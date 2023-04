Vegara quita en esta entrevista importancia a muchas cosas que van a marcar su vida a partir del 28M o quizá es que aún no las ve. Es difícil entender cómo un empresario de éxito con negocios en Murcia, Extremadura o Castilla-La Mancha encuentra tiempo para terminar como candidato a la Alcaldía y pendiente de ser juzgado, probablemente, durante el próximo mandato porque ya tiene abierto juicio oral. Oriolano, casado, con 54 años y padre de dos hijos, es en este año, dicho con cariño, el armengolo, la pareja de la Armengola, el papel femenino más importante de las Fiestas de la Reconquista, cargo que ocupará su mujer, Ester Hernández, pero de eso ya hablaremos.

¿Qué hace un empresario metiéndose en política?

Creo que las cosas pueden cambiar. Si cuando se nos da la oportunidad de trabajar para que las cosas mejoren no somos capaces de dar el paso, al final siempre estaremos peor que la vez anterior. Tenemos la obligación de estar en sociedad tratando de que cambie. En mi empresa hay una parte que se llama El alma del grupo, en la que tratamos de devolverle una parte de lo que recibimos de la sociedad. Creo profundamente en eso. ¿Es difícil? Claro, pero tenemos que salir de nuestra zona de confort.

Y del pasado viernes 21, cuando se supo de su imputación, a hoy, ¿se ha planteado dejarlo?

Ha sido una de las semanas más complicadas de mi vida, no sé si la que más. Piensas muchas cosas, pero al final es lo que hablamos. Esa responsabilidad, esa vocación de servicio, esas ganas de hacer que las cosas cambien, me hacen casi imponerme a mí mismo, seguir adelante. No sé lo que va a pasar el 28 de mayo. Sí que sé que, pase lo que pase, lo habré dado todo. Lo mejor de mí. ¿Para qué? Pues por lo que llevo haciendo toda mi vida, para que las cosas cambien para mejor. ¿Que puede ser? Pues podrá ser. ¿Que no? Pues no podrá ser, pero no me voy a quedar con las ganas de darlo todo.

Usted tenía un crédito impoluto y su imputación no se habría sabido o no habría tenido esta trascendencia de no haber sido candidato. ¿En su familia no le piden que lo deje?

Mi mujer siempre está ahí. Me ha dicho que haga lo que entiendo que tenga que hacer y me va a apoyar a muerte. La familia es la familia. Siempre hemos ido a una. Cuando hemos acertado y cuando nos hemos equivocado. Ella sigue empujando y me dice que en la decisión que tome me acompañará.

Ya no tiene marcha atrás, hasta este jueves (la entrevista se hizo ayer) podía haberse retirado...

Cuando llegue ese día, el 28M, yo sabré que he dado lo mejor de mí mismo, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las zancadillas, a pesar de todo este ruido y esta suciedad que están tratando de echarme encima. Yo sé que, cuando llegue el final del camino, llegue cuando llegue, si es dentro de cuatro años si es dentro de un mes, si es dentro de cuando sea, yo sabré que habré dado lo mejor.

Y Carlos Mazón, ¿le ha pedido explicaciones por todo esto?

Carlos Mazón, en un esfuerzo de generosidad, me eligió ya hace algunos meses para que fuera el alcaldable de Orihuela. Confía plenamente en mí y renueva mi confianza. Esto que ha pasado evidentemente nunca se hubiera sabido si no nos hubiéramos metido en el tema. Mazón piensa que podemos ganar la Alcaldía de Orihuela holgadamente. Esto que está saliendo ahora no tiene nada que ver con mi gestión política en tanto en cuanto yo debuto en política. Son temas de empresas muy antiguos, desacuerdos con la Administración, que yo creo que todos hemos tenido alguna vez y que se resolverán cuando se tenga que resolver. Estoy totalmente tranquilo. Y esa tranquilidad también me la da el hecho de que Carlos siga confiando en mí.

Pero si un día viene a un acto multitudinario Mazón y Cuca Gamarra, porque lo van a ungir a usted como candidato y pasa lo que pasa...

Con esa salvedad fue un día bonito para el PP. Con nuestros líderes, bonito, de convivencia, donde todos estuvimos participando de esa fiesta que era la presentación de la candidatura. Esta salvedad, digamos, impidió que la felicidad fuera completa.

No sé cómo decírselo, pero en ese día bonito usted le dice a los periodistas que el asunto judicial estaba archivado. No sé si decirle que eso es mentir porque usted tenía que saber muy bien en qué situación estaba...

