El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Orihuela, José Aix, promete un plan de choque en los tres primeros meses de gobierno para tener un municipio más limpio, en un área, la de la recogida de basuras y limpieza viaria que pretende gestionar a través de una sociedad municipal. No le da ningún valor a las insinuaciones que hacen sus rivales políticos sobre oscuros intereses que mueven hilos ni sobre si practica un caciquismo 2.0, que atribuye al temor electoral que sienten por "ser el proyecto político que mejor representa a todo el municipio".

PREGUNTA: Hay quienes le han acusado de tener poca sensibilidad hacia el patrimonio histórico de la ciudad. ¿Cuál es la propuesta de Ciudadanos para revitalizar el casco histórico?

RESPUESTA: Si algo ha demostrado Ciudadanos y este concejal de Urbanismo y Patrimonio en los últimos tiempos, sobre todo en el último año, es una apuesta decidida por el casco histórico con tres grandes obras que se están ejecutando en este momento como son la rehabilitación del Palacio Rubalcava, la antigua caja de ahorros de Monserrate y los antiguos juzgados, que además vertebrarán todo el centro histórico de la ciudad y al que se dará coherencia con un proyecto que tenemos entre manos, que supera el millón de euros, que es la reurbanización de todo el centro desde Santo Domingo hasta la plaza del Carmen junto al Ayuntamiento. Una actuación complementaria sería la de la plaza de la Salud o la del paseo Calvo Sotelo. Al margen de estas cuestiones, apostamos por flexibilizar los estándares urbanísticos del centro histórico para que los propietarios puedan sacar un mayor rendimiento, por qué no económico también, y vean atractiva la posibilidad de arreglar sus edificios y también urge la actualización del Peopcho [Plan Especial de Ordenación y Protección del Casco Histórico de Orihuela] precisamente para esto. Todo ello asociado a algo que es necesario, que nadie nunca ha hecho jamás, ni los que han estado bajo unas siglas y bajo otras, como es la revisión del catálogo de bienes protegidos para dar la consideración que merecen muchos edificios propiedad municipal o privada como el Casino de Orihuela.

"Apostamos por flexibilizar los estándares urbanísticos del centro histórico para que los propietarios puedan sacar un mayor rendimiento"

P: ¿Cuál es su proyecto para la zona de la losa del AVE?

R: Queremos que la losa del AVE sea una zona de expansión y de transición entre la Orihuela más tradicional que queda junto a la Sierra de San Miguel y que cruza toda Orihuela con los Andenes y esa zona moderna, comercial y de desarrollo, que será la zona 12, donde estamos tramitando una modificación puntual, y a continuación la Ciudad Deportiva. Hablamos de una zona de expansión, para toda la familia, con múltiples posibilidades, desde los más pequeños de la casa hasta los mayores con juegos adaptados a las personas mayores en un espacio arbolado, dinámico moderno y atractivo y con juegos adaptados también para los niños con discapacidad, incluyendo calistenia y un circuito de educación vial. Un punto de encuentro.

"Queremos que la losa del AVE sea una zona de expansión y de transición entre la Orihuela más tradicional y esa otra moderna, comercial y de desarrollo"

P: ¿En qué proceso están los terrenos de Santo Domingo?

R: Tenemos desde hace tiempo conversaciones muy fluidas con el ecónomo de la Diócesis Orihuela-Alicante y con la dirección del centro de Santo Domingo y la idea es culminar esta operación cuanto antes, garantizando siempre los intereses de Orihuela y considerando que Santo Domingo es patrimonio, es un Bien de Interés Cultural y parte intrínseca de la historia de Orihuela.

P: ¿Cuándo se llevará a cabo la permuta del Molino de la Ciudad?

R: Estamos en fase de información pública del acuerdo plenario que acarreaba el cambio de consideración jurídica del Palacio Sorzano de Tejada de manera patrimonial para que pueda ser objeto de la permuta. Hasta que no acabe esta fase no podemos seguir avanzando pero también es una prioridad de este gobierno culminar esta operación y que el Molino de la Ciudad sea de titularidad municipal y quede abierto sin coste alguno para las arcas municipales y que lo puedan usar todos los oriolanos.

