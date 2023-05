Los seis candidatos de partidos con representación en la corporación torrevejense, invitados al debate electoral de INFORMACIÓN, dejaron clara su división entre un bloque de izquierda (PSOE, Los Verdes y Sueña Torrevieja) y la derecha (PP, Cs y Vox).

Una dualidad que en el cuerpo a cuerpo dejó en solitario al actual alcalde popular Eduardo Dolón en la defensa que realizó de su gestión de los últimos 4 años, con millones de euros invertidos en subvenciones como el bonoconsumo o las bonificaciones de tasas a la hostelería que mantiene desde marzo de 2020. Frente a él, las duras críticas a los grandes proyectos que no «terminan de hacerse realidad» se fueron sucediendo por parte de Bárbara Soler (PSOE), Israel Muñoz (Los Verdes), Pablo Samper (Sueña Torrevieja), Carlos Hurtado (Ciudadanos) y Salvador Ruso (Vox).

Un debate limpio y centrado en el modelo de ciudad, la economía local y los pactos, donde un par de «enganchones» con alusiones personales donde se le recordó a Dolón que no tenía las prerrogativas que disfruta en un pleno para cerrar el micrófono de las intervenciones, ni terminar con su intervención los turnos, no pasaron a mayores y que concluyó, eso sí, con un insólito y efectista minuto de oro final de la candidata Soler. Los periodistas Rubén Míguez y Mar Oncina fueron los presentadores y moderadores del debate

En su intervención de arranque Dolón señaló que «hoy Torrevieja es una ciudad ilusionada, alegre, abierta, con luz, activa, viva, más limpia que antes y con un gobierno que atiende a las pequeñas cosas». Algo que insistió en contraponer frente al ya lejano mandato en coalición de 2015-2019. Añadió que afronta los retos de futuro con proyectos estratégicos como la remodelación del puerto -argumento recurrente para el popular pese a que la construcción de la zona de ocio la realiza un concesionario privado por adjudicación de la Generalitat-, la reforma del dique de Levante, el centro de talasoterapia en antiguas instalaciones industriales de las salinas de Torrevieja, el paseo de la playa de Los Locos, la sede universitaria y de Agamed o La Plasa. También aprovechó para anunciar la licitación «en las próximas semanas» del nuevo transporte público, que lleva en tramitación cuatro años y citó los datos de creación de nuevas empresas -sobre todo de hostelería- para avalar el crecimiento local.

Planeamiento urbanístico

La candidata del PSOE Bárbara Soler aprovechó para recordar la intervención de Dolón en el debate electoral de INFORMACIÓN de 2019 donde ya esbozó algunas de esas propuestas sin que se hayan llevado a cabo. «Las calles siguen sucias, no son accesibles, Torrevieja sigue sin un planeamiento urbanístico adecuado y la Plasa ni está ni se la espera. En mi casa siempre se ha dicho mucho eso de que si me engaña una vez la culpa es suya, si me engaña dos la culpa es mía», aseguró.

«Las situaciones de exclusión social y marginalidad se han ido incrementando en una ciudad que ahora es la segunda más pobre en renta per cápita de los grandes municipios del país», señaló Soler para indicar que el PSOE reforzará unos servicios sociales que considera saturados. «Los vecinos no tienen por qué conformarse con luces de Navidad, fiestas y más ladrillo», reiteró para señalar la «vertebración de la ciudad y de los barrios con servicios de calidad y un paquete de políticas sociales absolutamente necesarias», como parte de su modelo de ciudad.

Amable y accesible

El candidato de Los Verdes, Israel Muñoz señaló que su formación pretende «una ciudad amable, accesible, limpia. Algo que no tenemos y creo que en eso estamos de acuerdo menos el alcalde que vive en otro mundo», ironizó. Remarcó que en 30 años de gobiernos del Partido Popular, «a lo único que hemos asistido es a la corrupción y el urbanismo a la carta. Nos ha impedido crecer de una forma sostenible».

Se mostró muy crítico con el actual primer edil acusándolo de «dar lecciones cuando lo primero que hace es blanquear la corrupción de su partido y darle un premio a su padre político, Pedro Hernández Mateo (exalcalde condenado por corrupción)». Reprochó al Partido Popular que el desdoblamiento de la N-332 no sea una realidad y recordó que el exdiputado nacional Joaquín Albaladejo «todavía le debe 200.000 euros al Ayuntamiento de Torrevieja y que Dolón ha parado la gestión para que lo reclame», mantuvo.

N-332

Pablo Samper (Sueña Torrevieja) se preguntó si los vecinos de Torrevieja han visto alguna obra pública finalizada o alguna inversión importante durante estos cuatro años. «La respuesta es no». Y valoró que no es posible que el actual alcalde excuse el incumplimiento de la mayor parte de sus promesas electorales todavía en 2023 en la herencia del anterior gobierno en minoría «para esconder su falta de gestión. Desde Torrevieja tenemos modelo de ciudad como único partido independiente y municipalista», con proyectos entre los que destacó la peatonalización del centro, la reclamación del desdoblamiento de la N-332 o la ampliación del parque de la Estación, y le recordó a Dolón que anuncia ahora la sede universitaria cuando aseguró que estaría terminada para este verano.

