“El PP y su candidato utilizan solares privados cerca del Velódromo para vender un plan de choque de limpieza en San Vicente que no es posible legalmente”. El PSOE de San Vicente, "después de ver una vez más cómo el PP intenta sacar rédito político con la situación de la limpieza del municipio, ha instado a su candidato, el exconcejal de Cs Pachi Pascual, que deje de engañar a la ciudadanía con un plan de choque que no es posible realizar desde el punto de vista legal y técnico en el Ayuntamiento", han manifestado los socialistas en un comunicado. Y ha destacado que Pascual “se ha ido a solares privados a vender la mala imagen de San Vicente; no sabemos si por desconocimiento de la realidad municipal o por mala fe”.

“El PP ha utilizado espacios privados para vender que iniciará un plan de choque de limpieza, quizá su candidato se haya olvidado de que no se pueden adecentar solares privados por parte del Ayuntamiento, o su intención sea destinar dinero público para desbrozar parcelas que no son competencia municipal”, ha remarcado este lunes el candidato y actual alcalde del PSOE, Jesús Villar. En la misma línea, Villar sostiene que el plan de choque que vende electoralmente el PP no se puede hacer porque “el contrato no lo contempla actualmente” y “cualquier acción que no esté recogida en el pliego no se puede llevar a cabo”. “Se está haciendo política con la limpieza, los grupos políticos debemos ser responsables y no generar unas expectativas a la ciudadanía que luego no se pueden cumplir”, ha agregado. Asimismo, la candidatura socialista se ha preguntado si el PP tiene intención de actuar bajo la legalidad o intervenir en espacios privados con medios públicos. “Podrían explicar en qué consiste ese plan de choque, cómo y cuándo lo van a hacer y qué coste tendrá; quizá sean tan ambiguos porque saben que es imposible”, ha añadido el PSOE.