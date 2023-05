Afirma que no se deja influir por el ruido ni por el humo. Pepe Vegara, que aspira a recuperar la Alcaldía para el PP, está convencido de que la opción de su partido "es la única que puede asegurar el despegue que todos esperamos", porque "Orihuela tiene que jugar en la Champions y aspirar a ganarla". Defiende su honradez, su capacidad de trabajo y que no ha llegado para servirse de la política. Abordará, dice, lo urgente desde el primer día: la aprobación del presupuesto, la limpieza viaria, reparación de viales, mantenimiento de colegios y "una larga lista de todo lo que PSOE y Ciudadanos no han hecho en este último año".

PREGUNTA: A menudo ha dicho que ha venido a cambiar la política, pero su campaña se ha visto empañada por la causa judicial, ¿cómo lo está gestionando?

RESPUESTA: Me atrevería a decir que todo el mundo me conoce en Orihuela y, salvo los malintencionados, se reconoce mi honradez, mi capacidad de trabajo y que no vengo a servirme de la política. Eso es cosa de otros, y mientras yo sea alcalde no tendrán ninguna oportunidad. Precisamente, saben que cuando estoy en un sitio y asumo una responsabilidad me gusta transformar, innovar y hacer cosas que son necesarias y que sirvan para mejorar nuestro entorno. No me dejo influir por el ruido ni por el humo, tengo claro cuál es el objetivo y lo vamos a lograr. Orihuela tiene que jugar en la Champions y aspirar a ganarla.

"Salvo los malintencionados, se reconoce mi honradez, mi capacidad de trabajo y que no vengo a servirme de la política"

P: ¿Qué opina de que sus contrincantes políticos estén usando ese asunto como arma cuando hay investigaciones a concejales de Ciudadanos y a alcaldes del PSOE en la comarca?

R: Hay algunos que son auténticos parásitos de la política que solo buscan seguir ahí a expensas de quien sea y de lo que sea. Son los que utilizan la doble vara de medir, que siguen entendiendo la política como un empleo y que se dedican a ensuciar y a enredar para conseguir su objetivo. El que me conoce sabe que para mí la política es el oficio más noble del mundo porque se trata de ponerte enfrente de una persona que piensa diferente a ti y llegar a un acuerdo para que se beneficie un tercero. Efectivamente, hay quien tiene y tendrá mucho que intentar tapar, y su único argumento durante esta campaña contra mí ha sido el desprestigio, pero les puedo asegurar que han perdido soberanamente el tiempo.

"Hay quien tiene y tendrá mucho que intentar tapar y su único argumento durante esta campaña contra mí ha sido el desprestigio"

P: ¿Cómo acabaría con el chantaje y el clientelismo arraigado en el Ayuntamiento?

R: No considero que exista realmente ese chantaje y clientelismo arraigado, aunque, sin duda, pueden darse situaciones que más bien calificaría de puntuales y, en todo caso, pienso que ese clientelismo del que habla será el mismo que pueda existir en otros ayuntamientos de España. Seguramente aumentar el número de funcionarios en puestos estratégicos de la administración cuya misión fuese detectar y denunciar el tráfico de influencias o el clientelismo ayudaría mucho a paliar estas situaciones que, como digo, creo que se da en casi todas partes. Mire, por ejemplo, lo que ha aparecido estos días sobre las contrataciones en el Ayuntamiento de Morella cuando Ximo Puig era alcalde.

"Aumentar el número de funcionarios en puestos estratégicos de la administración cuya misión fuese detectar y denunciar el tráfico de influencias o el clientelismo ayudaría mucho a paliar estas situaciones"

P: ¿Confía en reconquistar Orihuela?

R: Obviamente sí, estoy convencido de que ganaremos, de lo contrario no me habría hecho cargo de este ilusionante proyecto que el Partido Popular me ha confiado y que, con la ayuda de un enorme equipo de hombres y mujeres totalmente comprometidos, con toda seguridad, nos dará el triunfo. Los vecinos de Orihuela han notado la decadencia y el abandono desde que nos arrebataron la Alcaldía el año pasado, mientras contempla con estupor cómo se pelean entre ellos para ver quién será alcalde o alcaldesa, si Cambiemos les vuelve a apoyar. Además, en los mítines y comparecencias públicas se percibe claramente que PSOE y Ciudadanos han hecho un pacto para llevar una campaña conjunta.

"Los vecinos han notado la decadencia y el abandono desde que nos arrebataron la Alcaldía el año pasado"

P: ¿Piensa que ha logrado unir al PP?

