¿En qué se diferencia Sueña Torrevieja del resto de partidos políticos?

Sueña Torrevieja es un partido local e independiente, que mira exclusivamente por los intereses de los vecinos de Torrevieja. Por eso tenemos una total libertad para exigir a cualquier gobierno autonómico o nacional cualquier medida que beneficie al pueblo de Torrevieja sin miedo a molestar a los «aparatos orgánicos de los partidos». Es el caso del desdoblamiento de la N-332, donde después de 13 años no tenemos claro cuál es la solución, ni se ve un compromiso de ejecución de las obras. Creo que los vecinos que han votado a otras opciones políticas comienzan a estar cansados y ven en Sueña Torrevieja una verdadera alternativa de gobierno.

¿Cómo calificaría la gestión del gobierno del PP en estos 4 años?

Decepcionante. Una decepción tremenda. Me pongo en la piel de esos torrevejenses que confiaron en que Eduardo Dolón iba a solucionar todos los problemas de nuestra ciudad, a ejecutar obras e inversiones, y debe de ser muy frustrante. La remodelación del Dique de Levante y del Paseo de la Libertad, la finalización del Pabellón Blanco Multiusos, ni están ni se les espera. Pero es que además los principales servicios públicos no han mejorado, ni la limpieza ni el transporte. La mentira y el incumplimiento han sido las señas de identidad de Eduardo Dolón en este mandato. Este próximo domingo quiero decirle a ese vecino desencantado que tiene una gran oportunidad de recuperar la esperanza y la ilusión, y de imaginar una Torrevieja mejor votando a Sueña Torrevieja.

¿Estaría dispuesto a revalidar otro gobierno de coalición como en 2015?.

Estoy dispuesto y preparado para ganar las elecciones el próximo domingo. A partir de ahí, si no fuera posible gobernar en solitario, hablaremos con todos aquellos que quieran asumir nuestro modelo de ciudad y nuestras propuestas electorales. El único límite es no pactar con un partido que no defienda a colectivos como el LGTBIQ+, a las mujeres y a los inmigrantes, todos ellos representados en nuestra lista electoral. Lo que no entiendo es el discurso del miedo del pentapartito: no existen ahora cinco partidos que pudieran gobernar juntos, y además ese gobierno ya fue juzgado en las urnas en las últimas elecciones de 2019.

Yo no me arrepiento de formar parte de él, ni de apoyar a José Manuel Dolón como alcalde. Era lo que tocaba. Ahora el escenario es diferente y lo que toca es juzgar la gestión de esta legislatura de gobierno del PP, entre 2019 y 2023 que como he dicho, ha sido totalmente decepcionante.

¿Cómo valora estos cuatro años de oposición?

Sin duda me han beneficiado. He madurado, he aprendido de mis errores y me he esforzado por estudiar todos los asuntos públicos y expedientes en las diferentes sesiones plenarias. He escuchado las sugerencias y los consejos de mis compañeros y de la ciudadanía en general. Nuestro partido ha realizado más de 55 mociones a pleno y más de 350 ruegos y preguntas en toda la legislatura, y la llegada a Sueña Torrevieja de Rodolfo Carmona y otros compañeros involucrados en el tejido social y cultural de Torrevieja como Melina Martín, Jaime Aniorte o Sergio Boj, es la muestra de que hemos liderado la oposición, por eso han decidido unirse a este proyecto que presentamos para Torrevieja.

¿Cuáles son sus principales propuestas electorales ?

En primer lugar, la diferencia fundamental con respecto al resto de partidos, es que tenemos un Modelo de Ciudad. Un modelo de ciudad en contraposición al PP, que ha basado sus gobiernos en la falta de planificación, la improvisación y la desestructuración de Torrevieja. Apostamos por la creación de una gran área peatonal en el casco urbano, junto a la creación de más de 1.000 plazas de aparcamiento y nuevas zonas verdes y parques infantiles. Creemos que esto supondrá el aumento del tránsito de personas, junto a la limitación de los vehículos que quedarán restringidos a los aparcamientos públicos y privados, a las zonas de carga y descarga y servicios de emergencia. Aumentarán también los potenciales consumidores y se generará más economía, más empleo y más riqueza para el pueblo de Torrevieja. Este proyecto, junto a la terminación de la remodelación del puerto y la mejora del transporte público, abriría la ciudad de par en par.

En segundo lugar, nuestro modelo de ciudad no sería posible sin atajar los grandes problemas estructurales que tiene Torrevieja: el colapso de la n-332, que a través de una campaña ciudadana que lanzamos en redes sociales venimos reivindicando desde hace ya más de un año su desdoblamiento, y los problemas de las inundaciones cada vez que caen cuatro gotas en Torrevieja, algo que se podría paliar mediante la creación de una red de tanques de tormentas en los principales puntos negros del municipio (Doña Inés, Torretas, San Roque, Cortes Valencianas y Delfina Viudes, y playa de Los Locos).

En tercer lugar, no olvidamos las propuestas sociales y medioambientales: la dotación de medios humanos y materiales al departamento de Bienestar Social que puedan atender a los colectivos más vulnerables, así como la defensa del Parque de Doña Sinforosa y Lo Ferrís como elementos simbólicos de Torrevieja.