Un pleno con un elevado tono bronco y electoral. Así ha sido el último pleno ordinario del mandado en La Vila Joiosa en el que se ha vivido un arduo debate entre el PSOE, PP y el concejal no adscrito, antes edil de Cs, en el que los reproches han sido de todos contra todos. La oposición acusó al gobierno del tripartito (PSOE, Compromís y Gent per La Vila)de una nefasta gestión económica y de no haber cumplido la mayoría de propuestas del conocido como pacto de la Barbera. Los que gobiernan vuelven a las legislaturas que gobernaron los populares para defenderse.

La bronca política arrancó en los puntos sobre la gestión económica del 2022 de los que se dieron cuenta en la sesión. Tanto el portavoz del PP, Jaime Lloret, como el concejal no adscrito Francisco Pérez Buigues desgranaron un informe que recogía el resultado económico del Ayuntamiento. Ambos acusaron a los socialistas de no haber hecho nada en 8 años de gobierno, es decir, dos mandatos. Y las acusaciones iban dirigidas más que nada al PSOE a pesar de que son tres los partidos en el gobierno local.

No presentar los presupuestos en tiempo y forma, por lo que ha habido que prorrogar el del año anterior, no ejecutar los proyectos recogidos o incumplir las promesas electorales o los puntos del programa que se recogió en el pacto de la Barbera, es decir, el que firmaron PSOE, Compromís y Gent per La Vila, han estado entre los reproches.

El PSOE no se quedó callado y lo hizo por medio de su concejal de Hacienda, José Ramón Uclés: "Como mitin ha estado bien", reprochó a la oposición. "Le gustará a sus electores", añadió. El edil recalcó que "lo que me hubiera gustado encontrar a mi es el Ayuntamiento esta legislatura como lo vamos a dejar", en cuestión económica. E indicó que el gobierno local "hemos mejorado mucho la ciudad".

Y el tono empezó a subir: "Seguramente en el próximo mandato unos estarán, otros no, otros sí, otros no sabemos en qué partido lo harán, todo con tal de seguir en política". Una clara alusión a los dos concejales de Cs, ahora no adscritos, que han dejado el partido naranja para ir en la lista del PP del 28M, uno de ellos, Pérez Buigues. En cuanto al PP, Uclés indicó que "hemos aprobado más presupuestos" que los populares y que "continuaremos trabajando por y para La Vila". Recalcó que se había cumplido el 80% del programa electoral y reprochó a la oposición que "seguramente sigan con el mitin político".

El exconcejal de Cs pidió la palabra y el alcalde Andreu Verdú se la dio: "El tránsfuga... perdón no adscrito...", indicó el socialista. "Se me ha escapado", se excusó ante el edil naranja quien contestó al de Hacienda: "Lo que le digo son hechos, no política". Acusó al tripartito de una gestión económica "caótica e ineficiente" y que habían tenido tiempo suficiente en ocho años "para hacer algo". Para Pérez Buigues además "ha cogido las propuestas de la oposición aprobadas por mayoría para decir que son suyas y que las van a hacer; además cuando ya tenían que estar hechas".

El PP también tuvo reproches en clave electoralista. "No han sido capaces de generar infraestructuras o proyectos que generen empleo. Tampoco un mantenimiento mínimo de la ciudad", indicó Jaime Lloret. Y comenzó una lectura de 44 de las 63 propuestas del pacto de la Barbera que no se han realizado según los populares, cada una de ellas acuñada con la frase "promesa incumplida".

Uclés fue duro de nuevo contra Lloret: "Hay que saber mentir. Jaime no sabe y lo usa para llegar a su 'grupito'. Un grupo que no le hizo ganar las elecciones, sino perder la mayoría. NMo dimitió y se volvió a presentar para volver a perder". Al popular no le hizo ninguna gracia. El socialista continuó lanzando "dardos": "Se te ha olvidado decir la deuda que dejaste (Lloret fue alcalde de La Vila)". Y tuvo palabras para el nuevo candidato del PP, Marcos Zaragoza: "El que viene de candidato es uno de los mayores responsables de presupuestar cosas que no se podían presupuestar. Formaba parte de un equipo de gobierno que hizo que La Vila se endeudara".

Y en ese momento, otra bronca con acusaciones de hablar cuando no tocaba y faltas de respeto entre el edil socialista y el edil del PP Pedro Ramis que llegaron incluso a cuestiones personales. El segundo acusó al primero de no trabajar: "Yo he venido a trabajar. No has tenido actitud ni aptitud"; el primero le recordó que no solo es concejal sino que lleva "toda la vida trabajando" y "soy una persona humilde".

El socio de gobierno socialista, Pedro Alemany (Gent per La Vila) tomó la palabra para afear a parte de la corporación su comportamiento en el último pleno: "No tienen altura política. No se puede venir al último pleno de la legislatura a decir todo esto", espetó. "Pensaba que tenían otra altura de cara al final del mandato y que nos tratarían de otra manera".

El pleno incluyó dos reprobaciones, una por parte de Cs por el uso "partidista" de los medios municipales por parte del PSOE y otra del PP contra la concejala de Cultura y portavoz del PSOE, Isabel Perona. Ambas por un "error" al enviar un correo en el que se incluía una convocatoria del partido socialista. Y volvió a haber bronca. Perona no quería discutir, Alemany acusó a Cs de "haberse pasado tres pueblos" y Compromís reprochó que en el último pleno "sobraba esto si se ha demostrado que fue un error".

CS y PP acusaron al gobierno de ese uso partidista y de justificar todo por ser "un error". Perona indicó sentirse "indignada" por todo lo acontecido. Por su parte, desde Cs, Valentín Alcalá indicó que "es suficiente con que un compañero explique que ha sido un erros y pidiera perdón". Algo a lo que se sumó Alemany. "Estamos aquí para criticar las cosas que no se hacen bien", sentenció el popular Jaime Lloret.

Y el pleno acabó como uno de los más tensos de los últimos meses sino el que más. Eso sí, el alcalde acabó diciendo que "detrás de todas las discrepancias políticas están las personas". Y repartió un obsequio a todos: un cordón con una insignia del Ayuntamiento personalizada con el nombre de cada uno. Lo que no se sabe es si consiguió "amansar a las fieras".