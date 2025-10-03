Estos son los cursos para octubre de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante

La Agencia Local de Desarrollo de Alicante (ImpulsAlicante) continúa este 2025 con actividades de formación durante el mes de octubre en diversas localizaciones de la ciudad. La programación se divide en acciones grupales sobre empleabilidad y funcionamiento de aplicaciones locales para la búsqueda de empleo, formaciones para el empleo, 'Centro de Emprendedores' y la 'Escuela de Talento Femenino, entre otros. Estos son los cursos disponibles para inscripción:

Acciones grupales de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante

Centro de emprendedores

Finanzas sin miedo: entiende tus números desde cero. (Presencial)

Fecha: 6 de octubre

Horario: de 09:30 a 13:30 horas.

Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 6 de octubre

Técnicas sencillas de marketing digital: Tu proyecto en el mapa

Fecha: 15 de octubre

Horario: de 09:30 a 13:30 horas.

Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 15 de octubre

Curso de la idea a la puesta en marcha

Fecha: del 20 al 23 de octubre

Horario: de 16:00 a 20:00 horas.

Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 20 de octubre

Programa superior: agente del cambio para la digitalización de la empresa

Fecha: el 24 de octubre

Horario: viernes y sábado presencial

Lugar: Calle del Cid, 13

Diseña tu newsletter y activa ventas automáticas en un día

Fecha: el 27 de octubre

Horario: de 16:00 a 20:00 horas.

Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 27 de octubre

Poner precios con sentido: define el valor de tu producto o servicio

Fecha: el 29 de octubre

Horario: de 09:30 a 13:30 horas.

Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 29 de octubre

Escuela de Talento Femenino

La clave de la motivación para emprender con éxito

Fecha: 7 de octubre

Horario: de 16:00 a 20:00 horas.

Lugar: Escultor Bañuls, s/n, Alicante. (frente al CDT y junto a la cafetería del Monte Tossal).

Inscripciones hasta el 7 de octubre

Del sueño a la acción digital: su paso a paso para comenzar

Fecha: del 14 al 16 de octubre

Horario: de 09:30 a 13:30 horas

Lugar: Escultor Bañuls, s/n, Alicante. (frente al CDT y junto a la cafetería del Monte Tossal).

Inscripciones hasta el 14 de octubre

Sin miedo al micro: trabajando la seguridad y el carisma

Fecha: del 21 al 23 de octubre

Horario: de 16:00 a 20:00 horas

Lugar: Escultor Bañuls, s/n, Alicante. (frente al CDT y junto a la cafetería del Monte Tossal).

Inscripciones hasta el 21 de octubre

Domina Linkedin: conquista clientes sin parecer Spam

Fecha: el 28 de octubre

Horario: de 09:30 a 13:30 horas

Lugar: Escultor Bañuls, s/n, Alicante. (frente al CDT y junto a la cafetería del Monte Tossal).

Inscripciones hasta el 28 de octubre

Centro de Empleo y Formación de la zona Norte 'El Tossalet'

Alfabetización digital para la búsqueda de empleo

Fecha: del 13 de octubre al 7 de noviembre

Horario: de 9:00 a 12:00 horas.

Lugar: C/Abad Fernández Helguera, 23.

Inscripciones hasta el 6 octubre

Prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción: albañilería

Fecha: del 20 de octubre al 23 de noviembre

Horario: de 9:00 a 14:00 horas.

Lugar: C/Abad Fernández Helguera, 23.

Inscripciones hasta el 12 octubre

Aprende a presentarte a las empresas

Fecha: el 31 de octubre

Horario: de 10:00 a 11:30 horas.

Lugar: C/Abad Fernández Helguera, 23.

Inscripciones hasta el 30 octubre

Centro de Formación ASAJA

Aplicador de productos fitosanitarios nivel avanzado 2

Fecha: del 14 al 29 de octubre

Horario: de 15:30 a 20:30 horas.

Lugar: Calle Pintor Lorenzo Casanova, 62 3º

Inscripciones hasta el 7 octubre

Servicio de Empleo Zona EDUSI - Entre Castillos

Portales de empleo. encuentra tu oportunidad