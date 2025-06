Cursos de español para migrantes en Alicante: fechas, sedes y dónde apuntarse

El Ayuntamiento de Alicante ha presentado el programa de cursos de español para personas migradas que tendrán lugar en Alicante en los meses de julio y agosto de este año.

En esta ocasión se ofertan cursos presenciales de español de nivel A1 y A2 (de 40 horas) y cursos online de preparación de examen DELE A2 y de nacionalidad CCSE (de 10 horas). También habrá talleres de conversación y club de lectura para los niveles A1 y A2.

La formación está dirigida a personas extranjeras mayores de 18 años, residentes en la ciudad de Alicante y no castellanoparlantes. Con estos cursos se pretende mejorar las habilidades socio-lingüísticas básicas para el proceso de acogida, la regularización administrativa y preparación de las pruebas para la obtención de la nacionalidad española.

Para consultar los días, las horas y las sedes en las que se imparte cada uno de los cursos se puede consultar este pdf.

Cómo apuntarse a los cursos de español para migrantes en Alicante

La inscripción para estos cursos se iniciará el 10 de junio a las 09.30 horas a través de este enlace y finalizará el 16 de junio a las 14.00 horas. A la hora de formalizar la inscripción es obligatorio facilitar un mail y teléfono personales y no el de familiares y/o amigos, ya que si no no se podrá inscribir.

Los admitidos y aquellos que se queden en lista de espera recibirán un mail del 1 al 4 de julio y es importante saber que aquellos que consigan la plaza deben confirmar su asistencia contestando al correo electrónico o perderán la plaza.

Los que queden en lista de espera recibirán aviso entre el 23 de julio y el 8 de agosto para cubrir las plazas.