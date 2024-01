La compañía quiere seguir ampliando su red comercial y hacerla altamente productiva, aprovechando las capacidades digitales y la interacción humana con el propósito de ofrecerle la mejor experiencia a sus clientes. Es por ese motivo que la aseguradora está en búsqueda constante de agentes de seguros con los que seguir ampliando su equipo en sus 39 oficinas, 134 delegaciones de Puntos Naranja y 7 franquicias repartidas por toda España."

¿Estamos preparados los españoles para una vida más larga, feliz y saludable?

Si contamos con alguna certeza en relación con el paso del tiempo, esta es, sin duda, que se trata de algo inexorable. Hacernos mayores es algo que, si por bien es, nos concierne y nos llega a todos. A este respecto, los españoles lo tienen claro y más de la mitad, el 60%, se siente preparado para vivir más años. Pero eso sí, quieren hacerlo (62%) en buenas condiciones, viviendo dignamente la fase de envejecimiento, con todos los aspectos positivos y negativos que esta etapa tiene. Tanto es así que el 16% cambiaría un año de buena salud por diez de mala y falta de autonomía. Así se desprende de la segunda oleada del estudio “Longevidad: ¿estamos preparados los españoles para una vida larga, feliz y saludable?”, realizado por Nationale- Nederlanden con más de 11.500 personas en once países, entre ellos España, y que gira en torno a las percepciones y perspectivas de la sociedad ante el aumento de la esperanza de vida.

Como se refleja en el informe, en general, ansiamos una vida más larga, pero ¿estamos realmente preparados para el aumento de la esperanza de vida al que estamos ya asistiendo desde hace tiempo en nuestro país? Aquí, según se desprende también de la encuesta, entran en juego dos aspectos fundamentales: la situación financiera y la salud. Con respecto a lo primero, no nos mostramos especialmente satisfechos: el 65% de los españoles encuestados dice no estarlo y el 55% de los que aún no están jubilados no sabe cuánto dinero tiene que ahorrar para el momento de la jubilación.

Cuando se les pregunta por el bienestar y la salud, principales aspectos a los que asocian la longevidad, su visión es un poco más optimista. En este sentido, el 80% de los encuestados reconoce tener un estilo de vida saludable y el 43% cambiaría sus hábitos por prescripción médica para vivir más tiempo. Es decir, que el estudio muestra que en España somos conscientes de la importancia de cuidarnos para envejecer de forma saludable y concluye que las personas que lo hacen son más optimistas ante la idea de vivir más años.

A la salud le siguen el aprendizaje constante, la seguridad económica y la capacidad de adaptabilidad al cambio, que son importantes también para el 33%. En este sentido, una vida más tranquila, con menos estrés, pasar tiempo con seres queridos y un estilo de vida saludable son sus prioridades para vivir bien.

Para ello y en respuesta a la transformación demográfica sin precedentes a la que asistimos, con una población cada vez más longeva, es evidente que las personas necesitan soluciones que les permitan mantener su autonomía y bienestar a lo largo del tiempo.

En ese sentido, Nationale-Nederlanden trata de ofrecer a la sociedad la protección que necesita y demanda en cada etapa, también en la senior. Fruto de ello, lanzó a principios del año pasado Contigo Senior, su seguro de salud y accidentes, diseñado para dar respuesta a las necesidades de las personas mayores de 55 años y del que ya se benefician miles de clientes.

"Contigo Senior", una solución que aúna protección y salud y que ha sido mejorada para ofrecer el mejor servicio en la etapa senior

A través de Contigo Senior, la aseguradora tiene la ambición de proteger a este segmento poblacional, ofreciéndole soluciones a sus necesidades más importantes: prevenir, así como mantener su autonomía y su salud, mediante herramientas que les permita vivir mejor.

Así, desde 43,75 euros al mes, Contigo Senior incluye, entre otros servicios, consultas médicas con especialistas y otras ilimitadas en medicina familiar y geriátrica, 12 sesiones de podología, así como muchos más servicios y coberturas como la dental y otras de prevención ante los posibles problemas de salud que puedan surgir.

El nuevo seguro de Nationale-Nederlanden incluye, además, asistencia domiciliaria en caso de accidente proporcionada por Sanitas, compañía de referencia en el sector con la que cuenta la aseguradora de origen holandés, en este caso, para ofrecer una asistencia sanitaria de excelencia. De esta forma, siempre que lo necesiten, contarán con el apoyo de los mejores profesionales, que acudirán hasta sus domicilios para ayudarles en su recuperación (fisioterapia, enfermería, etc.) y en el cuidado de su hogar (servicios de limpieza, cuidado personal, etc.). Esta solución cuenta, asimismo, con servicios adicionales, como telefarmacia, botón de emergencia, acompañamiento durante las noches de hospitalización y cuidado de mascotas.

También en caso de accidente, los clientes de Contigo Senior recibirán un capital, en función del diagnóstico, para que se adapten a su nueva situación temporal de la forma más sencilla posible.

Durante los últimos meses, Nationale-Nederlanden ha estado trabajando en una serie de mejoras en su nueva solución. Así, ahora, un cliente con osteoporosis puede contratar la póliza de Contigo Senior, se ha habilitado el servicio de videoconsulta y ya no es necesario ser el asegurado para contratar una póliza, lo que ayuda a los familiares de los seniors a contratar el producto para sus mayores.

Gestionar su seguro será fácil para los clientes, ya sea desde la app de la aseguradora, desde su web privada, vía agente o telefónica. En el primer caso, se encontrarán con una app innovadora y diseño totalmente renovado, el cual les permitirá realizar, de forma ágil, accesible y sencilla numerosas funcionalidades, como petición de citas, llamadas de urgencia, solicitud de medicamentos a domicilio, etc. Además, podrán hacer seguimiento de los servicios contratados y de los partes por accidentes que tengan, así como disponer de su tarjeta de Sanitas digital y acceder a descuentos en los servicios contratados.

