los votos se veía cómo iba a acabar la jornada electoral. De ahí que ese resultado de: 12 PSOE, 11 PP, 3 Vox y 1 Compromís no se movió en toda la noche. Estos once ediles del Partido Popular que el todavía senador Ruz encabeza (tendrá que dimitir en los próximos días), sumados a los tres que obtuvo la formación de Aurora Rodil, le darán la mayoría del plenario, que integrarán 27 representantes públicos dentro de tres sábados.

Fue una noche amarga para el PSOE porque estos ocho años de gobierno, visto el resultado de anoche, no le han supuesto un desgaste de votos, más bien todo lo contrario. De hecho, ayer mejoró el porcentaje de 2019 pero no le dio para obtener el concejal 13 que, sumado al que obtuvo Compromís, que perdió uno de los dos que tenía en la actual bancada municipal, le obliga a pasar a la oposición. Da la sensación que habrá muchos cambios y que el primero puede ser la marcha de Carlos González, el candidato. Elche era una de las principales plazas de los socialistas y la población más importante en la que gobernaba en la Comunidad Valenciana. Pero a pesar de la derrota queda claro que no ha habido por parte de los votantes lugar para el reproche por su gestión y tampoco un trasvase de votos a las filas populares que explique lo ocurrido anoche. Quien votaba a las políticas del PSOE y del que era su cabeza visible, Carlos González, lo ha seguido haciendo este domingo y de ahí esa mejora en el porcentaje de votos. Reconquista Lo que ha pasado es sencillamente que el PP ha reconquistado a los simpatizantes que en las anteriores citas con las urnas se marcharon a Ciudadanos y a dos formaciones locales ya desaparecidas, como eran Partido de Elche -su anterior líder, Jesús Pareja, estaba anoche en la sede popular- e Ilicitanos por Elche. Todo ese voto, prácticamente, se ha ido a los populares que han tejido una campaña además sencilla, bajo dos palabras que tocaban más al corazón que a la cabeza: «Ilusión y confianza» lo que, sumado a una idea sólida con dos temas tan sensibles para la ciudad, como el aparcamiento y los carriles-bici, les valió para encontrar una buena palanca electoral. Concejalía de Movilidad Y precisamente donde el PP ha conseguido buena parte del rédito para cimentar su triunfo en estas municipales ha sido en un área que no era competencia de los socialistas, era de Compromís, porque era la Concejalía de Movilidad. Una formación nacionalista que después de tocar techo en 2015, cuando obtuvo cuatro concejales que le permitieron gobernar junto al PSOE y que desde entonces y hasta ahora ha perdido siete mil votos. Impulsar políticas verdes, o haber transformado el centro de la ciudad con la peatonalización; es decir, haber actuado en zonas donde, precisamente la derecha arrasa en votos, no le ha servido para que nadie valore la labor, ni tampoco haber sembrado la ciudad de carriles para bicicletas. Resultado de las elecciones en Elche: Gritos de "¡alcalde, alcalde! reciben a Pablo Ruz Políticas valientes Es decir, hacer sus políticas valientes, las que son su razón de ser y les separan del resto de formaciones de izquierdas que quizá toquen temas más terrenales. Y ha habido otra cuestión capital. El proceso abierto en enero de primarias. Fueron el único partido que lo ha hecho para estas municipales pues el resto de candidatos han sido elegidos a dedo, lo cual le supuso un desgaste tremendo entre su propia gente de base. Por último, Vox duplica el porcentaje de votos en Elche tras estas municipales. Y gana un concejal clave para dar un vuelco a la Alcaldía. Anoche, aunque su líder, Aurora Rodil, no se pronunciaba sobre esta cuestión, nadie dudaba que habrá un acuerdo con el Partido Popular. El precio será lo de menos. El PSOE pierde la Alcaldía de Elche pese a cosechar 6.000 votos más Factores En definitiva, el PP de Elche ha ganado más por méritos que por deméritos del rival. Ha hecho mejor campaña y también está subido en una ola, la de la política nacional, que siempre influye. No en vano, las municipales ilicitanas siempre tienen menos votantes que las nacionales. Vox celebra ser la llave del gobierno al grito de "¡vamos a por el cambio que merece Elche!" El PSOE ha hecho lo que estaba en su mano y ha exhibido durante los últimos meses hasta cuatro ministros, aunque alguno al final no apareciera por contratiempos de última hora. El PP, en cambio, se ha encontrado con una baza que quizá nadie esperaba: ha conseguido que nadie los mire y recuerde por aquellos años de corrupción que le llevaron a tocar fondo. Han cambiado a la plana mayor de sus listas. No hay ya voto oculto y ha recuperado su orgullo.