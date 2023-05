La junta electoral de zona ha advertido al Partido Popular que el Teatro Municipal no figura entre los recintos propuestos por el Ayuntamiento de Torrevieja para realizar actos durante esta campaña electoral. Lo ha hecho tras solicitar expresamente la formación el aforo para un mitin hoy a las 21 horas.

Pese a esa aclaración, recogida en la última acta del organismo que regula el desarrollo del proceso electoral a nivel comarcal, el candidato a la presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón y el alcaldable Eduardo Dolón tienen previsto esta tarde realizar un acto en ese mismo aforo según la convocatoria que hicieron pública ayer por la tarde.

Junta de gobierno

Sueña Torrevieja ha solicitado el mismo aforo entre las cinco de la tarde y las once de la noche de hoy y está a la espera de que el área municipal que gestiona esta tramitación le dé instrucciones sobre el procedimiento. No ha anunciado su acto porque al igual que el PP todavía no está autorizado, lo cual debe hacerse a través de un acuerdo de la junta de gobierno local. No hay constancia -oficial- de que la sesión del órgano colegiado presidida por el alcalde Eduardo Dolón se haya celebrado para abordar este asunto. Sueña Torrevieja tenía previsto la celebración de un mitin a las 19.30 en la plaza de Encarnación Puchol, en La Mata.

La lluvia

Ambas peticiones están vinculadas al mal tiempo que está afectando a la recta final de la campaña electoral porque las formaciones cuentan con recintos autorizados al aire libre. Si el Ayuntamiento decide que debe incorporar recintos cubiertos debería haber informado al resto de formaciones políticas para cumplir con los principios de transparencia, igualdad y objetividad, al margen del orden en el que se haya solicitado el aforo.

El Teatro cuenta con un aforo de unas 600 personas.

Procedimiento administrativo

La cesión de un espacio municipal está sujeta además a un procedimiento administrativo, que exige el pago de una fianza de 750 euros. Un abono para el que los populares han solicitado la exención total por tratarse de un acto electoral. Además de la cantidad establecida como fianza se solicita una declaración responsable que garantiza las condiciones en las que se va a celebrar y el abono de un seguro.

Ayer por la tarde los funcionarios del departamento que gestiona todo el proceso electoral echaron horas extra para atender la petición sobrevenida del PP, firmada por la secretaria de organización, vicealcaldesa y segunda de la lista del Partido Popular, Rosario Martínez Chazarra.

En la campaña de 2011 el Partido Popular realizó un mitin de final de campaña en el Teatro Municipal que tampoco estaba ofertado.

El asunto fue judicializado por un presunto delito electoral, y tras varios años de tramitación y la investigación de los políticos y funcionarios que avalaron e intervinieron en el procedimiento, fue archivado.