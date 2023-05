La necesidad de contar con un transporte ágil y fluido y que el tranvía llegue a Mutxamel es una de las propuestas que el candidato a la alcaldía por Ciudadanos, Antonio Sola, ha hecho, dentro de su programa electoral. La sede del partido ha sido el escenario que ha acogido un debate para hacer una puesta en común de asuntos municipales, con propuestas y mejoras para el municipio.

Al acto han acudido afiliados y vecinos de Mutxamel, y además del alcaldable, ha contado con la participación de los candidatos número uno y tres a Les Corts por Alicante, José Miguel Saval y Carlos Pastor.

Sola, que ha sido concejal en el municipio durante 4 años por Cs, ha relatadado algunas de las propuestas de cara a la campaña, entre ellas una nueva línea circular que comunique con los municipios de alrededor y con las urbanizaciones de las afueras “Un Tram fluido y circular, que cada 20 minutos tengamos la oportunidad de irnos a cualquier lugar de la comarca incluida la Universidad”, añade.

Acabar con la "ciudad salón de estar"

El alcaldable se ha mostrado crítico con el concepto de “Ciudad salón de estar” asegurando que hay que fortalecer los recursos que tiene la ciudad a través de ayudas a comercios de proximidad y cultura que ayuden a atraer mayor turismo y generar más actividad y empleo en el municipio “De los 18.000 habitantes que tenemos de población activa, unos 6.300 están afiliados a la seguridad social en centros de la localidad, el resto salen todos los días de aquí de la localidad a otras localidades cercanas para trabajar”.

Mejorar la seguridad

Además, ha incidido en más propuestas como la importancia de mejorar la seguridad de la zona aumentando la policía de barrio o el aumento de la disponibilidad de plazas de aparcamiento para promover la visita a los comercios de la zona “Vamos a hacer un proyecto de zona verde y zona azul, y a partir de ahí intentar un proyecto más ambicioso de plazas públicas y aparcamiento en zonas de la localidad”, asegura.

En cuanto a la tercera edad ha abordado la necesidad de integración del colectivo en cuanto a nuevas tecnologías y oferta de ocio “Tenemos que seguir avanzando con mayor profundidad para que los mayores no se queden atrás”, ha explicado.

A la vez, ha asegurado que su formación "volverá a reconstruir la vida y el ocio de la zona Norte de la ciudad, que en los últimos años ha sufrido cierta decadencia y que tiene un gran potencial". Sola aboga por “hacer un plan integral tanto de integración cultural, educativa y comercial, de hacer todo lo posible para que las personas que allí conviven tengan todos los servicios a pie de calle” afirma.

Por su parte, Pastor aseguraba que "un político no puede prometer solucionar todos los problemas de la sociedad, dado el grado de dificultad de algunos de ellos, pero sí puede prometer no generar ninguno más" y ha añadido que “me conformaría con un político que me prometa no generarme más problemas de los que ya tengo” asegura.

Mientras que Saval mostraba su apoyo a Sola y trasladaba un mensaje de unión, asegurando que un partido de centro, alejado del sectarismo, dogmas y odio, es más necesario que nunca “ Odio y sectarismo de los dos bloques, un odio artificial, el odio de la impotencia de que como no dan para más y no han venido a gestionar, pues tienen que demostrar a la sociedad que se odian artificialmente, y el problema es que la sociedad se lo cree y genera más odio”, concluía.