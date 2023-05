Sant Joan d'Alacant vuelve a ser Popular. La candidatura del PP encabezada por Santiago Román ha logrado el apoyo de 4.513 santjoners y obtiene 9 concejales. Como segunda fuerza más votada el PSOE que logra 4.101 sufragios y tendrá 8 concejales. Vox tendrá 2 representantes en el Ayuntamiento al obtener 1.284 votos. Y Compromís mantendrá sus actuales dos concejales al lograr 976 votos.

Desaparecen de la escena política municipal santjoanera Unidas Podemos-Esquerra Unida que ha logrado 504 votos. Y Ciudadanos que ha obtiene 281.

Román se mantendrá con toda probabilidad como alcalde y está por ver si pactará con Vox para alcanzar la mayoría necesaria. El primer edil accedió al cargo hace dos años gracias a la alternancia pactada en las elecciones de 2019 con su entonces socio de gobierno PSOE.

Ahora lo hace con unas siglas distintas a las que representaba hace 4 años, pero no ajenas, ya que ha sido concejal del PP en anteriores corporaciones con Manuel Aracil como alcalde. La formación ha remontado en votos casi duplicando los obtenidos en 2019 cuando el PP obtuvo 2.724 sufragios arrollado por un Ciudadanos que por entonces obtuvo 1.765 votos. La debacle del partido naranja es histórica, al obtener cuatro años después 281 apoyos.

Román ha acabado el mandato en el grupo de los no adscritos al separarse hace tres meses de Ciudadanos.Y con él ha arrastrado a los otros tres ediles de esta formación que se han incorporado a las listas populares y forman parte de ese grupo de 9 concejales que gobernará en Sant Joan.Son la exdiputada de Cultura, Julia Parra, y los concejales Marcos Piña y José Luis Olcina en los números 7, 8 y 9 de la lista.

Adelanta que "estamos abiertos a todas las posibilidades" y que su intención es hablar con todos los grupos políticos. A la vez que advierte que "nos atenemos a las directrices que nos envíe el partido".

8 concejales se despiden

El gobierno de Sant Joan despide a ocho concejales que ya no repiten y da la bienvenida a caras nuevas. En el PP dicen adiós al exalcalde Aracil, Javier Yebes y Almudena Rico. En el PSOE no estarán ni el exalcalde Jaime Albero, ni Antoni Manel Giner. En Compromís dejan el cargo los dos ediles, Sergio Agueitos y Francesc Vicent Sala. Y al no obtener concejales, también deja el consistorio la concejala de Podemos, Claudia Sterrantino.

En el pleno ordinario celebrado este martes 30 de mayo algunos de quienes se van han aprovechado para despedirse y agradecer el trabajo de estos años tanto a los compañeros de corporación como a los funcionarios y ciudadanos. Especialmente sentida ha sido la despedida de Agueitos que no ha podido reprimir las lágrimas de emoción cuando agradecía a su familia todo el apoyo recibido.

En el PP continúan Charo Tomás como número 2, se incorpora David Aracil, hijo del exprimer edil, entra como número 4 el dirigente comercial Manuel Nieto y continuarán los ediles Carmen Navarro y Nicolás López.

El grupo socialista encabezado por Esther Donate ha mejorado los datos de 2019 con 8 concejales frente a los 7 que tenía hasta ahora, pero no logra superar al PP. Los primeros puestos los ocupan concejales que ya han trabajado en este mandato, Javier Sánchez, Eva Delgado, Pablo Celdrán y Esther Iborra y se incorporan tres nuevas caras: Dani Amores, Mónica Pérez y Alberto Cía.

Donate agradece a los vecinos que han depositado su confianza en el proyecto que encabeza junto a su equipo. Y también al Partido Socialista "que ha estado codo a codo durante todo este tiempo haciendo que las palabras unidad, trabajo, honradez, conexión y lealtad, sean claves como equipo".

"La ciudadanía nos han colocado con la suficiente fuerza para liderar una oposición firme y constructiva" Esther Donate - Cabeza de lista del PSOE

Y adelanta que "la ciudadanía nos han colocado con la suficiente fuerza para liderar una oposición firme y constructiva y sólo podemos felicitar en primer lugar y desear que el PP trabaje por y para nuestros vecinos y vecinas.Desde el PSOE de Sant Joan vamos a seguir trabajando como hasta ahora, escuchando las necesidades y propuestas de la ciudadanía para poder transformarlas en realidades desde nuestra nueva posición".

Vox Sant Joan es la tercera fuerza más votada y suma una nueva concejala, Ángela María Verdú Yeste, que trabajará junto a la cabeza de lista Gema Aleman. La formación que logró 741 votos en 2019 casi los ha duplicado estas elecciones con 1.284 apoyos.

Mientras que Compromís mantiene los dos concejales que ha tenido este mandato, pero renueva sus caras. La formación valencianista ha obtenido 967 votos y hace cuatro años logró 934. La lista la encabeza Joan Ramon Gomis que trabajará junto a Velia Planelles.

Consenso y acuerdos

Para la formación, el resultado de las elecciones "con dos bloques muy igualados" es un mensaje claro a todos los grupos políticos "para que busquemos consensos a la hora de tomar decisiones, y en eso a Compromís siempre nos encontrarán". Como declaración de intenciones, la formación adelanta que apoyará "aquellas iniciativas que presenten otros grupos que beneficien a Sant Joan".

"Es un mensaje claro a todos los grupos políticos para que busquemos consensos a la hora de tomar decisiones, y en eso a Compromís siempre nos encontrarán". Joan Ramon Gomis - Cabeza de lista de Compromís

En cuanto a los resultados obtenidos, la formación está satisfecha, teniendo en cuenta que han subido ligeramente respecto a comicios anteriores "lo que nos ha permitido mantener la representación en el Ayuntamiento con dos concejales, y teniendo en cuenta la coyuntura tan polarizada en la que se han desarrollado las elecciones, no es un mal resultado para Compromís".