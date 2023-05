El candidato del PSPV-PSOE de La Vila, Andreu Verdú, presentó ante más de 400 personas el conjunto de hombres y mujeres que forman la lista a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo con el que pretende “consolidar el proyecto de La Vila Joiosa como modelo de crecimiento social y de servicios en la comarca”, gracias al trabajo realizado en las últimas legislaturas que requiere renovar mandato para culminar todos los proyectos avanzados y proyectados en los últimos meses.

El candidato socialista ha señalado, ante un Llar del Pensionista lleno de público, que “nuestro modelo político, frente a la propuesta de la derecha de siempre, se basa en generar servicios públicos dignos, de calidad y accesibles”. Verdú, que ha estado arropado por la consellera Rebeca Torró, ha definido su proyecto como el trabajo colectivo de “miles de personas para miles de personas. Para todos y cada uno de los vileros y vileras. Es un proyecto que no mira a Barcelona, ni a Madrid, ni a Zaragoza. Nosotros no estamos para jotas, estamos para sacar todo el potencial de nuestra ciudad, todo el empuje de esta ciudad. Porque somos un pueblo con coraje, con tesón, fuerte, firme, seguro, con ganas de comerse el futuro a mordiscos”.

Además, la número 2 del PSPV-PSOE a Les Corts por la provincia de Valencia, Rebeca Torró, ha subrayado que “el proyecto socialista es para la mayoría” y está “centrado en hacer más fácil la vida a la gente”. Por eso, ha puesto como ejemplo alguna de las últimas medidas anunciadas por el president y candidato a la presidencia de la Generalitat, Ximo Puig, para que las familias valencianas con dos hijos sean consideradas familias numerosas. “Hemos demostrado que a la Vila Joiosa le va muy bien con Andreu Verdú como alcalde y con Ximo Puig como president y, a partir del 28 de mayo, esta alianza con visión municipalista seguirá contribuyendo al desarrollo de la Vila como municipio amable, abierto e idóneo para desarrollar un proyecto de vida”, ha añadido.

Por otro lado, el actual alcalde y candidato socialista ha recordado que el trabajo realizado hasta ahora ha permitido generar un modelo propio de desarrollo, tanto en lo social como en lo económico “ese que no entiende la derecha que amenaza con volver, que no tiene que parecerse a otros que aplican otros municipios. Porque lo mejor que podemos hacer en La Vila es parecernos a nosotros mismos, a lo que somos no a otras ciudades como propone el PP”.

Para ello, los socialistas de La Vila presentan un “proyecto ganador” donde “nuestro proyecto, como el de todo el equipo, no representa a una sola persona, sino que aspira a defender a toda la ciudad”.

Lema: El valor de los hechos

El lema de la campaña del candidato socialista presentado durante el acto es “El valor de los hechos”. Para explicarlo, Verdú ha comparado a lo largo de su intervención “el valor de los hechos, frente a la palabrería de las promesas del PP” y ha puesto para ello varios ejemplos. El socialista ha recordado que “cuando el PP no quería un hospital mejor, nosotros forzamos la máquina, negociamos, expropiamos y compramos los terrenos, pactamos y defendimos su ampliación. Hoy está en marcha, hoy ya es real. Con una inversión de 60 millones de euros”. Y también ha señalado que la promesa incumplida por la derecha en sus últimos gobiernos municipales en materia de dotaciones de Justicia o Educación, frente a la realidad de hoy en el que ya existen un nuevo Palacio de Justicia o un nuevo colegio como el Gasparot tras décadas de barracones.

El candidato del PSPV-PSOE ha apuntado la necesidad de continuar con el trabajo de los socialistas para completar el mapa de instalaciones educativas con actuaciones en todos los centros educativos, construir la Casa de la Música, ampliar tras haberlos mejorado las instalaciones deportivas, consolidar la dotación de servicios urbanos, de limpieza y sociales, y acometer las grandes obras de la ciudad como el próximo parque Censal.