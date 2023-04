Rubén Alfaro ha llenado en la tarde de este jueves la sede de las Huestes del Cadí de Elda durante la presentación de su candidatura. Un acto presidido por el lema "Pasión por Elda" en el que el alcalde y alcaldable ha estado arropado por el secretario general provincial del PSPV-PSOE, Alejandro Soler, y por la portavoz nacional del Partido Socialista y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría.

Entre otros dirigentes y candidatos socialistas de la provincia de Alicante se encontraban en primera fila los alcaldes Lázaro Azorín, de Pinoso; Fran Martínez, de Novelda; Vicente Arques, de l'Alfàs del Pi; el exacalde de Elda Juan Pascual Azorín; la subdelegada del Gobierno en Alicante, Mariceli Poblador; la secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática, Toñi Serna, y el histórico Ángel Franco.

La renuncia de la concejala Alba García a seguir formando parte de la candidatura socialista en puestos de salida ha sido anunciada por el alcalde mientras los asistentes le dedicaban un prolongado aplauso que la ha emocionado.

La edil ha sido uno de los referentes del gobierno socialista de Elda en los dos últimos mandatos. Pero le ha pasado factura el desgaste personal y emocional que le ha ocasionado el trabajo que ha tenido que llevar a cabo al frente de Servicios Sociales durante la pandemia del coronavirus. De ahí sus lágrimas tras tres mandatos en el Ayuntamiento: uno en la oposición y dos en el gobierno.

Rubén Alfaro ha tenido palabras de agradecimiento para la edil Alba García: "Gracias por haber dado tanto en un departamento tan complejo y a la vez tan fundamental para las personas de izquierdas y para los socialistas. La parte del Ayuntamiento para ayudar a las personas, para ayudar a los que no tienen de todo. Gracias Alba por tu generosidad con todos nosotros".

Pero el acto lo ha abierto Alejandro Soler afirmando que "los socialistas estamos en Elda, estamos en casa. Desde hace tiempo Elda es una referencia de los valores socialistas y del municipalismo. Es un Ayuntamiento que gobernamos con fuerza, con mayoría absoluta, ha conseguido que los del PP se pasen a Ciudadanos y los de Ciudadanos al PP porque no saben qué hacer”.

Alcalde modelo

El líder provincial del PSPV-PSOE se ha sincerado: “conozco a Rubén desde hace tiempo y desde que empezó a trabajar aquí percibí una ilusión y un empeño en él mucho antes de ser alcalde, por trabajar por sus vecinos, por impulsar proyectos que luego otros hemos copiado. En una etapa en la que parecía difícil darle la vuelta a los resultados, él lo consiguió. Tiene lo que tienen los grandes alcaldes: sencillez, humildad, empatía, patear las calles, escuchar de verdad a cada persona que se le acerca. Es el alcalde modelo, el alcalde tipo”.

Alcalde 25 años más

Soler ha destacado del candidato de Elda “su cercanía, su implicación es constante y es una seña de identidad para todos. En esta ciudad se palpan los valores socialistas, la lucha por combatir cualquier injusticia, sea competencia o no del Ayuntamiento, la lucha para que Elda sea justa e igualitaria. Son señas de identidad de lo que es el socialismo y el municipalismo en una ciudad. Elda es una referencia para todos. Rubén, aquí tenemos alcalde para rato, puedes ser alcalde de Elda 25 años más y los que quieras”.

Soler ha concluido su intervención poniendo en valor la gestión de Ximo Puig al frente de la Comunidad Valenciana: “Han aumentado las personas contratadas, las familias con ayudas, los servicios públicos, en cualquier parámetro estamos mejor que en el resto de España. Por eso el PP está a la desesperada, no saben qué hacer y el efecto Feijoo se ha disuelto como un azucarillo”.

"No descarto empadronarme en Elda"

Soler ha dado paso a Pilar Alegría, quien ha afirmado que “no estoy aquí como ministra ni como portavoz del PSOE, estoy como militante socialista. Y no descarto empadronarme en Elda para tener un alcalde como Rubén”.

La ministra ha indicado que “los equipos son muy importantes y con hombres y mujeres como los que acompañan a Rubén es como nos sentimos más a gusto. La política municipal la representan hombres y mujeres que abandonan sus proyectos individuales para embarcarse en otros colectivos y mejorar la vida de la gente de nuestros municipios”.

