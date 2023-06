El cabeza de lista del PP no ha acusado su cambio de siglas. Los vecinos le han dado su respaldo para que gobierne los próximos cuatro años, tras los 2 en los que ya ha sido alcalde por Ciudadanos tras un pacto con el PSOE. Ahora se abre una nueva etapa en la que está por ver si Vox será su socio o un apoyo puntual.

Santiago Román Gómez tiene 47 años, 3 hijos de 14, 11 y 5 años y una pareja, Julia Parra, concejala y diputada, con la que habla de política el 90% del tiempo que están juntos. Los santjoaners le han dado el apoyo para seguir siendo el primer edil, ya no de Cs sino del PP, el partido al que se afilió con 18 años. Fue concejal popular en la oposición de 2003 a 2007, en 2011 fue edil de Urbanismo, dejó el PP en 2015, fundó el partido Decido y en 2019 se presentó por Cs. Ahora vuelve al PP como alcalde.

¿Qué ha funcionado para tener la confianza de sus vecinos?

El ciudadano ha sabido ver la gestión municipal, estos 2 años se han notado y la gente me lo decía. Decidí romper con el PSOE, que desde agosto hacía dejación de funciones. Y en enero fue una decisión acertada el acuerdo de gobierno con el PP, demostramos que el equipo era resolutivo. Las elecciones nos han dado un resultado sensacional, el mejor desde 2011, de los mejores de la comarca con 1.787 votos más.

¿Y qué va a permitir hacer tener 9 concejales este mandato?

Gobernar y seguir ostentando la alcaldía. Y ya veremos si nuestro gobierno va a ser de pactos puntuales o si vamos a hacer un gobierno de mayoría absoluta con otras fuerzas políticas.

¿Cómo de cómodo estará el PP y Santiago Román en un gobierno junto a Vox?

Es algo que ahora mismo está dentro de las posibilidades, pero no hemos concretado lo cómodo o incómodo que sería.

¿Qué opina del trabajo de Vox en el mandato pasado?

Si nos atenemos a los 4 últimos meses, Vox siempre ha apoyado las propuestas del PP, necesarias y buenas para el municipio, como la bajada del agua. Sólo Vox votó a favor.

¿Tiene ya claro el reparto de concejalías? ¿Hay ediles que repetirán en sus áreas?

Hay concejales que desde el primer momento están dando la talla, algunos seguirán en sus competencias, siempre que ellos quieran; también tenemos gente nueva sin experiencia, pero con mucho bagaje profesional y sobre todo, con muchas ganas.

Ha sido una campaña muy tensa, ¿afecta en su relación con el PSOE?

Yo diría que ha sido muy sucia por parte del PSOE, tanto en redes sociales como en la campaña, y creo que han cometido el error de hablar más de mí que de su gestión, quizá porque no la había. La relación sigue siendo buena, porque me considero una persona dialogante y pactista, lo olvido enseguida.

¿De qué compañero de corporación, no del equipo de gobierno, destacarías su labor a lo largo de este pasado mandato?

En general, por lo que hemos vivido este mandato, que han sido más de 2 años de pandemia muy duros, entre todos hemos demostrado que remar en la misma dirección y sacar las cosas adelante conjuntamente ha sido una labor fácil. Esto era una novedad que nos tocó vivir, sin precedente, lo hemos intentado hacer de la mejor manera y creo que el resultado ha sido bastante bueno. Siempre con ayuda de otras adminitraciones, como Diputación y Conselleria.

¿Esperaba la victoria? ¿Y el resultado de Vox?

Soy muy reservado, sabía que había motivos y estaba abierto para cualquier posibilidad. Finalmente el resultado ha sido el deseado y el esperado. Era muy difícil con la concurrencia de Vox haber llegado a los 10 concejales y por supuesto imposible a la mayoría absoluta, aumentar esos 3 concejales y haber llegado a 9 ha sido un resultado muy bueno. El 38,18% ha sido un porcentaje buenísimo. En cuanto a Vox, sabía que al menos un concejal sacaría y tenían posibilidades de 2.

¿Han sido unas elecciones locales en clave nacional?

En Sant Joan se suman dos condicionantes, la clave nacional que desde hace muchos años influye en el municipio y luego el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos años; mi trabajo como alcalde; el trabajo del equipo durante la campaña, y la candidatura, de la que me siento orgulloso y no he escondido en ningún momento. Es una gente válida, capaz, preparada, con ilusión, muchas ganas. Y un líder, un alcalde en este caso, sin un gran equipo no puede capitanear un barco como es un ayuntamiento.

