Más de 700 personas asistieron al acto de presentación de la candidatura del PP de La Vila Joiosa a las elecciones municipales en el auditorio del Centro Social Llar del Pensionista. El alcaldable Marcos Zaragoza, además de dar a conocer a los miembros de su equipo, avanzó diversas propuestas que forman parte de su programa electoral. “Nuestro proyecto se basa en la estrategia y la transversalidad de todas las áreas y parte de la necesidad imperiosa de limpiar la Vila", indicó.

Zaragoza destacó la diversidad de perfiles profesionales de su equipo, así como expuso que está muy orgulloso del compromiso que ha asumido cada uno de ellos y que se muestran ilusionados y motivados con iniciar una nueva etapa en el municipio. Explicó que viven en "diferentes barrios, que no tienen ideologías ni colores, sino que disponen de formación, experiencia, talento, ganas" y “más que capacidad para transformar la Vila, colocarla en el lugar que se merece y devolvernos el orgullo y la dignidad perdidos de vivir en ella”.

A lo largo de su intervención, Marcos Zaragoza fue llamando al escenario a los miembros de su equipo: Pedro Ramis (2), Rosa Llorca (3), Marisa Mingot (4), Peyo Lloret (5), Jaime Santamaría (6), Maite Sánchez (7), Paco Pérez Buigues (8), Ana Alcázar (9), Carlos Soler (10), Adelina Lloret (11), Miguel González (12), Gaspar Hurtado (13), Soraya Hernández (14), Bea Llinares (15), Javi Guardia (16), Isabel Segrelles (17), Paqui Martínez (18), Pepe González (19), Paqui Llinares (20), Juan Mayor (21) y Pedro Bernabé como suplente.

“Este es mi equipo. Con nombres y apellidos, como el mío: Marcos Zaragoza Mayor. Como el de cada uno de vosotros. Tan respetable es mi apellido como el de cualquiera. No es tiempo de ocurrencias, no es nuestro estilo. Nosotros no somos así”, apuntó el candidato popular haciendo alusión a las críticas del candidato socialista.

El candidato popular, además de insistir en la urgencia de aplicar un plan de limpieza eficiente tan necesario, anunció la creación de la Oficina de Proyectos y Subvenciones, que dependerá directamente de alcaldía y facilitará la solicitud de subvenciones para el municipio, emprendedores y ciudadanos. “Vemos con envidia cómo todos los pueblos de la comarca reciben una lluvia de millones procedentes de diferentes administraciones públicas con los que han avanzado a lo largo de estos últimos años. Los grandes proyectos no serían realizables sin las subvenciones y para ello tenemos que estar preparados, tenemos que tener la maquinaria engrasada”, apuntó Zaragoza.

En materia turística, destacó la máxima colaboración con el sector privado, por lo que, según el candidato popular, la Mesa de Turismo será la herramienta para desarrollar un plan estratégico real y efectivo. “Para conseguir el turismo que queremos, lo tenemos que consensuar con el sector privado y definir los productos que nos diferencian: La Vila Gastronómica, patrimonio y cultura, eventos deportivos internacionales, las fiestas de Moros y Cristianos de Interés Turístico Internacional, 14 kilómetros de costa…”

Asimismo, se comprometió a reivindicar la protección del sector pesquero en todas las administraciones. “Nuestros marineros aportan cultura a nuestra gastronomía. Son tradición de este pueblo y no podemos abandonarlos. El patrimonio gastronómico que tiene la provincia de Alicante se basa en el pescado. Olvidarlos afectaría, no solo a ellos, sino a todo el sector turístico en general”, expuso Zaragoza. Además, recordó los compromisos de Carlos Mazón cuando visitó a los marineros en la lonja del puerto vilero hace unas semanas: su preocupación por el sector; que crearía la Dirección General de Pesca; y que las ayudas llegarían en tiempo y forma.

Zaragoza explicó que su candidatura pretende darle un impulso al polígono industrial solucionando el problema del acceso desde la circunvalación al polígono; dotando de infraestructuras tecnológicas necesarias para la conectividad digital de las empresas y urbanizando la bajada al puerto con un vial de doble dirección que una el polígono con el puerto marítimo. “Todo ello nos permitirá atraer empresas más potentes tecnológicamente y se nos abrirá un nuevo foco de atracción para empresas que tendrán como laboratorio el puerto”.

También avanzó su propósito de incorporar a los familiares de los residentes en el Consejo Rectoral del Hospital Asilo, con el fin de que formen parte de su gestión, y de atender, de manera urgente, las necesidades de los jóvenes, con quienes se comprometió a crear espacios con una colaboración público-privada. Reivindicó la urbanización de zonas olvidadas durante épocas, como por ejempo, el Montiboli, Montesol, o el acceso al Xarco. También anunció la creación de la brigada de agentes forestales y la recuperación de la policia rural.

“La Vila se encuentra en una encrucijada y debemos ser responsables con nuestro voto el próximo 28 de mayo”, insistió Zaragoza y pidió el voto tanto para su candidatura como para Carlos Mazón y Xaro Escrig en Las Cortes Valencianas. La vilera y candidata número 8 por la provincia de Alicante a Les Corts Valencianes, Xaro Escrig, inició el acto y presentó al alcaldable Marcos Zaragoza. Finalizó las intervenciones el presidente provincial Toni Pérez. Al evento también asistieron el diputado nacional Agustín Almodóvar y alcaldes y candidatos de la Marina Baixa.