R: Creo que encabezo una lista de personas muy conocidas en las pedanías, en la costa o en la ciudad y que es atractiva a los ojos de los votantes del progreso real y que consideran que la opción del Partido Popular en Orihuela es la única que puede asegurar el despegue que todos esperamos. La unidad del PP está más que demostrada, y nos viene de los ciudadanos y el respaldo mayoritario a nuestra candidatura.

"La opción del Partido Popular es la única que puede asegurar el despegue que todos esperamos"

P: ¿Cuáles son sus ejes prioritarios?

R: En un municipio como el de Orihuela uno de los retos que tenemos es la vertebración de todo su territorio. Todos somos iguales independientemente del lugar en el que vivamos, desde Barbarroja hasta la costa o cualquier otra pedanía o centro. Para el PP no hay vecinos de primera ni de segunda, ni se puede beneficiar a unos ni perjudicar a otros, dependiendo de a qué partido voten. Defendemos la industria como un pilar esencial de nuestra economía. Es por ello por lo que apostamos decididamente por la implantación del parque empresarial, que vendrá a diversificar la oferta tradicional de empleo. No podemos tampoco olvidar a las industrias y empresas existentes en el polígono Puente Alto. Además por todo lo sufrido en la DANA, les apoyaremos y mejoraremos sus infraestructuras, así como las industrias que estén en las pedanías. Finalmente, llevaremos a cabo las mejoras de las instalaciones deportivas del municipio y la construcción de un pabellón deportivo en el CDM de Orihuela Costa, junto a la ya anunciada Ciudad Deportiva. Esto serían grandes ejes necesarios, pero lo urgente hay que abordarlo desde el primer día, como es la aprobación del presupuesto, la limpieza viaria, reparación de viales, mantenimiento de colegios y una larga lista de todo lo que no se ha hecho en este último año.

"Lo urgente hay que abordarlo desde el primer día, como es la aprobación del presupuesto, la limpieza viaria, reparación de viales, mantenimiento de colegios y una larga lista de todo lo que no se ha hecho en este último año"

P: ¿Cuáles son sus medidas para revitalizar el casco histórico?

R: Otro de nuestros retos es la regeneración y revitalización del centro histórico tanto en la creación de viviendas como en el patrimonio histórico. El centro histórico está prácticamente en ruinas, y nosotros tenemos un proyecto para dinamizarlo. Nuestra idea es que en vez de llevar los negocios para que venga la gente, lo que tenemos que hacer es llevar a la gente. Y cuando la gente esté los negocios van a venir. Lo primero es abrir una oficina que ayude a los propietarios de las casas que están ruinosas, y son unas cuantas, para informarles de cuál es el procedimiento que tienen que seguir, o bien para rehabilitar sus edificios o bien para hacer una cesión al Ayuntamiento con el fin de que este desde una empresa municipal se convierta en ente urbanizador y genere nuevas viviendas en esos espacios que ocupan edificios. Evidentemente el propietario recibirá por ello una compensación, y haremos viviendas para jóvenes con alquileres baratos o con ventas que sean a precios asequibles, porque esa empresa municipal no tiene obligación de ganar dinero. Estoy convencido de que Orihuela tiene que ser un referente cultural en toda la Comunidad Valenciana porque tenemos herramientas para ello. Entonces convertiremos todo el centro histórico en ese espacio donde a la gente joven le apetezca entrar a vivir. Además, facilitaremos sobre todo a las empresas de nueva creación el acceso a esos locales con alquileres baratos o con la gestión de algunos de los impuestos que sirvan para que tengan menos dificultades a la hora de empezar un proyecto empresarial.

"El centro histórico está prácticamente en ruinas, y nosotros tenemos un proyecto para dinamizarlo"

P: Asociaciones de la costa afirman que el programa del PP recoge sus demandas, en una zona degradada que se siente abandonada, ¿qué hará para revertir esta situación?

R: La costa está totalmente abandonada. En el PP nos hemos preocupado de hacer una relación de demandas y necesidades que abordaremos si conseguimos el gobierno municipal. Hay que recordar que la mayoría de las competencias en la costa están en manos de José Aix, de Ciudadanos, que no se han preocupado de licitar el contrato de los chiringuitos y que va a tener nuestras playas sin servicios este verano como ya ocurrió la pasada Semana Santa. El PP creará la Concejalía de la Costa y Residentes Internacionales, a la que asignaremos un presupuesto o plan de inversión específico para actuaciones, con un concejal delegado que será residente en la zona, con despacho fijo ubicado en la misma y donde realizará sus labores diarias. Contará con un equipo de asesores de la costa, que irán coordinando distintas concejalías vitales, como infraestructuras, limpieza viaria, residentes internacionales, playas y parques y zonas verdes, de manera que la respuesta de la administración local sea fluida y en el menor plazo posible ante cualquier eventualidad o incidencia.