La portavoz nacional del PSOE ha recordado que “no hay que olvidar de dónde venimos. Hemos superado lo peor de la pandemia, con momentos de dificultad. Y en esos momentos ahí estuvo Rubén y su equipo, al pie del cañón en los peores momentos, que es cuando la gente lo necesita. Cuando un alcalde tiene un apoyo como el que tiene Rubén es porque hay una gestión que le avala”.

Alegría tiene claro que “hay que estar al lado de la gente en los momentos difíciles y eso es lo que se hizo desde el primer momento de la pandemia, salvando sus puestos de trabajo gracias a los ERTE de los que ahora parece que nadie se acuerda, de los créditos ICO que movilizaron miles de millones de euros para las pequeñas empresas de este país no tuvieran que cerrar la persiana definitivamente, subiendo el salario mínimo interprofesional y el ingreso mínimo vital y con una reforma laboral pactada que ha consolidado los derechos de los trabajadores y la calidad del empleo, creando 1,1 millones de puestos de trabajo, que en su mayoría ocupan mujeres y jóvenes de este país.”.

El país que más crece de Europa

La ministra de Educación y Formación Profesional ha “señalado que España es el país que más crece de Europa, un crecimiento posible por los miles de empresarios de este país, pero también por el despliegue de Fondos Europeos que está permitiendo que nuestro país avance como no lo había hecho nunca, con 7.000 proyectos que se están poniendo en marcha en pueblos y ciudades. Para avanzar no nos podemos olvidar de los pensionistas, hombres y mujeres que se han roto la espalda trabajando 30 o 40 años, y por eso había que revalorizar la pensiones del presente y garantizar las pensiones del futuro”.

Tampoco ha querido olvidarse de la educación, “que debe permitirnos acceder a empleos de calidad. Por eso el Gobierno de Pedro Sánchez ha ampliado las becas para que más de un millón de jóvenes puedan ir a la Universidad o acabar la FP y el Bachillerato, independientemente de sus condiciones económicas. Rubén ha hecho una apuesta fundamental por la FP, con 50 ciclos formativos que se ofrecen en Elda, lanzando el mensaje de que hay que mejorar la formación para que puedan ir a las empresas con opciones de conseguir un empleo de calidad”.

Datos muy buenos

Y respecto al problema de la vivienda que sufre España ha señalado que: “Hoy hemos puesto en pie una de las responsabilidades que nos quedaba como es la apuesta por la vivienda pública. No se pueden plantear un proyecto de vida y de formar una familia sin tener un hogar. Por eso, como representante del Gobierno de España y socialista estoy muy orgullosa de poner en pie el pilar de la vivienda pública, de hacer política útil para los ciudadanos”.

Para concluir la portavoz socialista ha afirmado que “Rubén proyecta ilusión, seriedad y compromiso para Elda. Eso es lo que necesita esta ciudad, una persona como Rubén Alfaro. Os pido que en el mes que queda de campaña y, aunque los datos son muy buenos, no hay que dar nada por ganado, hay que pelear todo, con ganas y con fuerza, explicando todo lo que hemos hecho. La elección en Elda es apostar por la seriedad y la honestidad que representa Rubén o por el pasado y la corrupción, y eso aquí no lo queremos porque lo que queremos seguir avanzando”.

Pasión por Elda

La ministra ha dado paso a Rubén Alfaro, quien ha iniciado su intervención agradeciendo a Pilar Alegría y a Alejandro Soler por su presencia en el acto: "Los que nos han acompañado otras veces saben que en mis intervenciones siempre he hablado de Educación, de la educación y la formación de las personas como la principal garantía de la igualdad de oportunidades entre nosotras y nosotros, la garantía de nazcas donde nazcas desde los gobiernos y los proyectos progresistas siempre trabajaremos por la educación como una creencia para tener una sociedad mejor. Pilar, que hoy estés aquí es de una extraordinaria felicidad".

El alcalde de Elda ha indicado que "el Partido Socialista presenta hoy el proyecto para el futuro de nuestra ciudad y también el equipo que lo va a liderar, hoy venimos a presentar a las mujeres y hombres que forman parte de la candidatura socialista. Unas personas responsables, con convicciones y como reza nuestro eslogan, con Pasión por Elda, un equipo que va a trabajar desde el Ayuntamiento con verdadera Pasión por Elda".

