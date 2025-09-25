Últimas oposiciones para el Ayuntamiento de Alicante: 15 plazas de bombero, enfermero e informático

Si estás buscando empleo o quieres cambiar de trabajo y quieres opositar, el Ayuntamiento de Alicante ha sacado una nueva convocatoria que puede interesarte.

Las oposiciones municipales ofrecen una gran variedad de puestos en diferentes áreas, desde administración y servicios generales hasta policía local y bomberos. Dependiendo del tipo de oposición, las pruebas pueden incluir exámenes teóricos, pruebas prácticas, test psicotécnicos e incluso entrevistas personales.

Requisitos generales para opositar en el Ayuntamiento de Alicante

Si quieres presentarte a unas oposiciones en el Ayuntamiento de Alicante, debes cumplir con una serie de requisitos recogidos en las bases genéricas que pueden consultarse aquí. Son las siguientes:

Tener nacionalidad española o de un país miembro de la Unión Europea. Igualmente, se recogen otros supuestos que se pueden consultar en el anterior enlace.

o de un país miembro de la Unión Europea. Igualmente, se recogen otros supuestos que se pueden consultar en el anterior enlace. Tener 16 años y no superar la edad de jubilación forzosa.

Poseer la capacidad y aptitudes físicas y psíquicas necesarias para el desempeño del puesto.

necesarias para el desempeño del puesto. No haber sido separado del servicio en ninguna administración pública.

en ninguna administración pública. No hallarse en situación de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.

para el ejercicio de funciones públicas. Poseer la titulación académica requerida para el puesto al que se oposita.

Cómo apuntarse a las oposiciones el Ayuntamiento de Alicante

Las bases también recogen que los aspirantes a las oposiciones deberán presentar su solicitud en el plazo de 20 días hábiles a contar a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Para ello tendrán que cumplimentar el modelo oficial de solicitud que se descarga desde la página web del Ayuntamiento o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alicante mediante certificado digital y pagando las tasas del examen que también se recoge en la web. En la resolución también se recogen circunstancias especiales con respecto al pago de las tasas para personas con diversidad funcional, familias numerosas o parados.

Las tasas se pueden realizar online o a través de una de las entidades bancarias colaboradoras con el Ayuntamiento de Alicante.

Oferta de plazas en las oposiciones del Ayuntamiento de Alicante

Recientemente se ha publicado una nueva relación de puestos de trabajo para el Ayuntamiento de Alicante a los que se puede acceder mediante oposición por turno libre.

Bombero

Se convocan 15 plazas de bombero del grupo A2.

Requisitos: Presentación de la instancia, pagar las tasas de 15,45 euros y autobaremación elaborada por el aspirante conforme al baremo descrito en la convocatoria.

Presentación de la instancia, pagar las tasas de 15,45 euros y autobaremación elaborada por el aspirante conforme al baremo descrito en la convocatoria. Examen: un examen tipo test, desarrollo de un supuesto práctico, pruebas físicas, conducción y manejo de autoboma, prueba psicotécnica y reconocimiento médico.

Enfermero

Se convocan dos plazas de enfermero del grupo A2.

Requisitos: Tener el título de Graduado o Diplomado en Enfermería o Ayudante Técnico Sanitario o grado universitario que, de acuerdo con los planes de estudios vigentes, habilite para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas a la categoría y título de especialista en Enfermería del Trabajo y haber abonado las tasas que cuestan 30,90 euros.

Tener el título de Graduado o Diplomado en Enfermería o Ayudante Técnico Sanitario o grado universitario que, de acuerdo con los planes de estudios vigentes, habilite para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas a la categoría y título de especialista en Enfermería del Trabajo y haber abonado las tasas que cuestan 30,90 euros. Examen: dos exámenes de tipo test, otro en el que habrá que desarrollar por escrito dos supuestos prácticos.

Informático

Se convocan cuatro plazas de informático del grupo A2.

Requisitos: Tener el título de Graduado universitario de Ingeniero Técnico en Informática de sistemas, Ingeniero Técnico en Informática de gestión o equivalente y haber abonado las tasas que cuestan 30,90 euros.

Tener el título de Graduado universitario de Ingeniero Técnico en Informática de sistemas, Ingeniero Técnico en Informática de gestión o equivalente y haber abonado las tasas que cuestan 30,90 euros. Examen: un examen de tipo test, otro en el que habrá que desarrollar por escrito dos temas y otro con dos supuestos prácticos.

