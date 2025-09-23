El Ayuntamiento de Elche busca personal: cómo apuntarse a las ofertas de trabajo municipales
Electricista, intérprete o soldador son algunos de los puestos que se ofertan para trabajar en la ciudad y alrededores
Si estás parado y sabes dónde buscar trabajo el proceso puede resultar mucho más sencillo. En la ciudad de Elche puedes recurrir a la Agencia Municipal de Colocación, que trabaja en colaboración con los Servicios Públicos de Empleo para facilitar la inserción laboral.
Esta Agencia se encarga de informar, asesorar y orientar a quienes buscan trabajo, conectándolos con empresas que necesitan contratar personal.
Cómo registrarse en la Agencia Municipal de Colocación de Elche
No es necesario estar empadronado en Elche para inscribirse en la Agencia, pero sí es fundamental cumplir con los requisitos de las ofertas disponibles. Pueden apuntarse tanto personas desempleadas como quienes ya están trabajando pero buscan un cambio profesional y estén en búsqueda activa de empleo.
Como en la mayoría de trámites, es imprescindible solicitar cita previa. Esto se puede hacer enviando un correo a la dirección agenciadecolocacion@elche.es o llamando al número de teléfono 966.658.181. Para poder inscribirte en las ofertas de empleo, también es necesario registrarse en su página web como demandante de empleo.
Trabajo en Elche
En la web del Ayuntamiento de Elche, a fecha 23 de septiembre de 2025, hay un total de 19 ofertas de empleo y la mayoría ofrecen un contrato indefinido. A continuación te detallamos las que están disponibles pero para incribirte deberás acudir a la web y seleccionar la oferta.
- Electricista. Para instalaciones eléctricas en viviendas. Se necesita FP en electricidad y experiencia. Se ofrece contrato eventual con posibilidad de indefinido.
- Técnico electrónico. Se requiere el Grado Superior Técnico en Electrónica y Telecomunicaciones. Hay contrato a prueba y luego indefinido.
- Montador/rotulista para Aspe. Se requiere experiencia previa y se ofrece contrato indefinido.
- Conductor de camión y semirremolque. Se requiere Carné C+E, tacógrafo y CAP, todo ello en VIGOR y se ofrece contrato indefinido.
- Cortador de sushi. Se requiere experiencia y se ofrece un contrato indefinido.
- Fisioterapeuta. Hay que ser fisioterapeuta titulado y la oferta es para una clínica en el barrio de Carrús.
- Técnico de mantenimiento de cerrajería. Se ofrece contrato eventual con probabilidad de indefinido.
- Soldador. Se requiere experiencia demostrable y se ofrece contrato indefinido.
- Administrativo con manejo de programa ClaveiGes. Se requiere formación profesional de la rama administrativa. Se ofrece contrato indefinido.
- Informadores para campaña socioambiental en Dolores. Se requiere un título oficial vinculada a la rama científico-tecnológica y sociocultural y experiencia acreditada.
- Coordinador para campañas socioambientales en Dolores. Se requiere lo mismo que en la oferta anterior y se ofrece un contrato fijo discontinuo.
- Consultor de protección de datos. Como requisito se exige ser técnico superior de Administración o Relaciones Laborales y conocimientos de legislación de protección de datos.
- Pladurista. Se valorará formación en PRL y experiencia demostrable. Se ofrece contrato fijo por obra.
- Alicatador Oficial de Primera. Se valorará formación en PRL y experiencia demostrable.
- Jefe de producción. Se requiere la titulación de Arquitectura técnica o Obras Públicas o Ingeniería Civil, FP. obra civil o FP edificación.
- Jefe de obra. Se requieren estudios de Arquitectura técnica o formación similar y es imprescindible experiencia en el puesto. El contrato es fijo por obra.
- Óptico. Para sustituir una baja.
- Carpintero con vehículo propio. Se requiere mínimo 3 años de experiencia y posibilidad de desplazamientos a nivel nacional.
- Intérprete de holandés. Para trabajar en Elche y alrededores con contrato indefinido.
