El Ayuntamiento de Elche busca personal: cómo apuntarse a las ofertas de trabajo municipales

Si estás parado y sabes dónde buscar trabajo el proceso puede resultar mucho más sencillo. En la ciudad de Elche puedes recurrir a la Agencia Municipal de Colocación, que trabaja en colaboración con los Servicios Públicos de Empleo para facilitar la inserción laboral.

Esta Agencia se encarga de informar, asesorar y orientar a quienes buscan trabajo, conectándolos con empresas que necesitan contratar personal.

Cómo registrarse en la Agencia Municipal de Colocación de Elche

No es necesario estar empadronado en Elche para inscribirse en la Agencia, pero sí es fundamental cumplir con los requisitos de las ofertas disponibles. Pueden apuntarse tanto personas desempleadas como quienes ya están trabajando pero buscan un cambio profesional y estén en búsqueda activa de empleo.

Como en la mayoría de trámites, es imprescindible solicitar cita previa. Esto se puede hacer enviando un correo a la dirección agenciadecolocacion@elche.es o llamando al número de teléfono 966.658.181. Para poder inscribirte en las ofertas de empleo, también es necesario registrarse en su página web como demandante de empleo.

Trabajo en Elche

En la web del Ayuntamiento de Elche, a fecha 23 de septiembre de 2025, hay un total de 19 ofertas de empleo y la mayoría ofrecen un contrato indefinido. A continuación te detallamos las que están disponibles pero para incribirte deberás acudir a la web y seleccionar la oferta.