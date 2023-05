Bárbara Soler, candidata a la Alcaldía por el PSOE de Torrevieja presentó en el Centro Cultural Virgen del Carmen su propuesta y a los miembros de su candidatura con un programa en el que, dijo, se incluyen políticas sociales como la reestructuración y el refuerzo de personal los servicios sociales de Torrevieja, la creación de una Oficina de Vivienda que asesore a los ciudadanos sobre el Plan Estatal de Vivienda, el Bono Joven de Alquiler, los desahucios y la dación en pago o un programa de acompañamiento para mayores y de atención a la soledad no deseada. Lo hizo en un Centro Cultural casi lleno en el aforo y con el respaldo de la Consellera de Innovación, Josefina Bueno, a la que unen estrechos lazos con Torrevieja.

Ir al centro para todo

También destacó otra serie de medidas como consultas populares en materia de grandes proyectos urbanísticos “para escuchar lo que tenéis que decir”, mayor representación de las diferentes culturas que conviven en Torrevieja, protagonismo para las sedes universitarias “desaprovechadas”, según la candidata, o la dotación a las urbanizaciones de infraestructuras deportivas básicas y de una red de servicios sociales para evitar que estos residentes tengan que desplazarse para todo, “queremos que en Torrevieja no haya ciudadanos de segunda, que es lo que el Partido Popular piensa que son los residentes en las urbanizaciones”.

"Eras de la Sal fuera de suelo municipal"

La candidata socialista entró por primera vez en esta campaña a cuestionar la gestión del actual alcalde y candidato Eduardo Dolón y algunos de los “macroproyectos fallidos" del Partido Popular, como el Mirador del Alto de la casilla y la caracola de Toyo Ito. Destacó que el macroproyecto de rehabilitación de las Eras de la Sal ha costado 660.000 euros y, "sin embargo, se ha proyectado en parte sobre suelo que no es de titularidad municipal y sobre el que no se ha solicitado la concesión. Aseguró que dicho proyecto no se ha puesto en conocimiento de la administración autonómica: "Pagan -a su juicio- los torrevejenses, después ya veremos si podemos hacerlo”.

"Soterramiento inviable"

También se refirió al soterramiento del tráfico en el Paseo Vistalegre como una medida fuera de las posibilidades del presupuesto municipal y echó en cara que el Partido Popular haya puesto en marcha en el último mes más proyectos que en cuatro años, “el Partido Popular, que repito que lleva cuatro años al frente del Ayuntamiento, ha decidido a un mes de las elecciones que va a arreglar los parques y los jardines. Que va a hacer el albergue de animales. Y que cuando gane va a asfaltar y a hacer las calles más accesibles. Pues no, señores. Lo vamos a hacer nosotros”.

Norma Giménez

El acto fue presentado por la exconcejal del Partido Socialista, Norma Giménez, que dio paso a la Consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana, Josefina Bueno, que manifestó su total apoyo a la candidatura torrevejense y habló abiertamente sobre su estrecha relación con Torrevieja. Asimismo, dio a conocer las políticas socialistas más recientes en materia de educación, sanidad y vivienda.

"A pesar de la incesante lluvia, militantes y simpatizantes se concentraron en el centro cultural Virgen del Carmen para conocer el equipo y el proyecto socialista", según explica el equipo de Bárbara Soler. Entre el público el apoyo de algunos de los militantes que no se acercaban a actos del PSOE desde hace años.

Mientras que no hay ni rastro de quienes han sido principales dirigentes de los socialistas locales ni de sus tres concejales del grupo municipal en los actos de campaña.