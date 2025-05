Buenas noticias para estos parados: ofertas de empleo en Alicante para los que no hacen falta estudios

El mercado de trabajo en la provincia de Alicante sigue sumando parados. Así se desprende tras conocer los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) en que el número de desocupados aumentó en 20.700 personas en el primer trimestre del año, si lo comparamos con el trimestre anterior.

El número total de parados asciende 153.100, lo que lleva la tasa de desempleo hasta el 15,51 % de la población activa, 2,2 puntos más que en el cuarto trimestre de 2024 y más de cuatro puntos por encima de la media nacional, que alcanza el 11,36%, tras un arranque de ejercicio igualmente negativo, según los datos publicados por el INE.

Estos datos hacen que buscar empleo en la provincia se haya convertido en todo un desafío y sobre todo para aquellas personas que no cuentan con estudios. Una de las preguntas más frecuentes entre quienes buscan empleo es: ¿qué trabajos puedo encontrar si no tengo estudios? En Alicante, hay varios sectores que siguen ofreciendo oportunidades laborales sin necesidad de contar con una titulación académica avanzada. Los sectores en los que no suelen requerir estudios previos son los relacionados con la hostelería como camarero o ayudante de cocina, repartidores, limpiadores y algunos puestos relacionados con la construcción, entre otros.

Ofertas de trabajo en Alicante sin estudios

A la hora de buscar empleo en la provincia de Alicante es importante conocer dónde hay ofertas de empleo. Las oficinas de empleo y agencias de empleo temporal suelen ser los primero puntos en los que buscar trabajo. En el caso de la Comunidad Valenciana tendrás que hacerlo en Labora, el servicio valenciano de empleo, donde también recibirás formación y orientación laboral.

Otras formas de encontrar trabajo es a través de redes sociales o mediante portales de búsqueda de empleo como Iberempleo. Hemos consultado esta página y hemos filtrado ofertas de trabajo en la ciudad de Alicante para los que no se piden estudios. Son los siguientes: