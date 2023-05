Una pregunta razonable que cualquier persona que vive en Torrevieja se plantea para las próximas elecciones es ¿nos va bien con lo que hay o necesitamos un cambio? Vivimos en una ciudad con los presupuestos prorrogados desde 2021, esto supone una mala práctica, cuando no desidia, sobre todo para un gobierno municipal que tiene mayoría absoluta. A esto se suman algunos otros grandes gastos erráticos e incoherentes, como la compra de solares sin justificación o utilidad pública. Con este panorama el PP local se ha quedado sin ideas, solo puede ofrecernos lo mismo una y otra vez, otra vez la Plasa, otro edificio multiusos donde estaban las monjas, otro edificio multiusos en el museo de la semana santa fallido, otro edificio multiusos para Agamed, otra vez a vueltas con las Eras de la Sal, que llevan 20 años poniendo parches sin tener claro qué hacer. El mismo candidato, la misma lista, las mismas fotos y casi el mismo programa electoral, que al incumplirlo pueden reutilizar al 75%. Pero es que además somos el 2º municipio de la provincia con mayor tasa de paro 22.27%, y uno de los de menor nivel de renta per cápita.

Siempre he pensado que nadie debería quedarse gobernando más de 8 años, ya que se puede generar un sistema clientelar que vicia la política y conlleva un importante riesgo de corrupción, como ya sucedió previamente en nuestra ciudad. Pero es que Eduardo Dolón lleva en política más de 20 años, toda una vida. Por lo que no sorprende ni la falta de ideas ni sus arrebatos de soberbia, el último de ellos al respecto de los que no llevan su apellido dignamente.

Pero, por suerte, tenemos chica nueva en la oficina, se llama Bárbara Soler y es un soplo de aire fresco en la política local, por su carisma, por su talante más moderado y por su pensamiento feminista. Además de por la novedad de un equipo nunca visto en la izquierda local, compuesto por independientes y gente de izquierdas. Personas provenientes de profesiones dispares, y que traen ideas innovadoras para Torrevieja, con sensibilidad en temas sociales y, una nueva forma de entender la ciudad mucho más heterogénea, y sin miedo a la diversidad de ningún tipo.

De modo que volviendo al principio, ¿nos va bien con lo que hay o deberíamos cambiar para avanzar? Por mi parte, considero que Torrevieja se encuentra estancada y, es una lástima, dado su gran potencial. Los únicos impulsos o cambios a la misma han venido de la Generalitat Valenciana, con la reversión imprescindible del hospital, para que deje de estar supeditado a criterios de beneficio, y pase a estar regido por criterios de utilidad social. Otro impulso para Torrevieja lo ha supuesto el gran proyecto del puerto, que por cierto se esta desarrollado en colaboración con una empresa privada. Y para que este impulso de cambio continúe, necesitamos que esté se traslade también a la Alcaldía. Para hacer políticas para la mayoría social, con un proyecto de ciudad que identifique las necesidades de cada barrio, unos servicios sociales modernos, unos servicios de limpieza que cumplan su contrato y mantengan limpia la ciudad. Con preocupación por las personas, por sus trabajos y por sus negocios. Algunos llevamos mucho tiempo soñando con este cambio y ahora vemos en Bárbara Soler la persona adecuada para lograrlo.