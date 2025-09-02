Estos son los cursos para septiembre de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante
La programación estará compuesta de talleres de diferentes familias de conocimiento como habilidades emprendedoras, carnets profesionales entre otros
La Agencia Local de Desarrollo de Alicante (ImpulsAlicante) continúa este 2025 con actividades de formación durante el mes de septiembre en diversas localizaciones de la ciudad. La programación se divide en acciones grupales sobre empleabilidad y funcionamiento de aplicaciones locales para la búsqueda de empleo, formaciones para el empleo, 'Centro de Emprendedores' y la 'Escuela de Talento Femenino, entre otros. Estos son los cursos disponibles para inscripción:
Acciones grupales de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante
Centro de emprendedores
Autonocimiento y desarrollo personal y laboral. (Presencial)
- Fecha: 5 de septiembre.
- Horario: de 10:00 a 11:30 horas.
- Lugar: Auditorio Municipal Puerta Ferrisa. C/Jorge Juan, 21
- Inscripciones hasta el 4 de septiembre
WhatsApp Business: convierte chats en ventas en piloto automático
- Fecha: 15 de septiembre.
- Horario: de 09:00 a 13:00 horas.
- Lugar: C/ del Cid, 13.
- Inscripciones hasta el 15 de septiembre
Potencia tus ventas entendiendo el comportamiento humano
- Fecha: 17 de septiembre.
- Horario: de 09:00 a 13:00 horas.
- Lugar: C/ del Cid, 13.
- Inscripciones hasta el 17 de septiembre
Taller crea tu empresa (Presencial)
- Fecha: del 24 al 25 de septiembre.
- Horario: de 09:00 a 13:00 horas.
- Lugar: C/ del Cid, 13.
- Inscripciones hasta el 22 de septiembre
Organiza tu tiempo, respeta tus ritmos: productividad en equilibrio (Presencial)
- Fecha: 29 de septiembre.
- Horario: de 09:00 a 13:00 horas.
- Lugar: C/ del Cid, 13.
- Inscripciones hasta el 29 de septiembre
Escuela de Talento Femenino
¿Sabes quien eres? Descubre tu identidad antes de lanzar tu proyecto
- Fecha: 18 de septiembre
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: Escultor Bañuls, s/n, Alicante. (frente al CDT y junto a la cafetería del Monte Tossal).
- Inscripciones hasta el 18 de septiembre
De empleada a emprendedora: transforma tu mentalidad y lanza tu proyecto (Presencial)
- Fecha: del 23 al 25 de septiembre.
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: Escultor Bañuls, s/n, Alicante. (frente al CDT y junto a la cafetería del Monte Tossal).
- Inscripciones hasta el 23 de septiembre.
Aquí y ahora: mindfulness para cuidarte (Presencial)
- Fecha: 30 de septiembre.
- Horario: de 16:00 a 22:00 horas.
- Lugar: Escultor Bañuls, s/n, Alicante. (frente al CDT y junto a la cafetería del Monte Tossal).
- Inscripciones hasta el 30 de septiembre.
Centro de Empleo y Formación de la zona Norte 'El Tossalet'
El portal de empleo de la Agencia Local de Alicante Portalemp
- Fecha: 19 de septiembre
- Horario: de 10:00 a 11:30 horas.
- Lugar: C/Abad Fernández Helguera, 23.
- Inscripciones hasta el 18 de septiembre.
Curso presencial de manipulador de alimentos + alergias e intorelancias (Presencial)
- Fecha: del 22 al 24 de septiembre.
- Horario: de 08:15 a 14:30.
- Lugar: C/Abad Fernández Helguera, 23.
- Inscripciones hasta el 21 de septiembre
Centro de Empleo y Formración 'Alejandrina Candela'
Mantenimiento y limpieza de piscinas ed. 2 (presncial)
- Fecha: del 22 al 16 de septiembre.
- Horario: de 09:00 a 14:00 horas.
- Lugar: Avda. Dr Jiménez Díaz, 27.
- Inscripciones hasta el 18 de septiembre.
Servicio de Empleo Zona EDUSI - Entre Castillos
Puertas al empleo: agencias de colocación, ETT'S y consultoras de RRHH (Presencial)
- Fecha: 26 de septiembre.
- Horario: de 10:00 a 11:30.
- Lugar: Cta. La Fábrica s/n (antigua fábrica de tabaco)
- Inscripciones hasta el 25 de septiembre
