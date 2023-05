Los Verdes es una formación con una dilatada trayectoria a la izquierda en el Ayuntamiento de Torrevieja y se presenta de nuevo a las elecciones del 28-M con su actual concejal portavoz Israel Muñoz como cabeza de lista.

¿Cuál es el objetivo de Los Verdes en la gestión del Ayuntamiento torrevejense?

No hemos venido a hacer política ficción. Abordamos directamente la solución a los problemas que los vecinos nos han estado trasladando durante estos cuatro años. Nuestra política se dirige a mejorar la calidad de vida de las personas y a proteger el bienestar de los torrevejenses. No hacemos propuestas con ningún megaproyecto fake como están haciendo los demás. No le mentimos a la cara a los vecinos diciéndoles que vamos a hacer un rascacielos si no se puede hacer. Lo que hay que hacer es terminar los proyectos que tenemos, por ejemplo el albergue de animales, que eso estaba programado, o la senda de La Mata.

Cuando hablas de proyectos fake...

Si,si, claro. Me refiero a todas las formaciones que están aquí vendiendo proyectos...Los Verdes se ha querido separar de toda esa política fake. Yo, como Israel Muñoz, no soy capaz de mirar a un vecino a la cara y decirle: vamos a montar no sé qué...No. Hay cosas más importantes, como la transición energética o el plan de choque para los servicios sociales que son un auténtico caos.

Cómo valoran la política del gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrevieja?

Al final el modelo de ciudad que nos ha traído el PP en estos cuatro años es más de lo mismo de los últimos 30 años. Es un modelo caduco y obsoleto, basado en el pelotazo y en el ladrillazo, y lo han hecho apoyado por ese urbanismo a la carta que han estado generando a través de tanta modificación del planeamiento. Como muestra también de descontrol y desgobierno es que llevan dos años sin aprobar presupuestos y el Ayuntamiento se encuentra ahora mismo con 21 millones de déficit debido al efecto de la sentencia de las plusvalías. Y si hablamos de la gestión de los servicios públicos lo están privatizando todo.

¿Por qué consideran que es perjudicial la privatización de los servicios públicos?

Es más caro, porque hay que pagar los beneficios empresariales y se crea una red clientelar bastante importante que la estamos sufriendo ya. A través de las empresas están consiguiendo meter a gente directamente. Y hay que decirlo, no solo a través de empresas, también en el ayuntamiento a base de contrataciones de adjudicación libre se ha traído a la interventora general, se ha traído al director jurídico y se ha traído a otros funcionarios. Y además se ha aprovechado eso para tener unos directores generales que nos cuestan más de 100.000 euros cada uno, que con ese presupuesto se podía haber contratado a ocho o 10 técnicos. Hubiera sido mucho más efectivo. El transporte urbano no lo sacan ni de cachondeo y hay ONGs y asociaciones que no reciben subvenciones porque solo las reciben las ONGs propias, que además les están haciendo la campaña.

¿Consideran Los Verdes alguna política de pactos postelectorales llegado el caso?

Nuestra línea roja siempre va a ser la misma. No vamos a pactar nunca con alguien que denigra los derechos fundamentales de la persona, de las mujeres, de los colectivos LGTB. Y tampoco vamos a pactar nunca con quien ha demostrado en los últimos 4 años que ha mantenido concejales investigados por la justicia, que están haciendo políticas de venta de humo pero que no gestionan...Claramente: ni con Vox ni con PP.

¿Qué sensaciones tiene el candidato de Los Verdes sobre el desarrollo de la campaña y el resultado?

El 28 de mayo nos jugamos mucho. Nos jugamos un gobierno que sea plural y un gobierno útil. No un gobierno que sea continuación de 30 años de política inútil. Entendemos que Los Verdes es la organización política que necesita Torrevieja para su transformación y su futuro. Hay otra forma de hacer política, de consenso, de diálogo, de respeto, de eficiencia. Y vamos a seguir trabajando por lo que verdaderamente importa: por los intereses de los vecinos, por una Torrevieja sostenible, más amable, social y accesible. Que mire con ilusión hacia el futuro porque Torrevieja se merece más.