Salvador Ruso, candidato a la Alcaldía por Vox en Torrevieja ha registrado este jueves en el juzgado de Instrucción 3 de Torrevieja de una denuncia contra el alcalde y candidato del Partido Popular, Eduardo Dolón por supuestos delitos de prevaricación, malversación y delito electoral.

La denunnia está vinculada a los conocidos como contratos electorales que ha rubricado con colectivos y asociaciones locales durante la actual campaña y a la invitación que el PP realizó a las comparsas de carnaval para acudir al mitin central del candidato a la Generalitat, Carlos Mazón en València.

Carnaval

En esa invitación una edil y candidata en la lista electoral del PP recordaba que la subvención municipal al colectivo de Carnaval ha experimentado un importante impulso durante el último mandato municipal, señalaba que el el carnaval se jugaba mucho en estas elecciones, anticipaba un aumento de esas ayudas, indicaba que no importaba la ideología de quien acudiera al mitin y ofrecía autobús gratuito a València y también permanecer en la ciudad durante unas horas después del acto electoral que llenó la Plaza de Toros, en una gestión que realizaría el propio Eduardo Dolón.

Este anuncio lo ha hecho Ruso en el último debate electoral de los candidatos de Torrevieja en la Cadena Ser de Orihuela. Eduardo Dolón no ha respondido al anuncio.

Contratos electorales

"Le recuerdo al señor Dolón lo que ya le he mencionado en otras ocasiones en esta campaña. La ley orgánica de régimen electoral dice que serán castigados con penas de prisión de seis meses a 3 años quienes a cambio de recompensas dádivas remuneraciones o promesas de estas soliciten directa o indirectamente el voto", ha indicado en el debate en su primera intervención.

Ruso ha recordado a Eduardo Dolón las declaraciones que ha reiterado en varios debates de que "solo pacta con los torrevejenses, a través de contratos con los ciudadanos, representantes de asociaciones o colectivos". Algo que también recoge en su programa electoral. Ruso incluso ha hecho alusión a que la candidata socialista Soler rasgó uno de esos contratos en el debate electoral de INFORMACIÓN y que no servían para nada porque no se cumplían y rogó a los torrevejenses que no se dejaran engañar más.

El candidato de Vox también quiso indicar que "un contrato es un intercambio de bienes y servicios a cambio de dinero. Las ayudas y subvenciones municipales aparecen en esos contratos. Pero a cambio de qué las ofrece, a cambio del voto".