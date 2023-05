Cruce de acusaciones entre los dos concejales de Vox en el Ayuntamiento de Orihuela. Después de que Asunción Aniorte revelara que el partido pidió que se transfiriera a la cuenta nacional la asignación municipal, a lo que se negó, José Manuel García Escolano ha manifestado que se ve en la obligación de "desmentir" esas afirmaciones: "La decisión de no tocar un solo euro del dinero que el Ayuntamiento da a Vox fue exclusivamente mía, de lo que estoy muy orgulloso, pues el objetivo es devolverlo a las arcas municipales cuando finalice el mandato", a lo que ha añadido que el máximo responsable de las cuentas del grupo municipal es él como portavoz.

"Esta señora cuando se enteró de mi decisión de no repetir en las listas para las siguientes elecciones se postuló como número uno y sugirió gastar parte del dinero en propaganda, a lo que me negué rotundamente", ha agregado, al mismo tiempo que ha afirmado que el motivo de las declaraciones de Aniorte, que también calificó al candidato a la Alcaldía, Manuel Mestre, de de "chillón, misógino y embustero", es que "no va en las listas de Vox".

Aniorte ha insistido en que fue la primera en negarse a la propuesta de la cúpula nacional, y ha explicado que "la cuenta del grupo municipal es mancomunada, y le dije a García Escolano en el último pleno que teníamos que hablar con la Tesorera para ver cómo se devuelve esa asignación y por supuesto liquidar la cuenta del banco, para lo que tenemos que firmar los dos; esa exclusividad de la que habla ni existe, ni ha existido nunca".

Sobre el pago de flyer, Aniorte ha explicado que "se hicieron hace más de un año, y se pagaron pero no con dinero del Ayuntamiento". En ellos, ha continuado, "se decía el trabajo que estábamos haciendo, tanto el coordinador y su equipo como la concejal, que no concejales, porque de tu trabajo, estimado José Manuel, poco o nada podíamos escribir".

Así, la concejala ha arremetido contra su compañero de filas, en referencia a su escasa participación municipal, para "lo poco que ha hecho, entre cero y nada": "No sé, o sí, qué acólito de Mestre le ha redactado ese comunicado oficial pero García Escolano debería haberle advertido de lo poco o nada que ha hecho, para que así, ahora, media Orihuela o más no se ría de él, pues me temo que su acto de responsabilidad, decisión y obligaciones con esta ciudad llegan tarde o muy tarde".

En cuanto a las atribuciones que García Escolano dice que Aniorte se adjudicó, la edil ha subrayado que "lo único que he hecho ha sido trabajar por Orihuela, los plenos, las comisiones, juntas, reuniones con asociaciones y vecinos a los que siempre he atendido y escuchado, y por supuesto, asistir a todos los eventos y actos, que como concejal, y por responsabilidad, siempre he pensado que debía hacer, cosa que García Escolano no ha hecho".

También ha recordado que "a García Escolano lo impusieron a dedo, por enchufe, como parece que les gusta hacer, o hacen, los de Vox".

Por último, Aniorte ha lamentado que "sea ahora, al final del mandato, cuando García Escolano se siente máximo responsable, tome decisiones y se vea en la obligación de hacer algo como concejal portavoz, cuando ha habido tanto que hacer y ha pasado de todo olímpicamente, sobre todo de lo que ha tenido que ver con Orihuela, o peor aún, de los oriolanos".