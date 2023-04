El candidato a presidente de la Generalitat Valenciana por el Partido Popular, Carlos Mazón, ratificó ayer contra viento y marea a José Vegara como su candidato en Orihuela, incluso después de conocer que existe ya un auto de apertura de juicio oral contra él por tres delitos fiscales que llevan al Ministerio Público a pedirle penas que suman los siete años de cárcel. Fue una larga jornada que abrió el propio Vegara que, por la mañana, presentó su lista y ante los periodistas reconoció lo mismo que había negado el viernes en un acto de precampaña con el propio Mazón y la número dos del PP, Cuca Gamarra, cuando dijo que aquel asunto se había archivado hace ocho años.

Candidatura

Durante toda la tarde de ayer, y pese a que la candidatura se presentó a primera hora, hasta pasadas las diez y media de la noche, miembros de la dirección nacional solicitaron a Mazón que ofreciera un candidato alternativo porque veían y ven en la elección de un aspirante que, en función de los tiempos judiciales, se tendrá que sentar en el banquillo el próximo mandato, y por delitos fiscales, un mal ejemplo para el proyecto de regeneración que encabeza Alberto Núñez Feijóo y que intenta alejar cualquier sospecha sobre las personas en las que confía para formar las listas de cara a municipales y autonómicas.

De hecho, el nombre de Víctor Valverde, un concejal fiel al partido, se puso incluso sobre la mesa como posible recambio mientras que Mazón se resistió empleando un largo argumentario en favor de su candidato procesado. Ya el pasado viernes dijo que «no era corrupción» al ser preguntado por los periodistas a las puertas de un restaurante en Orihuela; es decir, que el caso, y ese fue el ejemplo que puso, no era comparable con los alcaldes o candidatos del PSOE en la Vega Baja condenados, investigados o pendientes de ser juzgados por hechos relativos a sus cargos públicos y que el sábado ratificó Puig.

Líneas rojas

En eso tenía razón. Ahora bien, ¿dónde están sus líneas rojas? El PP sabe que Vegara, un candidato nuevo pero que cuenta con todos los parabienes para rescatar la Alcaldía, va a tener una larga campaña donde la sombra del citado procedimiento judicial (se encuentra al frente de una concesión pública como era y es una ITV) le va a pasar factura, y no sólo a él, también al propio Mazón por su cerrada defensa de alguien pendiente de juicio por tres delitos fiscales.

El candidato del PP a la Generalitat no sólo insistió en que los hechos que se han investigado no son derivados de una gestión pública, sino también argumentó que se produjeron hace muchos años. Mientras tanto, Vegara daba ayer las explicaciones que no dio el viernes. Y lo hizo dando su particular punto de vista sobre lo que son las líneas rojas del PP.

«Deben apartarse los que tienen causas pendientes con la justicia por su acción política», pero no «una persona que se ve implicada de manera tangencial, precisamente porque unos sean capaces de mover una cuestión que sucedió hace 16 años». Y añadió: «Le estaríamos dando la razón a los que quieren que la política siga siendo sucia, mentirosa y rastrera». Insistió en algo que ya dijo el viernes, «es sospechoso que se reactive un caso archivado en 2015 y señalándome como si fuera parte de una gestión directa mía».

"Empleado de una de mis empresas"

Así, explicó que «en 2007 un empleado de una de mis empresas hizo una gestión inadecuada, en la que yo no tengo nada que ver y cuatro años después Hacienda nos denuncia. Como responsable solidario soy imputado, al igual que otros miembros del consejo de administración». También aseguró que a dicho empleado «lo echamos». Según explicó, sus abogados le han dicho este fin de semana que sí está abierta la causa contra él, de lo que aseguró no tenía constancia e insistió en que no fue una imputación por una gestión suya: «No hay ninguna firma ni documento que me ligue a ese caso».

La lista está integrada por Víctor Valverde -del anterior equipo de gobierno y concejal en la actualidad-, Agustina Rodríguez Navarro, Matías Ruiz Peñalver, Rocío Ortuño Cartagena y Mónica Pastor Felices. El puestos de salida estará el independiente Vicente Pina López. Antonio Cerdán, presidente del partido Claro, se integra en la lista popular como independiente en el número 14.