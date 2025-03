Trabajo fácil y bien pagado: SEPE busca 53.000 empleados con sueldos de 3.000 euros

Buscar trabajo en España es muy complicado, cada día que pasa son muchos los españoles que tienen serios problemas a la hora de poder tener un trabajo y salir hacia adelante. Aunque no lo parezca, esta situación es la que más afecta a mucha de las casas del país.

Sin embargo, a pesar de las complicaciones a la hora de buscar empleo el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) por medio de su portal llamado 'Empléate' ha lanzado recientemente un montón de ofertas de trabajo con sueldos realmente interesantes.

Ha lanzado nada más y nada menos que 28.824 ofertas de empleo con un total de 53.083 vacantes de forma inmediata. ¿Lo mejor de todo? Que piden profesionales de todos los sectores como puede ser limpieza, cuidados, alimentación o dependientes.

Por otro lado, para los trabajos más básicos, no es necesario que tengas ningún estudio profesional, por lo que las personas desempleadas también podrán enviar su curriculum únicamente con la ESO (Educación Secundaria Obligatoria).

Aunque debo recalcar que el SEPE no es la encargada de contratar, sino que es la encargada de publicar en su bolsa de empleo las diferentes vacantes de todas y cada una de las empresas, por lo que esto ya no tendría nada que ver con el SEPE el caso de que te escojan o no.

Respecto a los sueldos, uno de los temas más importantes, se ha dado a conocer que los sueldos pueden llegar incluso a los 3.000 euros para un dependiente, por ponerte un ejemplo. Pero, por otro lado, el salario medio va desde los 1.500 € hasta los 1.700 €.

De entre todas las ofertas de trabajo que ha publicado el SEPE, vas a poder escoger aquellas con estudio o sin ellos, aunque también se ha mencionado que hay puestos con teletrabajo, para aquellas personas que estén interesadas en este.

Esta es una gran oportunidad para todas aquellas personas que necesiten un trabajo y estén buscando sin para sin poder tener una solución, por lo que es recomendable que lo aprovechéis.