Preguntan por la limpieza

En el turno del candidato de Ciudadanos, Carlos Hurtado señaló que durante su campaña electoral en la calle y los barrios «por raro que parezca» nadie pregunta por la fachada marítima, ni por un balneario en la laguna o «un paseo futurista en Los Locos» Todo el mundo nos habla de los mismos problemas. Falta de limpieza, atascos en la Nacional-332, mantenimiento de parques, jardines y arreglo de aceras, problemas para el alquiler de vivienda de larga temporada, ocupación de viviendas o mejoras en la Sanidad o las instalaciones deportivas. Eso es lo que interesa a la gente», aseguró. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda», señaló. Hurtado prometió la total supresión de la tasa de ocupación de vía pública para los hosteleros.

Servicios públicos de calidad

Todos los candidatos, a excepción de Dolón, coincidieron en que los ciudadanos de Torrevieja están reclamando más respuestas a sus problemas cotidianos, refuerzo en servicios sociales, ausencia de movilidad y plazas de aparcamiento y vertebración entre el centro del casco urbano y los barrios residenciales. Proyectos que son uno de los pilares del programa electoral del PP, aunque en el debate INFORMACIÓN Dolón los dejó en un segundo plano para destacar sobre todo lo que considera referente de su mandato: la recuperación social, económica y de gestión del municipio que ha experimentado, a su juicio, la ciudad durante estos cuatro años.

Salvador Ruso (VOX) se presentó de forma personal a los espectadores e insistió en la que a su juicio es una parálisis de muchas de las iniciativas planteadas por el PP. Afirmó que el Ayuntamiento necesita la gestión de un gobierno liberal y volvió a los temas en los que basa su campaña: la puesta en marcha de un concurso para rescatar el Hospital de Torrevieja para la gestión privada y la construcción de un balneario en la laguna rosa. Como originalidad frente al resto de candidatos insistió más en la necesidad de revisar el Plan General de Ordenación Urbana con un urbanismo «concertado». También señaló que hay que trabajar en un consorcio comarcal para la construcción de una conexión ferroviaria con Orihuela y el AVE y con el aeropuerto.

Pactos

Seguro de sus posibilidades en una ciudad donde pocas cosas se le escapan, Dolón señaló que su pacto es con Torrevieja, dejando en el aire la pregunta sobre un hipotético pacto de gobierno con otro partido. Seguro y a por todas, aventando a lo largo del debate el miedo a un pacto de minorías de izquierdas como el que gobernó la ciudad entre 2015 y 2019 desbancándolo del gobierno municipal. Una estrategia que viene utilizando desde que recuperó la alcaldía hace ahora cuatro años. Y pidió el voto para el PP para «evitar experimentos».

Salvador Ruso se postuló inmediatamente para ser alcalde con los votos de los partidos que quieran respaldarle, para añadir que tiene claro que no habrá mayoría absoluta, y decir que en definitiva el 80% de los candidatos coinciden en las mismas propuestas para Torrevieja porque la ciudad es su prioridad. Bárbara Soler hizo un llamamiento al voto útil. Un voto que no se fraccione en distintas alternativas de izquierda, aunque también manifestó su coincidencia con Sueña Torrevieja y Los Verdes en varios tramos del debate.

Viejos conocidos en lides políticas municipales, Pablo Samper recordó que Eduardo Dolón, que aprovechó para criticar a Samper de nuevo su gestión de las escuelas deportivas en su (corta) experiencia de gobierno de 2015, le estuvo reclamando al mismo tiempo en ese periodo su apoyo para una moción de censura que desbancara al pentapartito .

Mientras que Carlos Hurtado (Cs) señaló que su formación apostará por un gobierno de centro y moderado «en positivo» y que «no destruya» y señaló el respaldo de Ciudadanos a aquel gobierno en minoría del anterior mandato como un «error». Quedó patente que el pasado pesa todavía.

Israel Muñoz fue el único que fijó líneas rojas para asegurar que Los Verdes no pactarán con «la derecha ultra y franquista» que degrada, a su juicio, los derechos conquistados en España en las últimas décadas en democracia. También descartó cualquier acuerdo con el PP que ha sido «incapaz» de gestionar durante cuatro años: mencionó el bloqueo del plan Edificant o el hecho de que en la compra de La Plasa «se hayan perdido dos millones por el camino». Ruso replicó a Muñoz que cuando tenía 20 años fue del Partido Comunista: "Me engañaron como a usted".

Minuto de oro

En su minuto de oro de la candidata socialista, que lo es solo desde hace un par de meses como independiente, tiró de ironía y contundencia. Dijo que cada cuatro años se propaga un timo viral que es el del contrato electoral del PP «es la estafa del contrato electoral, la versión moderna del timo de la estampita". "Un señor con americana va a un bar o una asociación, promete una subvención o un edificio, él se va con el voto y usted con el papelito. El hombre echa más firmas que un notario y cobra casi lo mismo. Estén al tanto de esta estafa y hagan lo que se hace con los contratos que se incumplen". A renglón seguido rompió una foto del programa electoral de Dolón y pidió el voto para el PSOE.