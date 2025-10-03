Estos son los cursos para octubre de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante
La programación estará compuesta de talleres de diferentes familias de conocimiento como habilidades emprendedoras, carnets profesionales entre otros
La Agencia Local de Desarrollo de Alicante (ImpulsAlicante) continúa este 2025 con actividades de formación durante el mes de octubre en diversas localizaciones de la ciudad. La programación se divide en acciones grupales sobre empleabilidad y funcionamiento de aplicaciones locales para la búsqueda de empleo, formaciones para el empleo, 'Centro de Emprendedores' y la 'Escuela de Talento Femenino, entre otros. Estos son los cursos disponibles para inscripción:
Acciones grupales de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante
Centro de emprendedores
Finanzas sin miedo: entiende tus números desde cero. (Presencial)
- Fecha: 6 de octubre
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 6 de octubre
Técnicas sencillas de marketing digital: Tu proyecto en el mapa
- Fecha: 15 de octubre
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 15 de octubre
Curso de la idea a la puesta en marcha
- Fecha: del 20 al 23 de octubre
- Horario: de 16:00 a 20:00 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 20 de octubre
Programa superior: agente del cambio para la digitalización de la empresa
- Fecha: el 24 de octubre
- Horario: viernes y sábado presencial
- Lugar: Calle del Cid, 13
Diseña tu newsletter y activa ventas automáticas en un día
- Fecha: el 27 de octubre
- Horario: de 16:00 a 20:00 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 27 de octubre
Poner precios con sentido: define el valor de tu producto o servicio
- Fecha: el 29 de octubre
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 29 de octubre
Escuela de Talento Femenino
La clave de la motivación para emprender con éxito
- Fecha: 7 de octubre
- Horario: de 16:00 a 20:00 horas.
- Lugar: Escultor Bañuls, s/n, Alicante. (frente al CDT y junto a la cafetería del Monte Tossal).
- Inscripciones hasta el 7 de octubre
Del sueño a la acción digital: su paso a paso para comenzar
- Fecha: del 14 al 16 de octubre
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas
- Lugar: Escultor Bañuls, s/n, Alicante. (frente al CDT y junto a la cafetería del Monte Tossal).
- Inscripciones hasta el 14 de octubre
Sin miedo al micro: trabajando la seguridad y el carisma
- Fecha: del 21 al 23 de octubre
- Horario: de 16:00 a 20:00 horas
- Lugar: Escultor Bañuls, s/n, Alicante. (frente al CDT y junto a la cafetería del Monte Tossal).
- Inscripciones hasta el 21 de octubre
Domina Linkedin: conquista clientes sin parecer Spam
- Fecha: el 28 de octubre
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas
- Lugar: Escultor Bañuls, s/n, Alicante. (frente al CDT y junto a la cafetería del Monte Tossal).
- Inscripciones hasta el 28 de octubre
Centro de Empleo y Formación de la zona Norte 'El Tossalet'
Alfabetización digital para la búsqueda de empleo
- Fecha: del 13 de octubre al 7 de noviembre
- Horario: de 9:00 a 12:00 horas.
- Lugar: C/Abad Fernández Helguera, 23.
- Inscripciones hasta el 6 octubre
Prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción: albañilería
- Fecha: del 20 de octubre al 23 de noviembre
- Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
- Lugar: C/Abad Fernández Helguera, 23.
- Inscripciones hasta el 12 octubre
Aprende a presentarte a las empresas
- Fecha: el 31 de octubre
- Horario: de 10:00 a 11:30 horas.
- Lugar: C/Abad Fernández Helguera, 23.
- Inscripciones hasta el 30 octubre
Centro de Formación ASAJA
Aplicador de productos fitosanitarios nivel avanzado 2
- Fecha: del 14 al 29 de octubre
- Horario: de 15:30 a 20:30 horas.
- Lugar: Calle Pintor Lorenzo Casanova, 62 3º
- Inscripciones hasta el 7 octubre
Servicio de Empleo Zona EDUSI - Entre Castillos
Portales de empleo. encuentra tu oportunidad
- Fecha: el 24 de octubre
- Horario: de 10:00 a 11:30 horas.
- Lugar: C/Cta La Fábrica, s/n
- Inscripciones hasta el 23 octubre
