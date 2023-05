Las elecciones municipales se celebrarán en nuestro país el domingo 28 de mayo. Los vileros elegirán ese día a los 21 concejales del Ayuntamiento de la ciudad que serán sus representantes para los próximos cuatro años.

En la actualidad, el pleno está formado por 8 concejales del PSOE, 6 concejales del Partido Popular, otros 2 de Compromís, 1 edil de Gent Per La Vila, 2 ediles de Ciudadanos, y 2 no adscritos. El alcalde de La Vila Joiosa, Andreu Verdú, opta a la reelección por el PSOE mientras que todas las candidaturas presentan un nuevo candidato este año en las elecciones municipales de La Vila Joiosa salvo Gent Per La Vila. Estos son los candidatos a las elecciones en La Vila con representación:

Andreu Verdú, candidato del PSOE a las elecciones municipales de La Vila Joiosa

Andreu Verdú optará a la reelección este 2023 y aspira así a su tercer mandato. El actual alcalde de la ciudad aspira a volver a ser elegido por el PSOE. El primer edil es ingeniero técnico industrial en Electricidad y es funcionario de carrera como profesor técnico de Formación Profesional en Instalaciones Electrotécnicas. Además, ha despeñado varios cargos en el sindicato UG de la Marina y del País Valencià.

Marcos Zaragoza, candidato del PP a las elecciones municipales de La Vila Joiosa

Marcos Zaragoza toma el relevo de Jaime Lloret como candidato a la Alcaldía de La Vila Joiosa. Zaragoza fue concejal entre los años 1999 y 2011, cuando pasó a ser diputado en las Cortes Valencianas en 2014 y 2015.

Marta Ronda, candidata de Compromís a las elecciones municipales de La Vila Joiosa

La actual edil de Fomento Económico (en materia de Administración General del Comercio y Comercio Local), Participación y Atención Ciudadana y Transparencia, Marta Ronda, será la candidata de Compromís a la Alcaldía de La Vila Joiosa.

Pedro Alemany, candidato de Gent Per La Vila a las elecciones municipales de La Vila Joiosa

Pedro Alemany, actual edil de Urbanismo del consistorio vilero, será el candidato de Gent Per La Vila a la Alcaldía de La Vila Joiosa. Alemany fue durante años militante del PP y llegó a ser concejal y a disputarle la presidencia del partido a Jaime Lloret pero en 2011 creó el partido por el que ahora es candidato y logró dos ediles, tanto en esa legislatura como en la siguiente (2015-2019).

En las últimas elecciones, Alemany fue llave de gobierno al entrar a formar parte del tripartito formado por el PSOE, Compromís y su propio partido, rompiendo así el desempate a ediles entre estas formaciones y el PP y Ciudadanos.

Valentín Alcalá, candidato de Ciudadanos a las elecciones municipales de La Vila Joiosa

Valentín Alcalá toma el releve de Paco Pérez Buigues como candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de La Vila Joiosa pese a que en 2015 él fue quien lideró la formación naranja.