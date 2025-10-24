Últimas oposiciones para el Ayuntamiento de Alicante: bomberos, conserje, conductor y técnico de información juvenil
Hay que cumplir una serie de requisitos y pagar las tasas
Si estás buscando empleo o quieres cambiar de trabajo y quieres opositar, el Ayuntamiento de Alicante ha sacado una nueva convocatoria que puede interesarte.
Las oposiciones municipales ofrecen una gran variedad de puestos en diferentes áreas, desde administración y servicios generales hasta policía local y bomberos. Dependiendo del tipo de oposición, las pruebas pueden incluir exámenes teóricos, pruebas prácticas, test psicotécnicos e incluso entrevistas personales.
Requisitos generales para opositar en el Ayuntamiento de Alicante
Si quieres presentarte a unas oposiciones en el Ayuntamiento de Alicante, debes cumplir con una serie de requisitos recogidos en las bases genéricas que pueden consultarse aquí. Son las siguientes:
- Tener nacionalidad española o de un país miembro de la Unión Europea. Igualmente, se recogen otros supuestos que se pueden consultar en el anterior enlace.
- Tener 16 años y no superar la edad de jubilación forzosa.
- Poseer la capacidad y aptitudes físicas y psíquicas necesarias para el desempeño del puesto.
- No haber sido separado del servicio en ninguna administración pública.
- No hallarse en situación de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
- Poseer la titulación académica requerida para el puesto al que se oposita.
Cómo apuntarse a las oposiciones el Ayuntamiento de Alicante
Las bases también recogen que los aspirantes a las oposiciones deberán presentar su solicitud en el plazo de 20 días hábiles a contar a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Para ello tendrán que cumplimentar el modelo oficial de solicitud que se descarga desde la página web del Ayuntamiento o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alicante mediante certificado digital y pagando las tasas del examen que también se recoge en la web. En la resolución también se recogen circunstancias especiales con respecto al pago de las tasas para personas con diversidad funcional, familias numerosas o parados.
Las tasas se pueden realizar online o a través de una de las entidades bancarias colaboradoras con el Ayuntamiento de Alicante.
Oferta de plazas en las oposiciones del Ayuntamiento de Alicante
Recientemente se ha publicado una nueva relación de puestos de trabajo para el Ayuntamiento de Alicante a los que se puede acceder mediante oposición por turno libre.
Conserje
Se convoca 5 plazas de conserje
- Requisitos: Tener el certificado de escolaridad o titulación equivalente y pagar las tasas de 9,27 euros.
- Examen: dos examen tipo test y el desarrollo de un supuesto práctico.
Oficial conductor del parque móvil
Se convocan 2 plazas de oficial conductor del parque móvil (Grupo C2)
- Requisitos: Tener el graduado escolar o graduado ESO y tener el permiso de conducir de la clase B y C y pagar las tasas de 12,36 euros.
- Examen: dos examen tipo test y el desarrollo de un supuesto práctico.
Ténico auxiliar información juvenil
Se convoca 1 plaza de técnico auxiliar de información juvenil
- Requisitos: Tener el título de Bachiller, Técnico o titulación equivalente y pagar las tasas de 15,45 euros.
- Examen: un examen tipo test, un examen de desarrollo escrito y el desarrollo de un supuesto práctico
Bombero
Se convocan 15 plazas de bombero del grupo A2.
- Requisitos: Presentación de la instancia, pagar las tasas de 15,45 euros y autobaremación elaborada por el aspirante conforme al baremo descrito en la convocatoria.
- Examen: un examen tipo test, desarrollo de un supuesto práctico, pruebas físicas, conducción y manejo de autoboma, prueba psicotécnica y reconocimiento médico.
