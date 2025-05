Trabajo en Alicante: 15 ofertas de empleo para parados sin estudios en la provincia

El mercado laboral de la provincia de Alicante está impulsado principalmente por sectores como el turismo, la construcción, el comercio y los servicios. Los últimos datos del paro del mes de abril no son nada halagüeños ya que estamos hablando del peor inicio de año en más de una década.

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), indican que el número de parados de la provincia aumentó en 20.700 personas en el primer trimestre del año con relación al anterior. El número total de parados en la provincia de Alicante asciende a 153.100 personas, por lo que el porcentaje de desempleados es del 15,51 %, un 2,2 puntos más que en el cuarto trimestre de 2024.

En la provincia de Alicante los sectores con mayor demanda de empleo suelen ser aquellos relacionados con el turismo y la hostelería, el comercio y la construcción.

Métodos eficaces para buscar trabajo en Alicante

Si estás buscando trabajo en la provincia de Alicante, estas son las herramientas que puedes utilizar:

Portales de empleo online. Utiliza plataformas como Iberempleos o InfoJobs donde las empresas locales publican ofertas actualizadas. Asegúrate de crear un perfil profesional y mantener tu currículum al día. Redes sociales profesionales. LinkedIn es una herramienta clave. Sigue a empresas de Alicante, conecta con profesionales del sector y participa en grupos relacionados con empleo en la provincia. Muchas vacantes se cubren a través de contactos y recomendaciones. Oficinas de empleo y agencias temporales. Acude al Labora, el servicio valenciano de empleo, donde podrás apuntarte a ofertas, recibir orientación laboral y acceder a cursos de formación gratuitos. También hay ETTs (Empresas de Trabajo Temporal) como Adecco, Randstad o Synergie que operan en la provincia. Buscar trabajo presencialmente. Algunas empresas, especialmente pequeñas o familiares, siguen contratando a través del método tradicional: entrega tu currículum directamente. Esta técnica funciona muy bien en comercios, bares y restaurantes en zonas turísticas como Benidorm, Torrevieja o Altea. Ferias de empleo y eventos de networking. Participa en eventos como ferias de empleo organizadas por ayuntamientos, universidades o asociaciones empresariales. Son una excelente oportunidad para conocer a empleadores y entregar tu currículum en mano.

Ofertas de empleo sin estudios en Alicante

Si crees que no tener formación puede ser un impedimento a la hora de buscar trabajo, estás equivocado. Hay ofertas de empleo que indican clamaramente que no requieren estudios. En concreto, en el portal de empleo Iberempleos hemos encontrado hasta 15 ofertas de trabajo en la provincia de Alicante que no requieren estudios. Son los siguientes: