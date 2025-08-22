Nuevas ofertas de trabajo en la provincia de Alicante: técnico de mantenimiento, cocinero, personal de limpieza y monitores deportivos
La Agencia de Desarrollo Local de Alicante recoge en su página web ofertas de empleo de distintos sectores y a las que te puedes inscribir si estás registrado como demandante de empleo
Nuevas ofertas de trabajo a través de la Agencia de Desarrollo Local de Alicante. Este organismo es una entidad pública municipal que trabaja para fomentar el desarrollo económico, social y laboral en la ciudad y que periódicamente actualiza su bolsa de trabajo. Su objetivo principal es impulsar iniciativas que generen empleo, apoyen a emprendedores, y fortalezcan el tejido empresarial.
La Agencia Impulsa Alicante se centra en los siguientes puntos:
- Fomento del empleo: Diseña programas de formación y orientación laboral para ayudar a los ciudadanos a mejorar sus competencias profesionales y acceder a oportunidades de trabajo. Además, organizan cursos y formaciones para mejorar las oportunidades laborales.
- Apoyo al emprendimiento: Brinda asesoramiento, se realizan planes de negocio y buscan ayudas y subvenciones. Igualmente cuentan con viveros de empresas.
- Empresas: ofrecen recursos útiles para su crecimiento, se tramitan ofertas de empleo, detección de oportunidades de desarrollo económico, asesoramiento para la exportación e internacionalización y ayuda en la redacción de proyectos europeo.
Así, aquellas personas interesadas en alguno de estos servicios, totalmente gratuitos, pueden pedir su cita previa para temas de empleo o de emprendimiento a través de la web de Impulsa Alicante.
Ofertas de trabajo en la provincia de Alicante
En la página web de la Agencia de Desarrollo Local de Alicante se ofertan distintos puestos de trabajo en la provincia. Si pinchas en cada una de las ofertas podrás consultar el nombre, el sector, el tiempo de contrato y su duración, la categoría profesional, el tipo de jornada laboral, el lugar en el que trabajarás, el horario y las horas de trabajo semanales, el salario y las funciones que desempeñarías.
En estos momentos hay una veintena de puestos de trabajo disponibles que puedes consultar en este enlace. La relación de empleos publicados incluye ayudantes de cocina, camareros, mecánicos, administrativos, recepcionistas, instalador de paneles fotovoltaicos y vendedor de electrodomésticos, entre otros.
Las últimas ofertas publicadas (a fecha 10 de julio) en este portal son las siguientes:
- Auditor de inventarios en Alicante
- Montador de equipos fríos en cadena en Alicante
- Comercial de energía eléctrica para Alicante y Marina Baixa
- Técnico de selección de personal para el Parque Empresarial de Elche
- Técnico de mantenimiento en Mutxamel
- Monitores deportivos para el colegio Los Almendros, de El Rebolledo
- Cocinero para hotel en Alicante
- Camarero de sala para hotel en Alicante
- Personal de limpieza con diversidad funcional en La Vila Joiosa
- Limpieza y mantenimiento no técnico para varias comunidades de propietarios en Alicante
- Técnico de mantenimiento PCI-Oficial 2ª para el Aeropuerto de Alicante-Elche
- Cocinero en Alicante
- Instructor de actividades para personas mayores en Alicante
- Ayudante de cocina en Alicante
