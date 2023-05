Carlos Bernabé es psicólogo y orientador educativo, y repite como candidato de Cambiemos a la Alcaldía de Orihuela presentándose como "la única fuerza que se atreve a cuestionar y proponer alternativas frente al modelo urbanístico y económico que lastra al municipio". La campaña del partido se ha centrado en patrimonio, urbanismo y un Ayuntamiento saneado, con la convicción de liderar el gobierno para que no se repitan las mismas políticas de siempre bajo los binomios de PP-Cs y PSOE-Cs.

PREGUNTA: Frustración y estancamiento ante una deriva, la de PP-Cs que no se ha corregido en el último año tras la moción de censura. ¿Se arrepiente Cambiemos de haber alcanzado un acuerdo con el PSOE?

RESPUESTA: El arrepentimiento tendría sentido si la alternativa al acuerdo -que continuaran gobernando PP y Cs- hubiera sido mejor, pero no lo era. La sensación no es de arrepentimiento sino de decepción, porque se ha perdido una oportunidad para ilusionar con un cambio más ambicioso para Orihuela. Una de las razones para apoyar la moción de censura era que, al solo poder firmar una por mandato, la señora Gracia pasaba a estar más blindada y tener margen de maniobra para frenar e incluso cesar a Cs y apoyarse en Cambiemos para desplegar políticas progresistas, aunque fuera en minoría. Pero, lamentablemente, optó por lo contrario, unir su partido a Cs y dar continuidad a las mismas políticas urbanísticas y económicas de siempre. La sensación es de decepción pero también despeja el panorama: la única alternativa progresista para Orihuela es avanzar y no repetir este escenario. Y para ello, es fundamental que Cambiemos Orihuela pueda liderar el gobierno.

P: ¿Tenían que haber exigido entrar en el equipo de gobierno para que Carolina Gracia no cayera en manos de Ciudadanos?

R: Con la correlación de fuerzas existente en el Ayuntamiento y con la actitud de cesión constante tanto de PP como del PSOE de la señora Gracia ante Cs, entrar al gobierno hubiera sido un error. Habría supuesto tener concejalías sin presupuesto ni margen de maniobra o haber sido cómplices de decisiones aberrantes en urbanismo o contratación. También habría supuesto perder autonomía para ser contrapeso del gobierno, hacer oposición constructiva y vigilar a PP y/o Cs, que es lo que hemos hecho estos 8 años. Nosotros no queremos el poder por el poder, queremos gobernar para cambiar y mejorar Orihuela y eso requiere un gobierno coherente. Este no lo era.

P: ¿Qué ha supuesto tener dos asesores de Cambiemos?

R: En la mayoría de municipios del tamaño y entidad de Orihuela, los grupos de la oposición cuentan con recursos técnicos. En Orihuela es al contrario. Desde 2015 lo que hicieron PP y Cs fue subir (mucho) los salarios del gobierno y precarizar a la oposición. Esas políticas provocan que la oposición tenga menos tiempo y recursos para ser contrapeso y alternativa del gobierno y suponen una anomalía institucional. Tras la moción de censura queríamos un nuevo gran acuerdo que pusiera sueldos moderados (y parecidos a la realidad de la gente normal) a gobierno y a oposición y asignar personal técnico a todos los grupos. Pero no tuvimos fuerza para imponer esa vía. En cualquier caso, que Cambiemos haya podido contar con personal técnico ha servido, entre otras cosas, para introducir mejoras en algunos trabajos de las concejalías de Deporte, Medio Ambiente o Participación; para hacer propuestas en materia económica (que no se han llevado a cabo) o para liberar tiempo y recursos para que Cambiemos siguiera batallando contra la urbanización de Cala Mosca o contra decisiones más que cuestionables en el área de contratación.

P: Ha abogado por un avance transformador liderado por Cambiemos y secundado por el PSOE. ¿Qué hace pensar que Gracia y el grupo socialista darían un giro?

R: La necesidad. Si Cambiemos Orihuela obtiene un buen resultado y puede liderar una alternativa de gobierno progresista, al PSOE no le quedará otra que alejarse de Cs para participar de ese avance y ese cambio. Creo que estos 8 años, y a la vista de cómo han funcionado los gobiernos de PP-Cs y del PSOE de Gracia y Cs, Cambiemos Orihuela es "lo bueno por conocer" y debe liderar la alternativa.

P: Apela al voto de quien aun no compartiendo papeleta a nivel autonómico o nacional sí apoyaría a Cambiemos para salir del estancamiento. ¿Hay algún dato o indicio que muestre que puede haber un trasvase desde los partidos mayoritarios?

