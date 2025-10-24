Oportunidades laborales en Alicante: DECATHLON suma nuevas contrataciones y crece el empleo en reparto de paquetería

Empresas como Manpower o Decathlon han lanzado nuevas vacantes que ofrecen desde contrataciones inmediatas para repartidores de paquetería hasta programas internacionales de formación para fisioterapeutas, pasando por puestos cualificados en ingeniería y atención especializada en tiendas deportivas. Las ofertas destacan por su diversidad de perfiles, condiciones laborales y posibilidades de crecimiento, mostrando un mercado en movimiento que busca tanto talento experimentado como jóvenes profesionales con ganas de desarrollarse.

Repartidor paquetería (H/M/X)

La empresa de selección Manpower España presenta para Alicante una oferta atractiva para aquellos que disfrutan de la conducción y la independencia laboral. La vacante de repartidor de paquetería se ofrece con una jornada de 33 horas semanales, lo que proporciona un equilibrio excelente para quienes necesitan flexibilidad laboral. Este rol permite trabajar de lunes a domingo, con dos días libres a la semana organizados en un cuadrante rotativo. Un aspecto distintivo de esta oferta es la autonomía del trabajador, que tendrá la capacidad de gestionar su jornada y rutas, comenzando las tareas de carga a partir de las 10:00 de la mañana, aunque los turnos pueden variar diariamente. El contrato inicial es de fijo discontinuo por cuatro meses con posibilidad de continuidad. El salario es competitivo y Manpower también ofrece acceso al Plan 4U, que brinda beneficios adicionales significativos como orientación legal, médica y psicológica, además de servicios facilitadores como telefarmacia, gestión de ITV y apoyo en la declaración de la renta. Incorporación inmediata garantiza que los candidatos puedan integrarse rápidamente al equipo.

Repartidor/a de paquetería con furgoneta

La reconocida consultora de recursos humanos, Adecco, está en búsqueda de 15 personas para cubrir el puesto de repartidor/a de paquetería en la localidad de Pedreguer. Este rol está diseñado para quienes disfrutan de la conducción y la interacción con clientes. Los aspirantes deben poseer experiencia mínima de dos años en conducción y un carnet de conducir tipo B vigente. El trabajo consiste en la carga de furgonetas y la entrega eficiente de paquetes, asegurando el cumplimiento de las normativas de seguridad vial y utilizando dispositivos electrónicos para GPS y registros diarios. Enfocado en la atención al cliente, este puesto es ideal para candidatos con habilidades interpersonales y orientados al servicio. Adecco promueve la igualdad de oportunidades y valoriza el talento sin etiquetas, lo que hace de esta oferta una opción sólida para individuos diversos en busca de desarrollo en el sector logístico.

Ingeniero Industrial - Costes y Presupuestos (H/M/X)

Manpower España busca profesionales con formación en Ingeniería Industrial, Organización Industrial, Mecánica o campos similares para ocupar el puesto de Ingeniero de Costes y Presupuestos en Alicante. Este cargo es crucial para la optimización financiera, ya que los incumbentes serán responsables de analizar proyectos, definir procesos productivos y elaborar presupuestos detallados que se alineen con los requisitos específicos de cada cliente. Los candidatos deben poseer experiencia en entornos industriales de fabricación y habilidad en el manejo de ERP o software similar. Hay una fuerte colaboración con los departamentos de producción, compras y comercial para asegurar la excelencia operativa, e identificar mejoras en eficiencia y reducción de costos. Manpower garantiza un entorno de trabajo en crecimiento continuo, con propuestas de contrato indefinido y una jornada laboral intensiva de lunes a viernes que asegura un excelente balance trabajo-vida. El ofrecimiento es muy competitivo, adaptado a la experiencia y valía, potenciando así una participación prolongada en el crecimiento organizacional.

12 Fisioterapeutas para Alemania, formación incluida

TTA Personal GmbH ofrece un innovador proyecto de formación y empleo dirigido a profesionales de la fisioterapia, con un total de 12 plazas disponibles en Alemania. Este programa responde a la creciente demanda en ciudades como Kempten, Düren, Múnich y Buchlau. Las clínicas participantes, altamente interdisciplinarias, también ofrecen especializaciones y formaciones continuas gratuitas en áreas como fisioterapia deportiva, traumatológica, neurológica, entre otras. Los seleccionados recibirán contrato indefinido, integrándose en amplias plantillas y un excelente ambiente laboral. Los salarios son competitivos y ajustados al nivel de formación y experiencia de cada candidato, comenzando desde 2.500 euros brutos mensuales para jóvenes profesionales con nivel A2 de alemán, hasta 3.500 euros para quienes poseen un B2 y el título homologado. Además, se ofrece un curso gratuito de alemán de cinco meses, con formación inicial online, facilitando así una inserción laboral efectiva. Los beneficios incluyen ayudas para la mudanza y soporte continuo en el aprendizaje del idioma, lo cual enriquecerá la experiencia de trabajar en un entorno internacional. Para inscribirse y más información en Oferta de Fisioterapeutas para Alemania en Kempten (Allgäu).

Ofertas de DECATHLON con incorporación inmediata

Vendedor/a Deportista Montaña Decathlon

La conocida cadena de tiendas deportivas Decathlon busca incorporar a su equipo a un/a Vendedor/a Deportista de montaña para Elche y otro para Ondara. La misión de esta posición es proporcionar a los clientes la mejor oferta y experiencia deportiva. Se requiere una persona que viva el deporte de forma apasionada y que esté dispuesta a compartir esta pasión con otros. Se valorará positivamente personas con capacidad para tomar decisiones en su área de responsabilidad y para innovar y aportar nuevas soluciones. Decathlon ofrece un ambiente de aprendizaje continuo con apoyo en el desarrollo profesional y numerosas oportunidades de promoción interna. Aparte de la oportunidad de convertirse en accionista de la empresa, los empleados disfrutarán de una variedad de beneficios que incluyen precios especiales en productos Decathlon, seguro de vida y salud, y convenios para facilitar la práctica deportiva.

Técnico/a de Taller

Decathlon requiere en Elche a un/a Técnico/a de Taller que sienta pasión por el deporte. Esta posición se centra en el mantenimiento y reparación de materiales deportivos, especialmente en áreas como el ciclismo y el fitness. Los candidatos ideales serán aquellas personas con conocimientos en mecánica de bicicletas y valiosos conocimientos adicionales en estampación o bordado. El entorno laboral en Decathlon permite a los empleados tomar decisiones diarias sobre sus responsabilidades, mientras contribuyen a mejorar el servicio y las soluciones ofrecidas a los clientes. La compañía apoya activamente el desarrollo profesional y ofrece planes de carrera en un contexto donde se favorece la promoción interna. Hay una clara orientación hacia el aprendizaje continuo, en el que se considera que equivocarse es también parte del proceso formativo. Con beneficios como la posibilidad de ser accionista y acuerdos para facilitar la práctica deportiva, Decathlon impulsa a sus empleados a buscar interactuar con el deporte dentro y fuera del trabajo.

En conclusión, estas oportunidades de empleo no solo ofrecen diversas experiencias laborales, sino que también proporcionan beneficios que enriquecen la vida profesional y personal de los candidatos. Cada oferta destaca elementos únicos y atractivos, desde el aprendizaje continuo y el apoyo en cada etapa del empleo, hasta salarios competitivos y oportunidades para avanzar en las carreras profesionales. Estas posiciones reflejan un compromiso firme de las empresas con sus empleados, garantizando un entorno de trabajo donde la estabilidad, el crecimiento y el bienestar son pilares fundamentales.

