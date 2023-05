Los cinco candidatos de partidos con representación en la corporación oriolana (PSOE, Ciudadanos, PP, Cambiemos y Vox) han expuesto su idea de presente y futuro para Orihuela y sus propuestas de cara a las elecciones del próximo domingo en un debate electoral organizado por INFORMACIÓN, que ha estado presentado y moderado por los periodistas Rubén Míguez y Laura Millán, que han pedido a los candidatos que se mojen en cuanto a los posibles pactos, en un municipio en el que no hay una mayoría clara.

"Hemos demostrado generosidad", ha recalcado José Aix, por lo que "es hora de que la Alcaldía la lidere Ciudadanos", después de formar equipo de gobierno primero con el PP y después con Carolina Gracia (PSOE). Así, también ha hablado de "solvencia y capacidad de gestión y de llegar a entendimientos".

Manuel Mestre, el candidato de Vox, ha criticado la generosidad de Aix, ya que "ha ninguneado a Gracia siendo él el alcalde", y le ha acusado de "practicar el caciquismo 2.0, siendo inteligente y hábil teniendo a alcaldes pedáneos que van ofreciendo y prometiendo a cambio de votos". La única generosidad, ha continuado, ha sido la de "algunos de sus concejales con ellos mismos", en referencia a los dos ediles que están siendo investigados, algo que Aix ha atribuido a "unas denuncias políticas con ánimo de revancha".

El también vicealcalde ha hecho alusión a que a Pepe Vegara (PP) un fiscal le pide siete años de cárcel, un asunto que prácticamente había pasado desapercibido durante todo el debate, y en cuanto a Carlos Bernabé, de Cambiemos, ha dicho que es "un filocomunista amigo de los valencianos y primo de los catalanes".

El turno ha recaído entonces en Bernabé, que ha abogado por "una única alternativa progresista liderada por Cambiemos y participada por el PSOE" frente a un acuerdo entre Ciudadanos, PP y Vox. Además, ha opinado que "Vegara se equivoca al hablar de su empresa", después de que este haya alardeado de que ha tenido el honor de formar parte de un consejo de administración que ha recibido premios por accesibilidad e integración, así como de creación de empleo.

"Vegara viene como buen gestor y ni él ni su empresa pueden presumir", ha agregado Gracia, mientras que el candidato popular ha defendido que "el PP sale a ganar con un proyecto ganador" y para "acabar con el chantaje y el clientelismo de un sistema arraigado en el Ayuntamiento". En cuanto a Ciudadanos ha subrayado que es "un partido tibio, que ha venido a la política para arrimarse al ascua que más calienta".

"La mayoría absoluta no se la cree ni mi hijo pequeño que tiene siete años", ha espetado Aix, que ha insistido en que "la mentira es inaceptable", aludiendo a Vegara, "un candidato inhabilitado por un juez" que dijo desconocer su causa judicial.

Gracia ha presumido de "respetar lo pactado y gobernabilidad", así como del "aval de gestión: 365 oportunidades que hemos aprovechado frente a los 2.587 días del PP".

Bernabé, a su vez, le ha criticado a la alcaldesa por tener "un discurso carente de crítica", y se ha preguntado "cuánto obedece a Ciudadanos", concluyendo que las opciones son seguir igual, retroceder o "avanzar con una alternativa sólida, realista y transformadora liderada por Cambiemos para no ceder ante Ciudadanos".

Después de dejar claro que el PSOE nunca pactaría con Vox, Gracia ha contestado a Bernabé: "No me acuse de ser tibia ni de que Ciudadanos sea más que nadie". También Mestre ha establecido "una línea roja y una distancia infinita con el PSOE".

En torno a otros dos bloques -modelo de ciudad y economía-, los representantes políticos que optan a la Alcaldía se han centrado en la parálisis y bloqueo sistemático de los populares y en la regeneración del casco histórico y la vertebración del territorio, que abarca 384 kilómetros cuadrados, el municipio más grande de la provincia.

Un sorteo previo al comienzo ha determinado el orden de las primeras intervenciones y del minuto de oro, al final de un debate sosegado y limpio en el que ha habido escasos enganchones.

Presentaciones

Así, el primero en presentarse ha sido Mestre, que ha tirado de "un background profesional centrado en la milicia". El teniente general del Ejército del Aire ha descrito que su partido aboga por "una política municipal de acuerdo y nunca desde la confrontación, centrada en la ciudad" con "una lista electoral que aúna experiencia y juventud, en la que nadie ha estado en política", salvo él mismo, que es diputado en las Cortes por Alicante. A renglón seguido, ha ofrecido "honestidad y capacidad de gestión".