R: Sí. En esta campaña y durante estos años se nos ha aproximado más cantidad y diversidad de gente que nunca. En parte, creo que es resultado de haber cuidado nuestra autonomía municipal. En Cambiemos participan fuerzas y partidos progresistas y transformadores, pero todas nuestras decisiones y estrategias se deciden exclusivamente en y para Orihuela. Además, esa autonomía local, ese "progresismo transformador a la oriolana" y sobre todo la solvencia que hemos mostrado estos años en la oposición, hace que nos vean como una alternativa útil de gobierno muchas personas que, sabemos, no se ubican exactamente en nuestras mismas coordenadas en algunos aspectos.

P: Ponga un ejemplo.

R: Somos una fuerza claramente ecologista y sabemos que nos van a votar sectores que estéticamente no se identifican tanto con ese marco político pero saben que el modelo urbanístico y económico de Orihuela nos condena al desastre medioambiental y la precariedad. Y seguramente nos apoyarán porque somos la única fuerza que se atreve a cuestionar y proponer alternativas frente al modelo urbanístico y económico que lastra a Orihuela.

P: En esta campaña se están centrando en urbanismo. ¿Cuáles serían las medidas más inmediatas que hay que adoptar?

R: Cuando hablamos de urbanismo nos referimos a combatir la falta de acceso a la vivienda digna, la insostenibilidad ambiental, la falta de suelo para industria verde, la imposibilidad de crecimiento en las pedanías o la falta de reactivación del casco histórico y de instalaciones deportivas, educativas y culturales. Muchas de las promesas que se están oyendo ahora en campaña son inasumibles si no se cuestiona la política urbanística, y eso creo que solo Cambiemos se atreve a hacerlo. Hay que dar los pasos para tener un nuevo plan general pero también realizar modificaciones puntuales destinadas a solventar las necesidades que comentaba y no para hacer más vivienda turística en la costa, que es lo único por lo que han apostado los últimos gobiernos.

P: ¿Cuál es su política de vivienda?

R: Orihuela debe tener una Concejalía de Vivienda con presupuesto y recursos, dar ayudas al alquiler, subvencionar a pequeños propietarios la rehabilitación y eficiencia energética de sus viviendas, aumentar el parque público de viviendas o generar un sistema de mediación o tranquiler público para poner en contacto a pequeños arrendadores no especulativos y potenciales inquilinos. Todas estas medidas no solo aumentarían la oferta de alquiler -e indirectamente podrían contener los precios-, es que además generarían mucho empleo en la construcción que no dependiera de la construcción en el litoral.

P: Otro de los ejes principales de su programa es el patrimonio.

R: En materia de patrimonio histórico, las medidas más urgentes serían la reactivación del casco histórico y los barrios tradicionales, rehabilitando las viviendas que hay en esas zonas y habitarlas. También hay que apostar por la conservación, restauración y rehabilitación de los bienes que tenemos, como la nueva musealización del MARQUO, proseguir con el Plan Director del Castillo y Murallas, la peatonalización de parte del casco histórico y la declaración de Bien de Interés Cultural del Convento de San Juan de la Penitencia y de los Salzillos. De nuevo, estas políticas no sirven solo al propio patrimonio sino que contribuirían a mejorar la vida de las vecinas y vecinos de su entorno.

P: Y un Ayuntamiento más saneado.

R: Necesitamos un cambio drástico en la política de contratación, que está diseñada para que algunas grandes empresas ganen mucho dinero a costa de reducir la calidad del servicio u obras y de precarizar a gente trabajadora. También hay una falta de vigilancia en la contratación que nos hace perder dinero público y aumenta el riesgo de corruptelas. Además, es indignante que el Ayuntamiento siga sin estar descentralizado y sin tener relación de puestos de trabajo o un desarrollo de la carrera profesional ordenado y transparente. Todo esto provoca una injusticia a la interna con parte del funcionariado y una ineficacia hacia fuera que sufren muchas vecinas y vecinos.

P: ¿Qué propone Cambiemos para que funcione mejor el servicio de recogida de basuras y limpieza viaria?

R: Dos cosas básicas: aumentar la financiación y modernizar la gestión blindando que esta sea pública. Orihuela debe incorporar una mirada ecologista a la gestión de residuos. Y eso pasa por aumentar la plantilla, renovar el parque de vehículos, separar la fracción orgánica, aumentar contenedores y papeleras para promover la separación en origen, desarrollar proyectos de compostaje urbano, mejorar el servicio de podas o introducir proyectos de economía circular y recuperación de residuos. Cuanto más se invierta en este servicio y cuanto más ecologista sea la forma de gestionarlo, más barato será (por la reducción de toneladas llevadas a vertedero) y más recursos tendrá para que Orihuela esté más limpia y sea, sobre todo, más sostenible.