España y China coinciden en la importancia del talento y la inteligencia artificial para impulsar la colaboración internacional

La VIII edición del China-Europe Talent Forum, organizada por el Grupo Adecco y la Beijing Talent Work Bureau, se ha celebrado en Madrid por primera vez en su historia. Bajo el lema “Conectando continentes: talento y colaboración en inteligencia artificial”, la cita ha reunido a personalidades de primer nivel en política, empresa y ámbito académico de ambos continentes, consolidándose como uno de los eventos más destacados respecto a talento, innovación y futuro del empleo.

Durante la sesión inaugural se ha puesto en valor la necesidad de reforzar los lazos internacionales en materia de empleo en la era de la inteligencia artificial. En este sentido, Jean-Christophe Deslarzes, presidente del Consejo de The Adecco Group, ha señalado que “la inteligencia artificial no va a sustituir las profesiones, somos nosotros los que vamos a utilizarla, por eso, hay que formar a las personas. En ello, las instituciones, empresas y gobiernos tienen la responsabilidad de facilitar la mejora de las habilidades”.

Por su parte, Yao Jing, embajador de la R.P. China en España, Heinrich Stiibenberger, embajador de Suiza en España, y Marta Betanzos Roig, embajadora de España en la R.P. China, han coincidido en subrayar el valor de este encuentro como espacio para estrechar la colaboración entre países y reforzar la confianza mutua en un momento trascendental para las relaciones internacionales.

Posteriormente, el foro ha abordado las perspectivas sobre inteligencia artificial y talento en las relaciones entre China y la Unión Europea. En este bloque, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, ha afirmado que “deberíamos convertir la IA en una inteligencia cívica, en una inteligencia que se proyecte en favor de la comunidad de acuerdo con los mismos valores. Para ellos, resulta imprescindible la cooperación entre países y regiones del mundo”. El Dr. Wang Zhongyuan, presidente de la Academia de IA de Pekín, ha recalcado la importancia de los jóvenes talentos en este ámbito en el que “la edad media de nuestros investigadores es de 30 años, queremos empoderar a los jóvenes para que usen su potencial para transformar el mundo”, mientras que la Dra. Alessandra Sala, presidenta global de Women in AI, ha remarcado que “nos enfrentamos a desafios estrucutrales relacionados con cómo se entrena la IA. Cuando se hace con sesgos, los sistemas corrren el riesgo de reforzar la desigualdad”.

Inteligencia artificial y nuevas competencias

El segundo bloque se ha centrado en el impacto de la inteligencia artificial sobre la innovación y las competencias profesionales. Bajo esta perspectiva, Liu Qiao, decano de la Escuela de Gestión de Guanghua de la Universidad de Pekín, ha indicado que “muchos de nuestros miembros ya usan la IA, un 40% de nuestros profesores ya están formándose en el uso de esta nueva tecnología. Esto supone un cambio de paradigma en los modelos de negocio, por eso, el impacto más grande en el sector será la elaboración de programas educativos para poder formar a futuros lideres”. En la misma línea, Zhang Xin, secretario del Partido del Instituto de Comunicación Gráfica de Pekín (BIGC), ha puesto de relieve que “tenemos que desarrollar la habilidad de los estudiantes de ver más allá, para que tengan una visión 360 grados de la verdad. Reforzar la capacidad de ser innovadores, el ser humano es el factor clave”.

A continuación, se han presentado los resultados de la investigación internacional sobre tendencias globales del empleo. En este punto, Denis Machuel, CEO de The Adecco Group, ha explicado que “la IA tiene que ser una oportunidad para los humanos. Eso significa que la IA debe empoderar a las personas y no sustituirlas”. Sobre la destrucción o creación de puestos de trabajo que la IA puede conllevar el CEO de The Adecco Group ha señalado que “necesitamos equilibrar el talento y la tecnología. Las empresas deben adaptarse, combinando la adopción de la IA con una mejora de capacidades y fomento de la movilidad interna. Valorar las capacidades de nuestros empleados e invertir en crear nuevas posiciones para aprovechar esas habilidades”.

Nuevos programas formativos

La última parte del acontecimiento se ha dedicado a la educación y la cooperación internacional, defendiendo la importancia de diseñar programas académicos adaptados a la era de la inteligencia artificial. Jiang Guohua, vicepresidente del Consejo de la Universidad de Pekín, ha señalado que “un profesor es alguien que indica el camino, imparte conocimiento y resuelve dudas. La IA está transformando la forma de aprender y la composición de la sociedad. Sin embargo, la educación señala el camino hacia el futuro.

Siempre ha guiado el camino de la humanidad”. A continuación, Rosa Visiedo Claverol, rectora de la Universidad CEU San Pablo, ha resaltado que “la IA es un avance imparable que ha venido para acompañarnos. Es una herramienta potente que nos ayuda a ir más allá de las capacidades humanas, no debe sustituirlas, sino extenderlas para ir más allá. Para ello, docentes y alumnos deben usarlo de manera ética”. Finalmente, Jochem Menges, profesor de la Universidad de Zúrich, ha incidido en la importancia de fomentar un aprendizaje inclusivo y transversal para no dejar a nadie atrás.

El foro ha finalizado con la ceremonia de clausura, en la cual se han suscrito nuevos acuerdos estratégicos para fortalecer la cooperación en materia de talento e innovación.