Trabajador social o asistente social

Se convocan 16 plazas de trabajador social del grupo A2.

Requisitos: Tener el título de diplomado en Trabajo Social o Asistente Social y haber abonado las tasas que cuestan 30,90 euros.

Tener el título de diplomado en Trabajo Social o Asistente Social y haber abonado las tasas que cuestan 30,90 euros. Examen: un examen de tipo test, otro en el que habrá que desarrollar por escrito dos temas y otro con dos supuestos prácticos.

Aparejador

Se convoca una plaza de aparejador del grupo A2.

Requisitos: Tener el título de Arquitectura Técnica, Grado de Arquitectura Técnica o titulación equivalente y haber abonado las tasas que cuestan 30,90 euros.

Tener el título de Arquitectura Técnica, Grado de Arquitectura Técnica o titulación equivalente y haber abonado las tasas que cuestan 30,90 euros. Examen: un examen de tipo test, otro en el que habrá que desarrollar por escrito dos temas y otro con dos supuestos prácticos.

Delineante

Se convoca una plaza de delineante del grupo C1.

Requisitos: Tener el título de Bachiller o Técnico o titulación equivalente y haber abonado las tasas que cuestan 15,45 euros.

Tener el título de Bachiller o Técnico o titulación equivalente y haber abonado las tasas que cuestan 15,45 euros. Examen: dos exámenes de tipo test y otro examen con dos supuestos de carácter práctico.

Conductor mecánico

Se convocan dos plazas de oficial conductor mécánico para el parque móvil del grupo C2.

Requisitos: Tener el título de graduado escolar o graduado ESO y haber abonado las tasas que cuestan 12,36 euros.

Tener el título de graduado escolar o graduado ESO y haber abonado las tasas que cuestan 12,36 euros. Examen: dos exámenes de tipo test y otro examen con dos supuestos de carácter práctico.

Educador Social

Se convoca una plaza de educador social del grupo A2.

Requisitos: Tener el título de Diplomado en Educación Social, Grado en Educación Social o título equivalente y haber abonado las tasas que cuestan 30,90 euros.

Tener el título de Diplomado en Educación Social, Grado en Educación Social o título equivalente y haber abonado las tasas que cuestan 30,90 euros. Examen: un examen de tipo test, otro en el que habrá que desarrollar por escrito dos temas y otro con dos supuestos prácticos.

Monitor deportivo

Se convocan dos plazas de monitor deportivo del grupo C2.

Requisitos: Tener el título de graduado escolar o graduado ESO y haber abonado las tasas que cuestan 12,36 euros.

Tener el título de graduado escolar o graduado ESO y haber abonado las tasas que cuestan 12,36 euros. Examen: dos exámenes de tipo test y otro examen con dos supuestos de carácter práctico.

Psicólogo

Se convocan seis plazas de psicólogo del grupo A1. También se convoca una plaza de diversidad funcional.

Requisitos: Tener el título de licenciado en Psicología o equivalente y haber abonado las tasas que cuestan 37,08 euros.

Tener el título de licenciado en Psicología o equivalente y haber abonado las tasas que cuestan 37,08 euros. Examen: dos exámenes de tipo test y otro examen con dos supuestos de carácter práctico.

Ayudante de servicios varios

Se convocan 15 plazas de ayudante de servicios varios del grupo C2.

Requisitos: Tener el título de graduado escolar o graduado ESO y haber abonado las tasas que cuestan 12,36 euros.

Tener el título de graduado escolar o graduado ESO y haber abonado las tasas que cuestan 12,36 euros. Examen: dos exámenes de tipo test y otro examen con dos supuestos de carácter práctico.

Auxiliar de servicios generales

Se convocan 17 plazas de ayudante de servicios generales del grupo C2.

Requisitos: Tener el título de graduado escolar o graduado ESO y haber abonado las tasas que cuestan 12,36 euros.

Tener el título de graduado escolar o graduado ESO y haber abonado las tasas que cuestan 12,36 euros. Examen: dos exámenes de tipo test y otro examen con dos supuestos de carácter práctico.

Ayudante de A.I.C.

Se convocan 4 plazas de ayudante de A.I.C del grupo C2. También se convoca una plaza más para este puesto para personas con diversidad funcional intelectual.