Objetivos cumplidos

Rubén Alfaro ha recordado alguno de los logros y objetivos cumplidos durante los cuatro últimos años "en una ciudad que está viendo una importante transformación de su espacio urbano. A través del Plan Elda Renace hemos podido transformar espacios urbanos obsoletos en lugares que han recuperado vida; hemos podido invertir 14 millones de euros para adaptar nuestros colegios al siglo XXI a través del Plan Edificant; tenemos un nuevo consultorio médico en Virgen de la Cabeza y un aparcamiento en el Hospital; hemos puesto en valor plazas y parques para que sean lugares amables de vecindad; hemos aprobado, por unanimidad de la corporación municipal, el Plan Estratégico Elda 2030 que es una hoja de ruta que va a proyectar nuestra ciudad hacia el futuro, e incluso desde el punto de vista de nuestra promoción y nuestras emociones, hemos podido conseguir la hasta declaración de nuestras Fiestas de Moros y Cristianos como de Interés Turístico Nacional".

Asimismo ha puesto en valor el éxito del Ayuntamiento de Elda en la captación de Fondos Europeos: "Un objetivo que nos pusimos hace 4 años era conseguir Fondos Europeos y ser una ciudad que compitiese en esa liga. Comparto con vosotros que en 2 años hemos conseguido casi 9 millones de euros de Fondos Europeos: 2,4 millones para la Plaza de Arriba y la Plaza del Zapatero, el 80% del coste de ambas inversiones; 2 millones para el cambio de 6.000 luminarias; 200.000 euros para el Plan de Acción de la Agenda Urbana; 200.000 euros para el Plan de Modernización de la Administración Local; 1 millón de euros para el Pirep Local; 2 millones para el Plan de Sostenibilidad Turística Destino... Esos 9 millones de euros representan casi el 25% de nuestro presupuesto anual gracias a la labor de nuestros trabajadores públicos y de este equipo, en especial de la Concejalía de Fondos Europeos. Y deciros que tenemos pendiente que salgan las resoluciones de otros 5 millones para modernizar y hacer más eficiente nuestro Mercado Central y para seguir con la rehabilitación de nuestro Castillo y alrededores para su uso turístico".

Futuro

"Pero en unas elecciones, ha continuado el candidato socialista, tenemos que hablar de futuro. ¿Y cuál es el futuro que queremos para Elda? hacer de Elda un lugar donde la diversidad de las personas encuentre la posibilidad de que esa diversidad sea reconocida y valorada, donde no sobre nadie, donde todas y todos aportemos. Un lugar donde puedan confluir e interactuar entre sí las personas con generosidad. Personas diversas y no uniformes, personas diferentes. Esa tiene que ser la gran aspiración de nuestra ciudad para los próximos años, convertir todo el espacio urbano en un gran lugar para la convivencia entre diferentes".

600.000 metros de suelo industrial

También ha destacado que una de las preocupaciones que más afectan a los jóvenes es el problema de vivienda, en el que el PSOE de Elda trabaja y trabajará con medidas como la apertura "del futuro barrio de la Casa Colorá, que permitirá dar salida al barrio de la Huerta Nueva a la avenida de la Libertad y disponer de suelo para la construcción de 500 viviendas. Además, en estos próximos cuatro años van a ser los de seguir creciendo en la generación de empleo, el mandato de poner a disposición de la industria 600.000 metros cuadrados de suelo industrial para que nuestras empresas puedan crecer".

Alfaro ha asegurado que "estos próximos cuatro años van a ser los de seguir creciendo en la generación de empleo, los años de volver a abrir nuestra Plaza de Toros como espacio de ocio y cultural, y los años de rehabilitar nuestro Castillo y poner en valor nuestro caso histórico".