A ver, ese viernes todo pasó muy deprisa. Cuando nosotros recibimos la notificación hace un año de que se reabría el tema estábamos con procesos de muchísimo trabajo. Esto está en manos de mis abogados, en los que confío profundísimamente. Y sinceramente la contestación que doy en ese momento seguramente fue algo precipitada y dejándome llevar por los nervios. Seguramente fue una contestación incompleta. No tengo por qué decir que no. Nosotros sabíamos que el asunto estaba archivado y me entero que se había reactivado hace un año. No es algo que llevara en la cabeza. No tuve tiempo de hablar con mis abogados entonces pues un poco... Todo eso lo que seguramente... Bueno me hizo patinar. No tengo por qué no reconocerlo.

¿Supongo que el PP sabría antes de ese día que usted estaba procesado y pendiente de juicio?

Yo de lo que el partido sabe o no sabe... Yo entiendo que es una cuestión que es de empresa. Yo debuto en política, es una cuestión que viene de muy atrás, al final la confianza que el partido deposita en mí pues es suficiente como para que yo siga estando aquí con toda la confianza del Partido Popular....

"¿Negociar con Ciudadanos? Cuando llegue el momento nos plantearemos las cosas" En una ciudad donde el Partido Popular fue un rodillo, no se entiende un alcalde que no sea fruto de un pacto desde 2011. ¿Qué resultado espera en las municipales? Mayoría absoluta. De no ser así, ¿negociaría con Ciudadanos, el partido que rompió el pacto con Bascuñana y junto al PSOE lo echó? Tengo muy claro que Orihuela necesita un gobierno fuerte y el oriolano va a entender que hace falta para cambiar las cosas. Todos estamos viendo cómo funcionan las coaliciones en política municipal, autonómica y no digamos en nacional ¿Y si no? Entonces nos plantearemos con quién vamos a negociar. ¿Pero está dispuesto a negociar con un partido que utilizó al PP para mandar como ahora está haciendo con el PSOE? Vuelvo a decir que Orihuela tendrá que decidir si Ciudadanos u otro partido, cualquiera que no sea el PP, esté en el Gobierno de la ciudad. Pero la pregunta , insisto, es: ¿negociará si hace falta con el partido que les ha echado de la Alcaldía? Orihuela tiene que darse cuenta de cómo está por la gestión de algunos partidos y tenemos que ganar la mayoría absoluta. Si no, cuando llegue el momento, nos plantearemos las cosas.

Perdone que le interrumpa, la pregunta es si el PP sabía antes del viernes que le habían abierto juicio oral...

Yo no sé si lo sabía o no lo sabía. A mí el partido me preguntó en su día si yo tenía algo por ahí y yo le di las explicaciones que te he dado: que teníamos este tema de Hacienda pero que no tenía recorrido.

El PP entonces lo puso siendo consciente de su situación en la que se encontraba...

Yo te vuelvo a repetir: esto es un tema de empresa, un tema de hace muchos años...

Yo le entiendo, pero entienda que si esto se sabía, que si trascendía, iba a salpicar su campaña...

Mi situación no es la misma que la de otros partidos en tanto en cuanto todo esto que a mí me salpica de una manera es un desacuerdo que mi empresa tiene con Hacienda y que tendremos que defender lo que tengamos que defender. En cambio, las investigaciones que están recibiendo otros partidos es por su gestión. Esa diferencia es muy notable y hay que dejarla claro, igual que hay que dejar claro que esto es un tema que viene el 2005 y que en el 2023 aún no se ha resuelto mientras que las investigaciones que están recibiendo miembros de otros partidos es por su gestión. Estoy seguro, no creo que otros partidos se atrevan al menos abiertamente, en campaña, en tanto en cuanto la diferencia es notable, aunque ellos traten de evitar esa diferencia que existe claramente. Es un tema de gestión de empresas, yo soy miembro del consejo de administración, nada que ver con gestión pública, con fondos públicos, con dinero de todos. Esa diferencia tenía que quedar remarcada.

¿Y por qué al exalcalde Bascuñana, quien tampoco está siendo investigado por un asunto que tenga que ver con fondos públicos, su partido sí le aplica líneas rojas y lo aparta como candidato?

Hasta donde sé, Emilio recibe una moción de censura y renuncia a ser candidato. Hasta donde yo sé decide abandonar la política. Estoy seguro de que no quiere seguir como candidato.

Entonces, si Bascuñana no renuncia ¿hubiera sido el candidato en Orihuela?

Hasta donde yo se sí. Lo dijo en mi presentación oficiosa (de Vegara) como candidato en el Orcelis, que ya no tenía más ganas y había pasado ya ocho años y que terminaba, que no quería optar.

¿No es absurdo que el 29 de mayo, cuando ya sea concejal o alcalde, su partido por estatutos tenga que expedientarle?