En segundo lugar, la candidata socialista y actual alcaldesa de Orihuela, Gracia, ha alegado "capacidad y energía" para "desbloquear y salir del letargo" en una ciudad de la que se enamoró desde muy joven, ha dicho la regidora de 36 años de Correntías, en clara alusión a su involucración con las pedanías, algo de lo que también suele hacer alarde su socio de gobierno, el candidato de Ciudadanos, de Desamparados, que ha intervenido en tercer lugar para resaltar un mandato que ha priorizado, a su juicio, lo sanitario, económico y social.

Aix se ha centrado en la vertebración del territorio, acercando casco histórico, costa y pedanías, así como en el apoyo a la juventud, al emprendedor, la industria, la vivienda y la hostelería, un sector en el que ha defendido la suspensión de la tasa de ocupación de terrazas de forma definitiva -hasta ahora una medida prorrogada hasta 2024-.

A continuación, el candidato por el PP ha hablado de "trabajar en serio por Orihuela", para que vuelva a ser "la locomotora y la capital de la Vega Baja". También ha defendido "otra forma de hacer política", la futura Ciudad Deportiva, la creación de empleo con un parque empresarial y la recuperación del casco histórico.

Por último, Bernabé ha lamentado "el estancamiento y bucle" en el que se encuentra Orihuela, en "retroceso y atrapada", una "inercia y deriva" que no se ha corregido en 2022, tras la moción de censura liderada por PSOE y Ciudadanos, con el apoyo de su agrupación, para desalojar al PP del poder. En su opinión, el desarrollo urbanístico ha continuado igual que con los populares en el gobierno y "se sigue sin invertir en política social, ni salud mental, ni servicios básicos", algo que después le ha afeado Gracia, que ha tachado la afirmación de Bernabé de "injusta". Por ello, cree conveniente "avanzar con una alternativa transformadora".

Modelo de ciudad

En los bloques, las intervenciones se han sucedido a petición de los invitados. El primero en describir su modelo de ciudad ha sido Mestre, que ha hecho hincapié en una vía rápida que conecte la costa y el centro en un trayecto de no más de 20 minutos.

El candidato por Vox también ha aportado por una empresa público privada de vivienda que asuma los solares que hay en "un casco histórico absolutamente deteriorado" para construir en ellos viviendas sociales. Ahora bien, "no vamos a prohibir la entrada de vehículos en el centro; no nos gusta la palabra prohibir como tampoco el ecologismo radical", ha matizado el general.

En cuanto al casco histórico, "a menudo se habla de traer negocios, nosotros pensamos que hay que atraer a gente", ha manifestado Vegara, recogiendo el guante de Mestre: "Me encanta que Manuel se haya leído nuestro programa electoral, en el que proponemos una empresa que ayude a los jóvenes a acceder a la vivienda", también en el desdoblamiento de la CV-95 y la CV-91, que vertebra la comarca y facilita la conexión con el Hospital Vega Baja.

Por su parte, Aix ha hecho hincapié en "la colaboración y tender la mano a otras administraciones, lejos de la confrontación y frente a lanzar balones fuera", en referencia a que tras la moción de censura a su anterior socio de gobierno, el PP, "nos hemos liberado del desbloqueo al que [Emilio] Bascuñana tenía sometida a Orihuela", con "una nueva luz de las imágenes"; es decir, la puesta en marcha de las obras de reforma del Palacio de Rubalcava, la antigua caja de ahorros de Monserrate y los antiguos juzgados, algo de lo que también ha alardeado Gracia, que además ha añadido la rehabilitación de las norias gemelas "en un año en el que se han activado 8 millones de euros de fondos Edusi".

Después de tanta referencia a la vivienda, Bernabé ha destacado que "solo Cambiemos ha llevado este asunto sistemáticamente al pleno, que reiteradamente lo ha rechazado o ignorado". Así, ha destacado en urbanismo la diferencia entre "crecer y desarrollarse", de forma que "Orihuela ha tenido un crecimiento descontrolado y caótico en vez de un desarrollo sostenido". En este sentido, ha abogado por "una transición ecológica para crear empleo de calidad", así como una empresa municipal de transporte y un sistema público de préstamo de bicis.

Bernabé ha descrito "el lamentable estado de los jardines y la recogida de residuos sólidos urbanos", aunque Gracia y Aix han mencionado que Orihuela es una ciudad más limpia con la incorporación de más de 60 trabajadores en limpieza viaria, en una plantilla deficitaria desde 2012, lo que se traduce en más de un millón de euros más, ha recalcado el actual equipo de gobierno. En este punto, Aix se ha posicionado a favor de la gestión de una empresa municipal, algo que hasta este momento la formación naranja no había hecho.