"Las competencias en la costa están en manos de José Aix, de Ciudadanos, que no se han preocupado"

P: ¿Qué proyectos emblemáticos tiene para la Costa?

R: Más que emblemáticos son necesarios e históricamente demandados por los vecinos. Podemos desglosarlos en tres grandes grupos. Los que dependen de otras administraciones, como la mejora de la red de pluviales, apertura del paseo marítimo Aguamarina-Cabo Roig, la reposición de la carretera de la Glea y el desdoblamiento de la CV-95. Los que dependen de la administración local, muy necesario para poner orden y recepcionar urbanizaciones como Mil Palmeras, Montezenia… Ejecutaremos la pasarela peatonal sobre el puente de la AP-7 Lomas de Cabo Roig y acerado en ambos sentidos, que es tan necesaria que la incluiremos en el primer presupuesto que aprobemos.

Proyectos también como el centro de día y otro centro cívico, teniendo en cuenta las dimensiones de la costa, y la puesta en marcha del centro Ramón de Campoamor, un espacio multiusos donde se puedan realizar distintas actividades, que tanta falta hace para nuestros mayores, sin olvidarnos de los jóvenes. La creación de un centro de la juventud, con salas de estudio, biblioteca y otras actividades, es imprescindible para esta zona del territorio, como un pabellón cubierto o una escuela de deportes náuticos. También impulsaremos un cementerio y un parque industrial.

"En el primer presupuesto incluiremos la pasarela peatonal sobre el puente de la AP-7 Lomas de Cabo Roig"

P: ¿Cuáles son las medidas más urgentes y necesarias?

R: La reestructuración del servicio de aseo urbano y recogida de podas. Es obvio que el modelo actual no funciona. Sacaremos a licitación el servicio de mantenimiento de viales y zonas verdes, dotándolos de más presupuesto y actualizándolo a la necesidad actual -es vergonzoso ver el estado de algunos parques, calles o aceras-, y por supuesto también el de los chiringuitos. Solicitaremos y reivindicaremos la supresión del peaje de la AP-7 a su paso por Orihuela Costa. Esta solución lógica y de sentido común, reduciría el tráfico de la CN-332 considerablemente, mejoraría la movilidad de los habitantes de la zona costera y posibilitaría la permeabilidad peatonal, mejorando la seguridad vial y la sostenibilidad ambiental.

"Es vergonzoso ver el estado de algunos parques, calles o aceras"

P: ¿Cuál es su propuesta de parque empresarial?

R: La señora Gracia se enteró hace unos días de que ya existe un parque empresarial en trámite que Emilio Bascuñana inició hace unos años en la Conselleria de Territorio, que en un reciente escrito daba las instrucciones para finalizar la tramitación con las condiciones necesarias y que son sencillas de cumplir. Es necesario un parque empresarial porque nuestros vecinos tienen que encontrar trabajo principalmente cerca de sus casas en vez de tener que desplazarse a otras poblaciones que sí cuentan con estas ofertas. Tenemos que procurar que nuestros jóvenes estudien, trabajen y se queden a vivir en Orihuela. Este parque empresarial es totalmente necesario porque los municipios con aspiraciones de futuro y que crecen ya han adoptado estas medidas, y la experiencia ha demostrado ser muy exitosa. Hay empresas que demandan espacio en nuestra zona y que tienen mucha capacidad de dar empleo, y no podemos demorar esa oportunidad ni un día más. Cuando Carlos Mazón llegue a la presidencia de la Generalitat este será uno de los principales puntos que intentaré sacar adelante con urgencia.

"Tenemos que procurar que nuestros jóvenes estudien, trabajen y se queden a vivir en Orihuela"

P: ¿Rescataría proyectos de este mandato como los presupuestos o la Ciudad Deportiva?

R: El grupo popular ya trabajó durante sus mandatos en la elaboración de planes para la futura construcción de una ciudad deportiva, aunque sin dejar de lado la necesidad que tienen en otros lugares de nuestro territorio de espacios deportivos. Por supuesto estoy dispuesto a estudiar la propuesta que realizan tanto Carolina Gracia como José Aix, y si efectivamente el lugar que señalan es el más idóneo desde todos los puntos de vista que se deben tener en cuenta (inundabilidad, movilidad, opinión de los deportistas, etc.) lo asumiré como propio y lo haremos realidad "más pronto que tarde", justo al revés de como lo promete el candidato de Ciudadanos.