Los estatutos del partido son los estatutos, yo no sé si me tendrán que abrir un expediente por esa causa tan antigua, pero si me lo tienen que abrir me lo tendrán que abrir. Yo no sé en qué momento se abrirá, lo que sí sé es que quiero ser alcalde de Orihuela.

¿Se ha planteado llegar a un acuerdo con la Fiscalía, firmar una conformidad y evitar el juicio público, sobre todo si usted es alcalde de Orihuela por la imagen propia y de su ciudad?

Estoy tan convencido de que no tengo ningún nivel de culpabilidad, de que soy completamente inocente a pesar del juicio mediático. Estoy convencido de que las cosas van a salir bien para mí y para mi empresa que espero que los perdones que se me tenga que pedir se hagan con letra tan grande, con fotos tan grandes y con artículos tan largos por todo este escarnio.

¿Cree que los medios tienen algo contra usted?

No, yo no digo que los medios de comunicación tengan nada contra mí. Su trabajo es informar de lo que tienen que informar. Tú sabes como yo que muchas veces el uso de la palabra puede definir muy bien cómo suceden las cosas. Solo pido que todo lo que se tenga que contar después se cuenten de la misma manera. Me llevo excelentemente bien con los medios de comunicación.

Dice que no es una casualidad que todo esto haya salido ahora...

No es fruto de la casualidad, lo pienso yo y lo piensa la mayoría. No es siquiera un poco normal que algo que está durmiendo 16 años explote de la manera que explota justo el día y a la hora que pasan ciertas cosas. Puede ser casualidad, no te digo que no, pero llama la atención.

¿Y sabe quién esta detrás?

No, ni es algo que me interese demasiado. Yo tengo que seguir mi camino. Tengo que hacer lo que tengo que hacer. Yo miro hacia delante. ¿A veces eso ha hecho que recibiera puñaladas? Pues sí.

¿Y ha podido ser alguien de su partido?

No me vale perder el tiempo. Al final tengo que recuperar la fuerza y seguir en la persecución de los objetivos. No tengo interés en saber quién lo ha orquestado.

¿Ha tenido manos libres para hacer la lista?

Totalmente, 100%. La confianza que puso en mí Carlos Mazón fue absoluta.

Pero no queda nadie del PP de este mandato...

Yo entiendo que hace falta renovación, que la gente reciba una sensación de aire fresco. El partido está unido, me da manos libres y yo diseño una lista de gente que entiendo puede darle a Orihuela ese cambio que necesita.

¿Nadie le ha pedido explicaciones?

Nadie

¿Y entiende que lo critiquen?

Yo siempre he ido de cara. Nunca me he escondido y el que ha querido criticar a la espalda pues se autoretrata y tiene un problema. Ni me preocupa ni importa.

Veo los perfiles de su lista y pongo nombre a las concejalías que le daría...

No tengo experiencia en política, pero sí gestionando equipos. Entiendo que la gente debe preocuparse de cosas que sabe hacer...

¿Y no se ha equivocado al meter en la lista a la hija del presidente que ha hecho a su mujer Armengola de Orihuela?

No existe una persona más merecedora de ser Armengola que Esther Hernández. Por su implicación, por su trabajo incansable, por su sacrificio. Ella ha tenido la mala suerte de que está casada conmigo. Yo he sido presidente de la Asociación muchos años y evidentemente no iba a hacer a mi mujer Armengola porque entiendo que no toca. Si yo soy alcalde, desde ese momento ella perdería seguramente la nominación. Este año Manolo Ortuño, yo trabajo mucho con él, pues entiende que tiene que ser porque es el hueco que se abre para que ella tenga la oportunidad de ostentar este cargo que, vuelvo a repetir, creo que se merece profundamente. Cualquier persona que relacione la presencia de Rocío Ortuño en las listas con ese gesto es porque no me conoce, no conoce a mi mujer o no sabe de qué va esto de la Fiesta. Rocío es una mujer que a mí siempre me ha ayudado, que es completamente leal a mí y es capaz de llevar algunas gestiones que yo necesito. Es una mujer que entiende muchísimo de protocolo, es una mujer que es completamente seria para ciertas estructuras que tienen que ver con la gestión y a la que yo busco.

Pero en febrero, cuando se la nombró Armengola, usted ya sabía que podía ser el candidato. Sabe que los cargos son cargas y que, a veces, hay que renunciar a cosas que uno se merece...

Esa ha sido una renuncia de Ester de hace muchos años. Cuando recibe la noticia, yo aún andaba pensando si sí o si no. Sinceramente, cuando llega el nombramiento no hay un planteamiento de renuncia porque ya todo estaba arrancado.