"La forma más adecuada de gestionar la basura y la limpieza viaria de nuestro municipio es a través de una sociedad municipal"

P: ¿Ciudadanos aboga por una empresa público privada para la gestión de las basuras y de la limpieza viaria?

R: Entendemos que la forma más adecuada de gestionar la basura y la limpieza viaria de nuestro municipio es a través de una sociedad municipal. En los tres primeros meses cuando tengamos la Alcaldía garantizamos un plan de choque. Ya en el último año hemos dotado de más personal con 65 nuevos trabajadores en aseo urbano y ahora lo que toca es profesionalizar ese servicio y organizarlo adecuadamente que es algo que de momento nadie ha sido capaz de hacer. Nuestro trabajo lo hemos hecho, desde Recursos Humanos, con la incorporación de todo ese personal, invirtiendo más de un millón de euros, pero, como digo, toca profesionalizar y optimizar los recursos tanto humanos como técnicos.

"Algunos partidos sienten miedo cuando ven que somos el proyecto político que mejor representa a todo el municipio"

P: PP, Vox y Cambiemos suelen atribuirle a Ciudadanos oscuros intereses en el área de contratación y urbanismo, que hay otros que "mueven los hilos" o más recientemente que practica el "caciquismo 2.0" (que sus alcaldes pedáneos "compran" votos a cambio de promesas y favores. ¿Qué puede decir al respecto?

R: Algunos partidos sienten miedo y temor cuando ven que en nuestra candidatura hay 16 pedáneos que la integran y somos el proyecto político que mejor representa a todo el municipio de Orihuela, y obviamente eso genera inquietud. Otra cuestión para nosotros importante, y lo hacen todos, tiran la piedra y escoden la mano, lo hacia el señor Almagro, lo hace ahora el señor Mestre, pero nadie pone en negro sobre blanco esas insinuaciones, por lo tanto, no le damos ningún valor y las inscribimos en el temor electoral que sienten todos ellos al ver la potencia de esta candidatura.

"El señor Vegara está inhabilitado para asumir cualquier responsabilidad pública, no solamente para ser alcalde"

P: Aunque lucha por la Alcaldía, ¿si tuviera que pactar con quién lo haría? En una entrevista anterior dijo que el PP no era problema si Bascuñana y Almagro no estaban. ¿Es más factible con este PP de Vegara o el último año con Carolina Gracia le convence más?

R: Todo apunta a que de nuevo vamos a tener una escenario en el que no va a haber una mayoría absoluta y en escenario es el momento de Ciudadanos, porque hemos demostrado que somos generosos y que anteponemos siempre el interés de Orihuela y los oriolanos al interés partidista. Lo hemos demostrado gobernando y cediendo la Alcaldía al PP durante siete años y los hemos demostrado también cediéndosela al PSOE. Pero estamos convencidos de que este es nuestro momento, de que la Alcaldía recaiga en mí personalmente, y lo digo con argumentos. Tenemos un equipo consolidado y continuista en los puestos de salida porque hemos demostrado que sabemos gestionar las áreas que hemos manejado, y al mismo tiempo un equipo también revitalizado con gente nueva que representa muy bien a todo el municipio. Hemos demostrado capacidad, solvencia, conocimiento, experiencia, y con esas características nos toca a nosotros. A la hora de plantear cualquier acuerdo con otras formaciones políticas, que ahora descartamos porque estamos en periodo previo a las elecciones -ya el domingo veremos qué pasa-, nos sentaremos, pondremos los programas sobre la mesa, veremos en qué puntos coincidimos y si somos capaces de llegar a culminar un proyecto político común, porque aquí se habla de un modelo de ciudad, una Orihuela de futuro, y los que más claro lo tengan serán los que sentarán con nosotros para hablar de ese futuro. Una cuestión importante, y no es hablar del PP sino del señor Vegara, es que está absolutamente inhabilitado para asumir cualquier responsabilidad pública, no solamente para ser alcalde, que también. No lo digo yo como político, que siento cierta compasión o pena por su situación, sino que lo dice un fiscal que le pide siete años de cárcel.