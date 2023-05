El Ayuntamiento de Torrevieja, gobernado por el PP, ha adjudicado un servicio de catering para 350 personas destinado a los miembros de las mesas electorales del próximo domingo: desayuno, comida y merienda, además de provisión de refrescos y otras bebidas durante toda la jornada electoral, según ha informado este lunes el concejal secretario de la junta de gobierno, Federico Alarcón (PP).

Ley de Sostenibilidad

La tradición municipal de garantizar esa manutención a presidente y los dos vocales de las mesas se rompió en los comicios de 2015 y 2019. La interventora del Ayuntamiento en aquel periodo, que realizaba fiscalización previa de los contratos, señaló que con ese servicio el Ayuntamiento estaba asumiendo competencias de otra administración en aplicación de la ley de Sostenibilidad de 2013 para contener el gasto público.

Solapamiento

La ley dice que dos administraciones no pueden destinar fondos públicos para sufragar la misma prestación pública, máxime si una de ellas es la que tiene todas las competencias, criterio que mantuvo la funcionaria habilitada para otros muchos procedimientos para disgusto de los dos gobiernos que se alternaron en el Ayuntamiento en los años que cubrió la plaza en la ciudad.

La asignación estatal destina este año 70 euros para compensar la manutención de los miembros de las mesas electorales el 28-M, pero la aportación municipal en especie solapa esa asignación.

Cada mesa electoral cuenta con tres miembros obligatorios elegidos por sorteo: El presidente y dos vocales. Hay dos suplentes por cada uno de esos miembros. Luego los partidos pueden designar interventores para cada mesa, además de apoderados que pueden "moverse" entre mesas electorales y colegios.

Contrato

En Torrevieja habrá distribuidas 76 mesas. Sería suficiente con un catering para 229 personas. Pero ya lo dice el refrán, donde desayunan y comen tres pueden almorzar más y no es cosa que interventores y demás personal, como las fuerzas de seguridad, se queden con los dientes largos.

Aunque este tipo de catering no es lo habitual, el de Torrevieja no es el único municipio que agasaja a los miembros de las mesas. Es un gesto para quienes van a echar el día -un domingo- en una función que, en una cita electoral como la de este domingo donde se va a pelear hasta el último voto, no es sencilla. Y como habrá que atar en corto la función "informativa" de los apoderados, mejor con el estómago satisfecho.

El contrato menor, adjudicado directamente sin mediar concurso, ha recaído en el restaurante El Huertano, un proveedor habitual del Ayuntamiento torrevejense por 15.592 euros (IVA incluido),unos pocos euros por debajo del límite superior del umbral económico, en el que el municipio debería realizar un procedimiento más complejo pero más lento y abierto a otras empresas del sector de la hostelería.