¿El hijo del exalcalde Manuel Aracil, David, ha sido una imposición?

No, fue una petición que me hizo el presidente y le dije que no tenía ningún problema en que estuviera, máxime cuando todos sabíamos que Manolo se iba a retirar, y David Aracil va a tener la oportunidad estos 4 años de hacer política municipal que es la política que más le gusta. Y lo ha demostrado siendo responsable de campaña y haciendo una campaña intachable, junto con Julia Parra.

Su sintonía con el próximo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, es evidente. El abrazo en su toma de posesión de hace 2 años ya se interpretó como el prólogo de su paso al PP.

Era un abrazo de amigos, no de futuro.

¿Va a beneficiar a Sant Joan esa buena conexión con el próximo presidente de la Generalitat?

Carlos será el mejor presidente de la Generalitat y si algo hará bien es vertebrar la Comunidad y atender las necesidades de cada provincia y municipio. Sant Joan tiene una serie de necesidades que pondremos sobre la mesa.

¿Cuáles serán esas primera reivindicaciones? ¿Será todo más fácil?

La solución al punto de atención continuada, el punto de urgencias en el centro de salud, que Ximo Puig dijo hace un mes que iba a poner, después de 8 años. Por otro lado, el problema existente en las líneas de autobuses interurbanos que es competencia de la Conselleria que no ha sabido o querido resolver hasta ahora; ha habido una huelga reciente que desconvocaron antes de las elecciones por diferentes motivos, especialmente por las condiciones salariales de los empleados; pero lo que está claro es que el servicio no es el suficiente, los vecinos no pueden ir como una lata de sardinas, es algo que hay que solucionar. Dignificar el trazado del Tram, el que eligió la Conselleria justo ants de elecciones suponía un recorrido entre Sant Joan y Alicante de 40 minutos. Además, tras la experiencia de las últimas lluvias, es urgente ejecutar el colector norte o sur de Mutxamel. La voluntad de las partes está ahí, antes ni existía.

¿Y para los problemas de tráfico se plantean soluciones?

Los Ayuntamiento de Sant Joan y de Alicante y la Generalitat tenemos que contemplar el soterramiento de la rotonda de Gibeller y hacerla como la que hay en la zona de Jesuitas de Alicante. Es necesario. En noviembre encargué la redacción del proyecto a la Mancomunidad.

¿Qué objetivos se marca?

Para este año nuestros objetivos: aprobar los presupuestos, vamos a demostrar que es más fácil de aprobar de lo que nos podían contar. Ubicar el ecoparque en una parcela donde no moleste, y no será la parcela inicial que propuso el PSOE.

¿Qué soluciones hay para Nou Nazareth?

El problema de Nou Nazareth con Iberdrola es un asunto prioritario para este año, aunque el Ayuntamiento cada vez tenga menos responsabilidades en esa materia, porque lo que queda prácticamente es de Iberdrola. En junio se dijo que empezarían las conexiones, no sé si van a comenzar ya, es lo que tengo que ver.

¿Van a poder entrar a sus casas este mes?

Cabe recordar que no es solo una cuestión de que Iberdrola les dé suministro, sino de que la mayoría de las promotoras no habían presentado la documentación final al Ayuntamiento para que los técnicos municipales pudieran comenzar su trabajo para otorgar licencia de primera ocupación. Creo que ha llegado de dos promotoras. El Ayuntamiento lo que les dijo es que cuanto antes entreguen la documentación mejor porque si hay algo que subsanar se les diría a las promotoras y si no todo perfecto. Pero por muy perfecto que esté, sin luz no se puede hacer nada, no es que no puedan entrar en las viviendas, es que no se pueden abrir las calles. Es una prioridad porque es una situación insostenible por parte de los vecinos y queremos hacer justicia.

¿Cuando van a ver los vecinos del Camino de Marco la nueva ordenación de tráfico?

Esta misma semana hemos comenzado a señalizar el Camino de Marco, el Campet y Cuatro Caminos, para dejarlo en una sola dirección y no convertir esa zona en una autopista como ahora, porque son caminos.

Para finalizar ¿qué oposición espera tener estos años?

Una oposición constructiva, no tenemos que olvidar que tenemos una responsabilidad muy grande y no es pensar qué pasará en 4 años, sino en el día a día para atender las necesidades de Sant Joan, que estoy convencido que es el municipio de las oportunidades y entre todos tenemos que situarlo como referente comarcal y provincial.