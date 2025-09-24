Trabajo en Elche: El Ayuntamiento ofrece estas ofertas de empleo para incorporación inmediata

Buscar trabajo no es fácil pero si sabes dónde hacerlo puedes no ser una tarea tan ardua. En la ciudad de Elche puedes hacerlo a través de la Agencia Municipal de Colocación que, en colaboración con los Servicios Públicos de Empleo, ayuda a la inserción laboral.

La Agencia informa, asesora y orienta a las personas que están buscando empleo y las pone en contacto con las empresas que buscan trabajadores. Este organismo sin ánimo de lucro no es una ETT ya que el trabajador firma su contrato con la empresa que le contrata. Tampoco sirve para acceder a las bolsas de empleo del Ayuntamiento porque estaríamos hablando de empleo público.

Cómo apuntarse a la Agencia Municipal de Colocación de Elche

Para apuntarse a la Agencia no es necesario estar empadronado en Elche, hay que cumplir con los requisitos de la oferta, y se pueden apuntar tanto desempleados como personas que estén trabajando y quieran cambiar.

Como casi para cualquier trámite es necesario pedir cita previa y se puede hacer en el mail agenciadecolocacion@elche.es o a través del teléfono 966.658.181. Para poder inscribirte en las ofertas deberás registrarte en su página web como demandante de empleo

Trabajo en Elche

En la web del Ayuntamiento de Elche puedes consultar todas las ofertas de empleo disponibles e inscribirte en ellas (recuerda que debes darte de alta primero en la Agencia Municipal de Colocación).

A fecha 24 de septiembre de 2025 hay 19 puestos de trabajo a los que te puedes apuntar. Entre los más destacados están:

Electricista . Se necesita la FP básica de electricidad y experiencia en el sector. Se ofrece un contrato eventual con posibilidad de pasar a indefinido y a jornada completa de lunes a viernes.

. Se necesita la FP básica de electricidad y experiencia en el sector. Se ofrece un contrato eventual con posibilidad de pasar a indefinido y a jornada completa de lunes a viernes. Cortador de sushi. Es necesaria experiencia, el contrato es indefinido de 30 horas pero que puede subir a 40.

Es necesaria experiencia, el contrato es indefinido de 30 horas pero que puede subir a 40. Fisioterapeuta. Es necesario estar titulado y se ofrece un turno de jornada partida.

Es necesario estar titulado y se ofrece un turno de jornada partida. Conductor de camión. Con el carnet C+E, tacógrafo y CAP para una empresa en Almoradí. Se ofrece contrato fijo discontinuo.

Otros puestos de trabajo que se ofertan son: técnico electrónico, montador rotulista, conductor de camión y semirremolque, técnico de mantenimiento de cerrajería, soldador, administrativo con manejo de programa ClaveiGes, informadores para campaña socioamental en Dolores, coordinador para comunicación y gestión de campañas socioambientales en Dolores, consultor de protección de datos, pladurista, alicantador, jefe de producción, jefe de obra, óptico optometrista, carpintero con vehículo propio e intérprete de holandés.