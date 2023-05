Sacar del "abandono" a Mutxamel. Ese es el objetivo de la candidatura que encabeza Antonio Cachinero por el PSOE. Este domingo la Plaça del Ravalet congregó a los simpatizantes del PSOE del municipio en la presentación de su candidatura a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo, integrada por 21 vecinos del municipio que, en palabras de su candidato a la Alcaldía representan lo mejor, “mujeres y hombres, valientes, que han dado este paso adelante porque son el escaparate en el que nos mostramos a la ciudadanía”. En el acto, al que acudieron diversos candidatos del PSOE de la comarca de l’Alacantí, intervino también el diputado nacional y secretario general de los socialistas de la provincia, Alejandro Soler, según ha informado el partido este lunes en un comunicado.

Cachinero añadió que “son luchadores, personas que no dan balón por perdido, van a por todas, que es lo que hay que hacer cuando uno gobierna: hacer”, para seguir apuntando que se trata de personas que se han ganado, con su trabajo en estos meses, un prestigio en Mutxamel. “Son personas de gran corazón pero, sobre todo, muy trabajadoras, humildes y muy relacionadas con el pueblo, que representarán a su municipio de forma adecuada y como dice nuestro lema: Contigo, con vosotras y vosotros”.

Durante su intervención, una vez presentado uno a uno a los candidatos y candidatas, Antonio Cachinero recordó que "el Partido Popular en estos 12 años, no ha tenido una planificación, no ha tenido un objetivo concreto, el trabajo del gobierno del PP, ha supuesto una desconexión total de los núcleos urbanos entre sí y de éstos con las urbanizaciones". “Si se entra a Mutxamel por esta zona norte, puede ser deprimente, y que contaros del Nuevo Mercado, sin aparcamientos, con problemas en los contadores, problemas con sanidad por las paredes, con la medida de los mostradores, con la accesibilidad, entre otras…, son tantas cosas, que no podemos permitir que el PP siga gobernando ni un minuto más nuestro pueblo”.

Propuestas

Entre las propuestas del futuro, además del énfasis en el desarrollo y conexión con el pueblo de las diferentes urbanizaciones de Mutxamel, el candidato a la Alcaldía destacó la formación de patrullas de la Policía Local de cercanía, un plan de reactivación del comercio local, un plan de limpieza de choque de calles y solares, rehabilitar la Plaza de Peñacerrada, volver a la figura del alcalde pedáneo, rehabilitación de los parques, cambiar la iluminación, un estudio de viviendas no legales y desarrollar el sector 6I para mejorar la comunicaciones de esta zona con el centro, “y, muy importante, arreglaremos las alcantarillas de una vez por todas para que no se inunde el pueblo cada vez que llueve, eso es hacer política con mayúsculas”.

También se hizo referencia a la llegada del tranvía a Mutxamel a lo largo de la próxima legislatura, porque gracias al gobierno de Ximo Puig “hoy podemos decir con orgullo que ya está consignada una partida presupuestaria para el proyecto de TRAM a Mutxamel, gestión realizada en solo 8 años, cosa que ellos, el PP, en 20 años no han hecho”.

Cabe destacar que la presentación contó con la sorpresa emotiva, en forma de mensajes audiovisuales, por parte de la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, del portavoz de Grupo Socialista en las cortes, Patxi López, y del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, todos ellos dando ánimos a Antonio Cachinero, para lograr la alcaldía de Mutxamel el próximo 28 de mayo.

Necesidad de un gobierno socialista

El secretario general provincial del PSPV-PSOE, Alejandro Soler, durante su intervención destacó que el Ravalet barrio histórico en el que se celebró el acto, “necesita de vosotros, lo he visitado recientemente y los jardines de Peñacerrada y el Arbre Blanc y el paseje Corbí, y tantas otras cosas de Mutxamel que hicisteis vosotros y que ahora que los he vuelto a visitar, tras comprobar el abandono me digo, que falta le hacéis a Mutxamel, un equipo que se preocupe de la seguridad, de que no haya tantos locales y comercios cerrados, de que se atienda el espacio público y a los vecinos y que recupere la vida que ha habido en el municipio”.

Tras hacer un recorrido por los logros que han supuesto el trabajo de las políticas del PSOE en el Gobierno de la nación y en la Comunidad por parte de Ximo Puig, Soler destacó que, “tenemos además como candidato a un buen hombre, una persona preparada y formada, querida, valorada y reconocida en Mutxamel, una persona que siente pasión por su pueblo. Un hombre honesto, claro, directo y que tiene ganas de dejarse la piel por sus vecinos, eso es lo que significa ser socialista y ser de Mutxamel”.

Sobre la candidatura apuntó que se trata de un equipo de gente honesta y trabajadora que va de la mano de un extraordinario alcalde que viene a cambiar Mutxamel, Antonio Cachinero”.