Aunque para giros el de 180 grados que, según Gracia, ha dado el bipartito, que entró cuando "la gobernabilidad estaba rota", mirando ahora hacia "el interés de los vecinos". Eso sí, ha lamentado la regidora, "los vicios heredados del Ayuntamiento", con sus "males endémicos" como una contratación con deficiencias que hacía que hubiese más de 2 millones de euros que no se podían abonar.

Urbanismo

Aix ha negado que haya "un urbanismo descontrolado", como afirma "la izquierda radical oriolana". Es más, "frente a la demonización de la residencia turística" hay que "afianzar un modelo que funciona y que es esencial para la ciudad", un asunto en el que ha presumido de "pasar de dar licencias en tres años a hacerlo en tres meses" y que ha relacionado con el desdoblamiento de la carretera comarcal que va a la costa transitada todos los días por "albañiles, fontaneros y demás oficios de gente que se gana un sueldo para la economía familiar".

Por alusiones, Bernabé ha tirado de ironía para responder a Aix, preguntándose si "militarizará la policía para invadir Pilar de la Horadada cuando nos falte suelo", y ha afirmado que "Cambiemos es la única iniciativa que quiere poner orden en el Ayuntamiento y en el urbanismo", porque "tener todos los huevos en la misma cesta tiene fecha de caducidad". Al mismo tiempo, ha lanzado un dardo a Gracia: "La ciudad no ha girado 180 grados, en todo caso lo ha hecho el PSOE", en alusión a un partido socialista oriolano más alineado con Susana Díaz y Emiliano García-Page que con Pedro Sánchez y Ximo Puig.

Gracia ha incidido en "un urbanismo sostenible", y ha recordado que el PSOE intentó actualizar en 2014 el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pero el PP bloqueó la iniciativa, porque "cuando está en la oposición [el PP] bloquea y cuando gobierna no ejecuta". En este punto ha resaltado la figura de un plan especial que va a posibilitar la creación de la demanda Ciudad Deportiva.

Un proyecto que, según Vegara, ya estaba trabajando el PP en 2021, a lo que Aix ha contestado que "fue una propuesta política que hizo el PP cuando estaba en la rampa de salida después de que se presentara la moción de censura".

"Legalizar viviendas irregulares en suelo no urbanizable lo puso el PP sobre la mesa", ha sostenido Vegara en una afirmación que ha sido matizada primero por Aix -"es una posibilidad que ha abierto la ley"- y después por Gracia, que ha pedido menos cinismo y más sinceridad: "Bascuñana era mentiroso y Vegara viene pisando fuerte, porque la legalización de viviendas es gracias a una ley de la Generalitat no al PP; eso es tomarnos por tontos". Hasta el punto de que el candidato popular ha tenido que matizar: "Me he debido de explicar mal", aclarando que se refería a que el PP ha sido el primero en contar cómo realizar el proceso, y después otros se han ido sumando con jornadas informativas.

Para reactivar el casco histórico, Gracia ha afirmado que va a usar una partida presupuestaria de 2017 de ayuda para la rehabilitación de viviendas de casi 500.000 euros. "Con medio millón no podríamos llegar a ningún sitio", ha insistido Vegara, en referencia un estudio que cuantifica la recuperación del centro en 47 millones.

Mestre ha agregado que sin PGOU "Orihuela no tiene suelo para construir, pero dispone de otras posibilidades", porque "vive de espaldas al río", o la puesta en valor del castillo, el Seminario o el Monte de San Miguel, donde ha propuesto una pasarela volada o un teleférico, algo que ha llamado la atención del resto de candidatos por lo que algunos asesores han tachado de disparatada. Otra de sus propuestas más comentada ha sido la de encontrar una marca como el limón gourmet de Orihuela que "ponga al municipio en las ferias más importantes del mundo".

Presupuestos

El candidato de Vox también ha recordado a Gracia que prometió unos presupuestos que no están, y ha abogado por hacer rendir más unas cuentas de entre 80 y 90 millones de euros con "una reducción drástica de los gastos superfluos, subvenciones a cuentagotas y rebajando impuestos".

"Lo que prometo lo cumplo", ha respondido Gracia, que ha afirmado que "el presupuesto está preparado", actualizando la deuda y los 56 millones de euros en remanentes que el PP nunca ejecutó y que se usarán para alumbrado, asfaltado y jardines.