El velo de la derecha

Para terminar, el candidato socialista a la Alcaldía de Elda ha criticado que "la derecha está tendiendo un velo sobre nosotros y nosotras peligroso, porque está queriendo hacer ver a la gente que estas elecciones son pues poca cosa., que hoy estás aquí y mañana estás allá. Y para mí estas elecciones sí son serias y son trascendentes; me gustaría que para todos los que hoy aquí nos reunimos, también fuera una cita trascendente, y por supuesto, me gustaría que también para la inmensa mayoría de la ciudad también fueran serias y trascendentes y estoy seguro que lo van a ser. Y también me gustaría que la derecha se tomase en serio la ciudad de Elda, pero aquí soy más pesimista, no sé si lo van a hacer. Nosotros sí vamos a dejarnos la piel para que nuestra ciudad tenga un futuro mejor".

Lista electoral

El PSOE de Elda ha incluido tres caras nuevas en puestos de salida en su lista para las elecciones municipales del próximo mes de mayo, con la que aspira a lograr una tercera victoria consecutiva. El alcalde y secretario general del partido en la ciudad, Rubén Alfaro, volverá a estar al frente de la candidatura, aprobada el pasado 25 de febrero por los socialistas en una asamblea extraordinaria celebrada en la Fundación Paurides.

Los socialistas defienden que aúnan "la experiencia y la solvencia, demostradas estos cuatro años al frente de la gestión pública de la ciudad, con la incorporación de nuevos nombres que garantizan la renovación, la juventud y una amplitud de miras, ancha y diversa". Es un equipo joven, con una media de edad de 38 años.

La principal novedad de la lista es la incorporación de dos personas que hasta ahora no habían formado parte de las candidaturas socialistas, María Gisbert Candela y David Guardiola Albero, en los puestos 4 y 5, respectivamente, y el ascenso a un lugar de salida de Elisabet Belda López, que hace cuatro años fue la número 16 y ahora ha pasado a ocupar el 6. También destaca la subida de la actual concejal de Fomento Económico, Industria y Empleo, Silvia Ibáñez, del puesto 8 que ocupó en 2019 hasta el 2. Por el contrario, la edil de Servicios Sociales, Alba García, número 2 hace cuatro años, se retira hasta el puesto 22, lo que en la práctica implica que se desvincula de la primera línea de la política local.

De hecho, Rubén Alfaro ha indicado que García no continúa en el proyecto por motivos personales y ha tenido palabras de agradecimiento para ella, al recordar que "Alba y yo entramos en esta aventura hace 12 años, hemos crecido juntos en política y hemos podido cumplir un objetivo que teníamos muy claro desde el principio, poner a las personas en el centro de las decisiones, que nadie se quedara atrás y buscar la igualdad de oportunidades".

De las tres caras nuevas en puestos de salida, llama especialmente la atención la incorporación de David Guardiola, presidente desde 2018 de la Mayordomía de San Antón y vinculado desde su juventud a la parroquia de San Francisco de Sales. Contable en una empresa de calzado, es afiliado al sindicato CC OO y viene participando desde hace ya tiempo en movimientos sociales relacionados con el ámbito juvenil, educativo y social, según recuerdan fuentes socialistas. Por su parte, María Gisbert, de 27 años, es titulada superior en Animación Sociocultural y Turística y está finalizando sus estudios en Psicología e Igualdad de Género.Trabaja como técnico en Cruz Roja Elda y como monitora en el colegio Santo Negro.

En cuanto a Elisabet Belda, es licenciada en Derecho y Criminología, y trabaja como abogada especializada en Derecho Civil, Familia y Protección de Datos. Es integrante de la Comisión Ejecutiva Local del PSOE. Su subida al puesto 6 da por hecha su elección como concejal, salvo que ocurriera una hecatombe para los socialistas que, a priori, se antoja más que improbable, tras la mayoría absoluta de 13 ediles obtenida hace cuatro años y el gobierno relativamente tranquilo que han tenido los socialistas en este tiempo.

Alfaro defiende que "se trata sobre todo de un equipo comprometido con Elda y con los eldenses", que "va a seguir poniendo a las personas en el eje de sus políticas, cargado de valores, con vocación de servicio público y con ilusión para liderar los caminos que tiene que andar nuestra ciudad en los próximos cuatros años". El alcalde destaca que la candidatura cuenta "cuenta con una parte del gobierno que ha gestionado nuestro Ayuntamiento de manera eficaz y solvente durante los últimos cuatro años, que desde luego no han sido nada sencillos" debido a episodios como la pandemia y la guerra de Ucrania, pero en los que "también hemos puesto en marcha un proceso de transformación de nuestra ciudad".