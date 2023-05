Recién llegada a la política Bárbara Soler tira de iniciativa para dar el impulso que acabe con lo que considera estancamiento de la gestión municipal en Torrevieja. Tiene claro que su programa se centra en las personas y sus problemas del día a día y ofrece "a todos" la alternativa política que no distinga entre ciudadanos de primera y de segunda.

¿Cómo calificaría la gestión del gobierno del PP en estos 4 años?

Como una oportunidad perdida. No solo por el incumplimiento sistemático de las propuestas recogidas en lo que llaman contrato-programa electoral de 2019, sino porque los datos nos muestran que hoy Torrevieja está estancada, basta con decir que con una mayoría absoluta no han sido capaces de aprobar el principal instrumento con el que funciona un Ayuntamiento: un presupuesto que refleje las necesidades de la ciudad en 2023, pues seguimos con los presupuestos prorrogados de 2021. La gestión de gobierno ha sido bastante deficiente y no se ha traducido en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos ni en una adecuada prestación de los servicios municipales.

¿Y cómo distinguiría el proyecto que presenta el PSOE de los demás?

Respetando el resto de proyectos creo que el Partido Socialista de Torrevieja ha sido la sorpresa que ha marcado la campaña electoral para muchos. Hemos demostrado que el PP no hace política para todos los ciudadanos y que nosotros queremos hacer una política sin sectarismos. Esperamos concentrar votantes tradicionales de nuestro partido y también votantes de otros partidos descontentos con la situación actual. Sencillamente, somos la alternativa política.

¿Qué destacaría de sus propuestas electorales?

Nuestro programa pivota sobre tres ejes fundamentales. El primero son las personas: Pondremos en marcha un paquete de políticas sociales para mejorar el bienestar de los ciudadanos, que incluirá la creación de una oficina de vivienda, el refuerzo de los servicios sociales y programas de atención a la soledad indeseada. El objetivo es que los ciudadanos accedan a empleos de calidad, no vinculados a la estacionalidad de los puestos de trabajo que crea el sector servicios y para ello es muy importante crear incentivos para atraer empresas a la ciudad. El segundo eje lo centramos en la movilidad urbana e interurbana. Además de las conexiones que dependen de otras administraciones, como el famoso desdoblamiento de la N332, es importante conectar todas las zonas residenciales con el centro de forma adecuada. Para nosotros es importante regular de forma correcta el uso de patinetes, han venido para quedarse pero deben crearse espacios que permitan circular con seguridad con estos medios alternativos. Y en cuanto a servicios municipales, es urgente que todas las zonas de Torrevieja reciban servicios de calidad. Los ciudadanos de las urbanizaciones son ciudadanos de segunda para el PP. Las calles están sucias, no son accesibles y el transporte urbano no ha gozado de los medios necesarios para ser eficiente y puntual. Por no hablar de la inexistente red de pluviales.

¿Se plantean la posibilidad de revalidar otro gobierno de coalición como en 2015?

Si se diese la necesidad de pactar no podría hacerlo con el PP porque salta a la vista que sus compromisos no son serios , y tampoco con Vox porque personalmente no tengo una mala opinión sobre el Sr. Ruso, pero nuestros programas son totalmente opuestos, sería inviable. Con el resto de partidos estaría dispuesta a escuchar y negociar. El objetivo no es sentarme en el sillón de alcaldía a cualquier precio. Represento un proyecto serio y ambicioso, no es un proyecto a tres meses, que son los que llevo aquí. Aceptaría un gobierno de coalición, por supuesto, siempre que considerase que los socios de gobierno vemos las cosas de la misma forma, no vamos a ponernos palos en las ruedas y vamos a liderar un opción óptima para la ciudad. De no ser así, no pasa nada por estar cuatro años en la oposición.

¿Qué valoración general realiza de esta campaña electoral,?

No me gustaría valorar las campañas del resto de partidos, pero estoy muy orgullosa de la que hemos desarrollado nosotros. Sobre todo porque lo hemos hecho con ilusión, hemos diseñado una campaña innovadora y hemos presentado nuestras propuestas a la ciudad de Torrevieja con una excelente acogida. Y lo hemos hecho sin entrar en cuestiones personales ni judiciales y presentando siempre alternativas y soluciones. No hemos hecho la crítica por la crítica.