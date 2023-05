Izquierda Unida-Podemos en Los Montesinos ha cuestionado que el candidato a la reelección como alcalde por el PSOE José Manuel Butrón -es primer edil desde 1991- ha decidido hacer coincidir con la campaña electoral la nueva información pública del PGOU -la tercera desde que comenzó su proceso de elaboración hace más de doce años-. Este partido, a través de su alcaldable Francisco Paredes ha presentado alegaciones al proceso de exposición pública.

Objetivo

Para la formación de izquierdas la iniciativa del primer edil tiene el "claro objetivo de seguir intentando engañar al conjunto del cuerpo electoral, prometiendo a los votantes unas expectativas urbanísticas que no se van a poder cumplir, al menos en legal forma". Y ello en la medida en que se trata de un PGOU que no sólo incumple de "forma grosera la memoria ambiental aprobada en julio de 2020 por la Generalitat, en diferentes y muy importantes aspectos", sino que también carece de los recursos hídricos suficientes como para poder ser aprobado legalmente. Los informes de la CHS hablan de la disponibilidad de recursos hídricos para soportar el crecimiento urbanístico futuro del municipio, de cinco mil vecinos. Pero no de que sean suficientes.

"Inútil e innecesario"

Algo que Izquierda Unida es de "una enorme relevancia y trascendencia que, además, pone en riesgo los desarrollos que aún quedan pendientes de ejecutar sobre la base de las actuales normas subsidiarias de planeamiento". Es decir, con el planeamiento vigente que "aún dista mucho de estar agotado".

La alegación dice que el nuevo planeamiento es "inútil e innecesario" desde el punto de vista urbanístico por "cuanto no se ha llegado todavía al 50% del techo de población fijado por las normas subsidiarias de planeamiento vigente y el nuevo suelo urbanizable no es pormenorizado. Es decir necesita una gestión urbanística posterior compleja con la elaboración nuevos informes sectoriales.

Investigación judicial

Para la formación, que presenta como alcaldable a Francisco Paredes, por otra parte, "resulta altamente criticable desde el punto de vista moral que el PSPV-PSOE haya decidido presentar como alcaldable y como candidata a la lista autonómica de la Generalitat a dos personas, a Butrón y Ana Belén Juárez, con juicio oral abierto y pendiente de señalamiento" por supuestos delitos de cohecho, prevaricación y acoso laboral por la Audiencia Provincial de Alicante.

Código ético

Algo que en opinión de IU incumple "el código ético de dicho partido" y "el poco respeto de una agrupación política hacía sus propias normas internas de funcionamiento, y que no ha dudado en presentar como candidatos a personas con juicio oral abierto (en los Montesinos) o con condena penal ya adoptada (en Benferri) -todavía no firme-, en distintos municipios de nuestra comarca".

El PSOE a nivel orgánico ha exculpado a uno de sus alcaldes más veteranos y con mayoría absoluta más clara en las últimas décadas asegurando que en su caso -acoso laboral, cohecho y prevaricación denunciados por el jefe de Urbanismo- "no hay corrupción".